คปภ.จัดใหญ่“Thailand InsurTech Fair 2021”แบบVirtualครั้งแรกในไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2021” มหกรรมด้านประกันภัย สุดยอดงานประจำปีที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากทุกบริษัทชั้นนำทั่วไทย และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการประกันภัยหรืออินชัวร์เทค (InsurTech) จากทั่วทุกมุมโลก ให้ได้เรียนรู้ เข้าถึงสินค้าและบริการ ด้านการประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังได้รู้จักเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอัปเดตพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำต่อยอดธุรกิจให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับผู้บริโภคและธุรกิจงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 นี้ พร้อมเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีระดมความคิดเห็นกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย สนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยและสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การจัดงานมหกรรมด้านประกันภัย หรือ “Thailand InsurTech Fair 2021” ถือว่าเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ Virtual ครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นการปรับโมเดลและยกระดับการจัดงานจากที่ผ่าน ๆ มาของสำนักงาน คปภ. ด้วยผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดวิถีชีวิตใหม่ New Normal ประกอบกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของนวัตกรรมเทคโนโลยีจนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงความจำเป็นที่ต้องเร่งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้กับอุตสาหกรรมประกันภัยผ่านการจัดงานครั้งนี้ โดยมุ่งหวังเพื่อการส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการประกันภัยแบบทั่วถึงอย่างไร้รอยต่อเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมบริการ หรือ Service Innovation ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมในยุค Next Normalรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ แตกต่างจากงานเดิม สัปดาห์ประกันภัยที่จัดงานมากกว่า 8 ปี โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถทำการลงทะเบียนผ่าน www.tif2021.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนคนเข้างาน ภายในงานจะได้พบกับซื้อสินค้าประกันภัยในราคาสุดพิเศษ พร้อมทั้งเรียนรู้และอัปเดตข้อมูลเทคโนโลยี ด้านการประกันภัย (InsurTech) เพื่อเพิ่มโอกาสด้านความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของคุณและครอบครัว ในยุค New Normalสำหรับกลุ่มผู้บริหารมั่นใจว่า จะอัปเดตเทรนด์ใหม่ในแวดวงเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (InsurTech) จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วโลก เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกับกลุ่มบริโภคเดิมกับผลิตภัณฑ์เดิม หรือกลุ่มผู้บริโภคเดิมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกลุ่มผู้บริโภคใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ และค้นหา New S-Curve จาก speakers มากประสบการณ์ด้านนักลงทุนได้พบปะ ร่วมลงทุน ในบริษัทอินชัวร์เทคไฟแรงในตลาดที่มีโอกาสเติบโตได้สูง และเป็นที่จับตามองในวงการสตาร์ทอัพพร้อมทั้งกลุ่มอินชัวร์เทคสตาร์ทอัพจะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานและสร้างคอนเนคชั่นกับผู้บริหารบริษัทประกันภัยและกลุ่มนักลงทุน รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงาน หากไอเดียเป็นที่น่าสนใจ อาจจะกลายเป็น unicorn ตัวต่อไปของประเทศไทย และบริษัทสายเทคฯ มั่นใจว่างานนี้จะสามารถเพิ่มช่องทางเจาะตลาดธุรกิจอินชัวร์เทค ผ่านการนำเสนอโซลูชันและเทคโนโลยีแก่ผู้บริหารทุกระดับชั้น จากทุกบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมงาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส่วนกลุ่มตัวแทนนายหน้าประกันภัย จะได้ข้อมูลเคล็ดลับการบริหารงานประกันภัยให้มีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคในทุกมิติ และเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ next generation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แบบไร้ขีดจำกัด สำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยเลขาธิการ คปภ. หวังว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม และให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการประเมินทางเลือกและประกอบการตัดสินใจซื้อประกันภัยได้ตรงกับความต้องการและความเสี่ยงภัยของตนเองได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง ให้ประชาชนยังสามารถเลือกซื้อประกันภัยในราคาพิเศษลดสูงสุด 30% ตลอดงาน