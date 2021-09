ธอส. จัดโปร GH Bank 68th Anniversary สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมขนบ้านมือสอง 299 รายการ ประมูลขายออนไลน์ 29.9

ธอส. จัดโปร GH Bank 68th Anniversary สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมขนบ้านมือสอง 299 รายการ ประมูลขายออนไลน์ 29.9ธอส. ฉลองครบรอบ 68 ปี เอาใจคนอยากมีบ้าน จัดโปรโมชั่น GH Bank 68th Anniversary ด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 The Best Deal อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี จองสิทธิ์ผ่าน Line GHB Buddy ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำนิติกรรมก่อน ได้สิทธิ์ก่อน ต่อที่ 2 Platinum Hour อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.68% ต่อปี จองสิทธิ์วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.04 – 14.44 น. จองก่อนได้ก่อน และปิดจองทันทีเมื่อมีการจองเต็มกรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาท พร้อมจัดงาน “29.9 Birthday Month Sale” ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. นำทรัพย์ดี มีคุณภาพ มาเปิดประมูลรวม 299 รายการ ส่วนลดพิเศษสูงสุด 40% จากราคาปกตินายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 68 ปี ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว จึงได้โปรโมชั่น GH Bank 68th Anniversary ด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ต่อโดยต่อที่ 1 The Best Deal อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.35% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 2.80% ต่อปี) ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.80% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 3.35% ต่อปี) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.91% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.50% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี)พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินทำนิติกรรมสูงสุด 24 อันดับแรกรับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท จำนวน 1 หน่วย และยังมีโอกาสถูกรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท/หมวด ในวันที่ 16 ของทุกเดือนรวม 24 ครั้ง จองสิทธิ์ผ่าน Line GHB Buddy ได้ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2564เวลา 9.00 – 18.00 น. และวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 14.00 น. และธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน -29 ตุลาคม 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564ต่อที่ 2 Platinum Hour อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.68% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.47% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 1.68% ต่อปี) ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.47% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 3.68% ต่อปี) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 2.01% เท่านั้น ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.50% ต่อปี จองสิทธิ์ผ่าน Line GHB Buddy ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.04 – 14.44 น. เท่านั้นผู้ที่จองสิทธิ์วงเงินสินเชื่อต่อที่ 2 Platinum Hour จะต้องจองสิทธิ์วงเงินสินเชื่อต่อที่ 1 The Best Deal มาก่อนแล้ว จองก่อนได้ก่อน และธนาคารจะปิดจองทันทีเมื่อมีการจองเต็มกรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาท ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 29 ตุลาคม 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564โปรโมชั่นสินเชื่อทั้ง 2 ต่อ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนที่เกินสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นของธนาคารที่เปิดให้บริการได้ วัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,900-2,300 บาทขณะเดียวกัน ธนาคารยังจัดกิจกรรมพิเศษถ่ายทอดสดทาง Youtube GHBank ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.20 น. พบกับ “ซินแสเป็นหนึ่ง วงศ์ภูดร” ที่จะมาให้คำแนะนำผู้ชมทางบ้านในหัวข้อ “8 ฮวงจุ้ยต้องรู้ กู้ซื้อบ้านใหม่” และสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษจากธนาคารมากมายนอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการมีบ้าน ด้วยการจัดงาน “29.9 Birthday Month Sale” ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Mobile Application : G H Bank Smart NPA ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. นำทรัพย์ดี มีคุณภาพ มาให้ประชาชนเลือกประมูลรวม 299 รายการ แบ่งเป็นทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 29 รายการ และทรัพย์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 270 รายการ พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษถึง 3 ต่อ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสอง ธอส.ต่อที่ 1 ราคาเริ่มต้นประมูลให้ส่วนลดพิเศษสูงสุด 40% จากราคาปกติต่อที่ 2 ลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รับส่วนลด on top เพิ่มอีก 10% และต่อที่ 3 ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี หรือ 24 เดือน (เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)สำหรับลูกค้าที่ชนะการประมูล โดยเป็นผู้ที่เสนอราคาประมูลเข้ามาเป็น 9 ลำดับแรก และเข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ มูลค่ากว่า 5,000 บาท โดยดูรายละเอียดทรัพย์ที่นำออกประมูลได้ที่ www.ghbhomecenter.com / Mobile Application : G H Bank Smart NPA และ Line OA : @ghbnpa หรือติดต่อฝ่ายบริหาร NPA โทร 0-2202-1582-3 หรือ 0-2202-1016 และฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค โทร 0-2202-1170 และ 0-2202-2036สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษในโอกาสครอบรอบ 68 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th