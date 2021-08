Kbankรุกฟีเจอร์K Pointเพิ่มมูลค่าพ้อยท์ มัดใจลูกค้า18ล้านราย

ในช่วงครึ่งปีแรก ธนาคารกสิกรไทย มีปริมาณพ้อยท์ที่ลูกค้าใช้งานโอนและแลกเพิ่มขึ้นกว่า 30% และมีรายการธุรกรรมการจากการโอนและแลกพ้อยท์เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน ซึ่งเป็นผลจากการที่ทางธนาคารได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และขยายช่องทางการใช้พ้อยท์ให้สะดวกและหลากหลายมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายในการรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงสิ้นปีนี้

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารมีเป้าหมายในการพัฒนา Digital Lifestyle Platform อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การบริการของธนาคารเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้า จึงได้พัฒนา K Point โปรแกรมคะแนนสะสมรูปแบบดิจิทัลบน K PLUS ที่ลูกค้าของธนาคารจะได้รับคะแนนจากการร่วมภารกิจการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการตามที่กำหนดไว้ แตกต่างจากปกติทั่วไปที่คะแนนสะสมจะมอบให้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเท่านั้น เช่น สามารถรับคะแนนสะสม K Point จากการสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือเก็บคะแนนสะสมการเข้าร่วมภารกิจ (Mission) ที่กำหนดบน K PLUS เป็นต้น ทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าจากการใช้บริการทางการเงินกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมK Point ไปใช้แลกเทียบเคียงเงินสดได้ เช่น จ่ายบิล เติมเงินอีวอลเล็ท (e-Wallet) หรือใช้เป็นส่วนลดร้านค้า ใช้จ่ายผ่าน K+ market และยังสามารถโอนพ้อยท์ไปเข้าโปรแกรมคะแนนสะสมอื่น ๆ ของแบรนด์ชั้นนำต่างๆจุดเด่นของคะแนนสะสม K Point ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ของการใช้บริการทางการเงินของธนาคาร คือ การที่ธนาคารมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจชั้นนำที่อยู่ในอีโคซิสเท็ม (Ecosystem) ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการครบทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ทำให้ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม K Point ได้หลากหลายช่องทางและตรงกับความต้องการ ได้รับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้ง K Point เป็นโปรแกรมคะแนนสะสมรูปแบบดิจิทัลบน K PLUS ทำให้สามารถตรวจสอบคะแนน แลกและโอนพ้อยท์ได้ทันทีผ่าน K PLUS ทำได้ครบภายในแอปเดียว โดยในอนาคต ลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆจากกลุ่มธุรกิจธนาคารกสิกรไทย จะได้รับคะแนนสะสม K Point เช่นกันสำหรับลูกค้าที่ร่วมโปรแกรม K Point จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้คอนเซปต์ “K Point อัพพลัง รับ แลก โอน” ได้แก่ รับสุดปัง หลายช่องทาง – รับคะแนนสะสม K Point ได้ง่ายๆ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ และการเข้าร่วมภารกิจทำกิจกรรม บน K PLUS แลกสุดคุ้ม หลายรูปแบบ – สามารถนำคะแนนสะสม K Point ไปใช้แทนเงินสด ได้หลากหลายโอกาสและหลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าบริการมือถือ เติมเงิน e-Wallet เติมเกมส์ บน K PLUS, แลกซื้อสินค้าผ่าน K+ market, จ่ายสินเชื่อ, จ่ายเบี้ยประกัน และแลกเป็นเครดิตเงินคืน โอนสุดขีด หลายไลฟ์สไตล์ - ปัจจุบันลูกค้าสามารถโอนคะแนนสะสม K Point ไปแบรนด์ดังต่างๆ เช่น The1, AIS Points, PTT Blue Point และ TruePointลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะคะแนนสะสม K Point ได้สะดวก โดยเข้าไปในแอป K PLUS กดไปที่สัญลักษณ์ K Point เพื่อดูคะแนนสะสม ณ ปัจจุบัน คะแนนสะสมที่ใกล้หมดอายุ ภารกิจต่าง ๆ รายการแลกสินค้าที่น่าสนใจ ฯลฯ สามารถร่วมกิจกรรมรับ แลก โอนคะแนนสะสม K Point ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายพัชร กล่าวด้วยว่า นอกจากลูกค้าบัตรเครดิต จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและคุ้มค่าจากโปรแกรม K Point แล้ว ในอนาคตธนาคารจะมีการต่อยอดมอบคะแนนสะสม K Point ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการอื่น ๆ ด้วย ทางธนาคารหวังว่า K Point จะทำให้ลูกค้าของธนาคารที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 18 ล้านราย ได้รับความคุ้มค่าจากการใช้บริการของธนาคาร รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการมากที่สุด