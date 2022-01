ยิ่งใหญ่กว่าเดิม! เซ็นทรัล วิลเลจเฟสใหม่ ดันขาช้อปแบรนด์เนมกว่า 300 แบรนด์

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดของเซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัล วิลเลจ” ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2562 ที่ได้สร้างปรากฏการณ์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้วงการรีเทลและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอด ด้วยการมอบประสบการณ์เทียบชั้นเอาท์เล็ตชั้นนำระดับโลก และโครงการส่วนต่อขยายที่มีความยิ่งใหญ่ และเป็นมากกว่าลักชูรี่แบรนด์เนมช้อปปิ้งเดสติเนชั่น สู่การเป็นที่ดีที่สุดในวงการเอาท์เล็ตไทยที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกไลฟ์สไตล์ทราฟฟิกใน Q4/2021 ที่ผ่านมา เติบโตมากกว่า 100% เทียบกับปี 2020 และจะกระตุ้นด้วยแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแคมเปญฉลองโซนใหม่ จะช่วยให้ ทราฟฟิกภาพรวมเพิ่มขึ้น 20% โดยเราได้อาศัยความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า 36 แห่งทั้งในและต่างประเทศ ดันยอดขายร้านค้าแบบ omnichannel อย่างต่อเนื่องตลอดปี พร้อมผนึกกำลังกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ไทยแลนด์) หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บิ๊กอสังหาฯ ระดับโลก ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเอาท์เล็ตชื่อดังของเอเชีย ร่วมกันสร้างไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นที่ครบและสมบูรณ์แบบที่สุดดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า โซนใหม่ จะตอบรับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ลงลึกไปใน Insightful Interests มีแบรนด์ใหม่ๆ หลากหลายเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกลุ่ม Sport & Adventure สำหรับแฟชั่นกีฬาที่เจาะลึก ทั้ง Golf, การวิ่ง กลุ่มเครื่องสำอางและแฟชั่น อย่าง Pomelo, Beautrium กลุ่มครอบครัว ทั้ง Nishimatsuya by H.I.S. ร้านเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น, ร้าน Pet N Me ครั้งแรกของเอาท์เล็ต ซึ่งเป็น Category ใหม่สำหรับเอาท์เล็ตในเมืองไทย, B2S เอาท์เล็ตครั้งแรกอีกสิ่งที่เป็นความสำเร็จของเซ็นทรัล วิลเลจ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคือกระตุ้นยอดใช้จ่ายด้วยแคมเปญการตลาดต่อเนื่องผ่าน Luxury Outlet Chat & Shop และ Intensive Omnichannel ทั่วประเทศ การันตีด้วยยอดขายช่วงสิ้นปีที่เติบโตขึ้นกว่า 13 % YoY นอกจากนี้ยังสร้างสีสันด้วย Signature Events ทุกเทศกาล และมอบโปรโมชั่นส่วนลดคุ้มค่าตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยให้คู่ค้าทำธุรกิจและเติบโตไปกับเราได้อย่างต่อเนื่อง1) สถาปัตยกรรมดีไซน์โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็น Thai Modern2) แบรนด์เนมลดทุกวัน โปรปังตลอดทั้งปี ลดสูงสุด 90% และพลาดไม่ได้ โปรแห่งปีฉลองเปิดเฟสใหม่3) แบรนด์ชั้นนำครบครัน และเจาะลึกทุกไลฟ์สไตล์4) ปักหมุดเช็คอิน Instagrammable Landmarks จุดถ่ายรูปสวยปังทั้งโครงการ5) เดินทางสะดวก เพียง 30 นาทีจาก Bangkok CBD มาได้ทุกวัน“เซ็นทรัล วิลเลจ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Bangkok Luxury Outlet มีมูลค่าโครงการรวม 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 36,000 ตร.ม. มีที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน เดินทางสะดวกจากในเมือง Bangkok CBD เพียง 30 นาที และใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมมอบเอาท์เล็ตดีลที่ดีที่สุด ช้อปแบรนด์เนมคุณภาพดีในราคาคุ้มค่า ลดสูงสุด 35-70% ช่วงแคมเปญพิเศษลดถึง 90% เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 22.00 น. ติดตามรายละเอียดอื่นๆ: http://www.centralvillagebangkok.com, LINE: @centralvillage, Facebook: Central Village, Instagram: centralvillagebangkok