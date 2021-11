CPNอัดงบ400ล.กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี รับเปิดประเทศ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย กล่าวว่า ประเทศไทย มีความพร้อมเป็น “จุดหมายปลายทางที่มีความหมายที่สุดที่น่ามาเฉลิมฉลองช่วงสิ้นปี” (Purposeful Destination )โดยเซ็นทรัลพัฒนา มีความพร้อมส่งเสริมและตอกย้ำ ไทย เป็นแลนด์มาร์กระดับโลก ด้วยความแข็งแกร่งของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่มี 35 สาขาครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ พร้อมรณรงค์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ แบบ Next Normalตลอดไตรมาส 4 ปีนี้ CPN ได้เตรียมงบการตลาดกว่า 400 ล้านบาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านแคมเปญ Forwarding Happiness 2022 ตอบรับแผนเปิดประเทศ รองรับทัวริสต์ไทยและต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ให้แข็งแกร่ง พร้อมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น (Local Essence) สะท้อนถึงความใส่ใจในชุมชน โดยจะจัดงานต่างๆเพื่อสร้าง Tourism Ecosystem ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยงานด้านท่องเที่ยว จะร่วมกับ ททท., สายการบิน,โรงแรมชั้นนำ และ ตลาดสินค้าท้องถิ่น เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยและภาคค้าปลีกไทย กลับมาฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาสนี้สำหรับแคมเปญ “Forwarding Happiness 2022” จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2565 ขณะเดียวกัน ยังคงเดินหน้าเปิดศูนย์การค้าใหม่ ตามแผนงาน ล่าสุดได้เปิด เซ็นทรัล ศรีราชา แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ส่วน เซ็นทรัล อยุธยา จะเปิดตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมจัดเคาท์ดาวน์รูปแบบใหม่ และอีกกว่า 100 อีเว้นต์ส่งท้ายปี ยกตัวอย่าง ไฮไลท์ “เซ็นทรัลเวิลด์” กับต้นคริสต์มาสสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ,“เซ็นทรัล เชียงราย” กับต้นคริสต์มาส “ต้นหมอกพันวา” สูงกว่า 14 เมตร จากดอยตุงต้นแรกและต้นเดียวในประเทศ และ “เซ็นทรัล อีสต์วิลล์” กับลานไอซ์สเก็ต ล้อมต้นคริสต์มาสยักษ์ ผลักดันประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่นักท่องเที่ยว อยากมาฉลองช่วงสิ้นปีด้าน คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Head of Commercialization บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแคมเปญ “Forwarding Happiness 2022” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม Wealth & High Spenders ที่มีกำลังซื้อสูง และมีพฤติกรรมชอบสินค้าและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะเลือกสินค้ามาแล้วจากออนไลน์ แต่ต้องมาทดลองจริงและซื้อที่หน้าร้านเท่านั้น นอกจากนี้ เราได้ออกแบบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วม แคมเปญ CENTRALPATTANA VIP PROGRAM เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น จะได้รับสิทธิพิเศษ ได้แก่พิเศษที่ 1 รับ Cash Voucher มูลค่า 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 300,000 บาท หรือรับ Cash Voucher มูลค่า 1,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 50,000 บาท เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการพิเศษที่ 2 รับสิทธิ์เป็นสมาชิก The 1 Exclusive เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 300,000 บาท ภายใน 31 ธ.ค. 64 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการพิเศษที่ 3 Top Spender รับแพ็กเกจ Yacht Trip พร้อมห้องพักโรงแรม Hilton Pattaya 2 คืน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละสาขา และมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 500,000 ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ”โปรโมชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสามารถสะสมและแลกคะแนน The 1 รับคะแนนหรือส่วนลดที่หน้าร้านได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการ และ คุ้มเพิ่ม! แลกคะแนนรับส่วนลดบน The 1 Application แลกคะแนน 300 ลด 300 ในหมวดร้านค้าแฟชั่น แลกคะแนน 100 ลด 100 ในหมวดร้านอาหาร พิเศษสมาชิก The 1 Exclusive แลก 500 ลด 1,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสำหรับผู้ถือบัตรจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ อาทิ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด (Cashback) 25%* โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ หรือธนาคารผู้ออกบัตรกำหนดสำหรับกลุ่มนักช้อปต่างชาติ ในสาขา Tourist Destination ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล พัทยา บีช, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา, เซ็นทรัล สมุย และเซ็นทรัล ภูเก็ต รับสิทธิประโยชน์จากสถาบันการเงินและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ VISA, ALIPAY, JCB, Master Card และ UnionPay รวมถึงสายการบินชั้นนำ เช่น Etihad & Cathay Pacific และเมื่อสมัคร The 1 Tourist Card รับฟรี ทันที กระเป๋าผ้าจาก NARAYAดร. ณัฐกิตติ์ ย้ำด้วยว่า เนื่องด้วยปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เซ็นทรัลพัฒนาอยู่เคียงข้าง คนไทยมายาวนานกว่า 40 ปี เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งยังได้ส่งต่อคุณค่าและความเชื่อในเรื่องของ Community at Heart เข้ามาในแคมเปญนี้อีกด้วย โดยมีการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆโดยปีนี้ เรามีตลาด Gift Market ที่นำสินค้าชุมชนที่มีดีไซน์มาร่วมจำหน่ายเป็นของขวัญในสาขาต่างๆ และมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ ต้นคริสต์มาสสีสันแห่งดอยตุง DOITUNG x CENTRAL CHIANGRAI Christmas Tree ต้นแรกและต้นเดียวในประเทศไทยในชื่อ ต้นหมอกพันวา สูงกว่า 14 เมตร ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติมีความยาว 1,000 เมตร และ Craft Ornament จากของดอยตุงทั้งหมด เช่น ไม้ไผ่ เถาสน ผีเสื้อสาน ไหมย้อมสี โดยมีการใช้สีสัน ถ่ายทอดจากวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีจัดงานในชื่อชุด Chiangrai Dancing Flower x Chiangrai Youth Orchestra ในธีม The Harmony & Melody ดนตรี ดอกไม้ วัฒนธรรมแห่งเชียงรายอีกด้วย