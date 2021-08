29ปี รฟม.The Unlimited Moveไม่หยุดขับเคลื่อนความสุขคนเมือง

วันนี้ (20 ส.ค.64) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฉลองครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “The Unlimited Move ไม่หยุดขับเคลื่อนความสุขของคนเมือง” เพื่อสื่อสารคำมั่นว่า “รฟม. พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืน”โดยในโอกาสพิเศษนี้ รฟม. ร่วมกับ บริษัทผู้ร่วมลงทุน/ผู้รับสัมปทาน บริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัทผู้รับเหมา หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย ตลอดจนสนับสนุนให้น้องๆ กลุ่มออทิสติกได้มีโอกาสแสดงออกถึงพรสวรรค์และจินตนาการ ผ่านงานออกแบบชุดของที่ระลึก “MRTA x ARTSTIRY by Autistic Thai” ซึ่ง รฟม. จะนำส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีผ่านทางระบบออนไลน์ต่อไป นอกจากนี้ รฟม. ยังส่งต่อความสุขให้แก่ประชาชน โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนุกในกิจกรรม “แคปฯ ทัน!..มีรางวัล” ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2564 เพื่อลุ้นรับชุดของที่ระลึกดังกล่าวด้วยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า รฟม. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 โดยมีภารกิจในการสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน รฟม. ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครแล้ว จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่บ้าง รฟม. ยังคงมุ่งมั่นกำกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้คืบหน้าต่อไปได้ โดยอาศัยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม และการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ อย่างเคร่งครัดควบคู่กันไป ส่งผลให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความก้าวหน้าโดยรวม 81.40% (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้าโดยรวม 78.77% (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564) คาดว่าทั้งสองโครงการจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความก้าวหน้างานโยธา 84.44% (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564) ซึ่งเมื่อรวมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการ จะกลายเป็นอีกหนึ่งโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครในแนวฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เมื่อเปิดให้บริการได้ตามแผนในปี 2570นอกจากนี้ รฟม. ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ และมีแผนจะเปิดให้บริการในปี 2570 เช่นเดียวกันนี้อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งจะเป็นการต่อขยายแนวเส้นทางจากรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่สถานีเตาปูน (เขตบางซื่อ) ลงมาทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ที่มีโครงสร้างร่วมกันกับโครงสร้างทางด่วน ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยในส่วนของภารกิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองหลักภูมิภาค รฟม. มีความพร้อมในการผลักดันโครงการในระยะแรกในพื้นที่ 4 จังหวัด รวมจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง, โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี, โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก เพื่อเป็นการรองรับแผนพัฒนาระบบขนส่ง และระบบโลจิสติกส์อื่นๆ ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศไทยไปจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 29 ปี รฟม. ได้ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรและกำกับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิผลสำเร็จเป็นโครงข่ายที่ครอบคลุมทุกการเดินทาง ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) รฟม. คำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการดำเนินงานหลักขององค์กร (CSR In Process) และการใส่ใจช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ (CSR After Process) ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการกล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และส่งเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่โรงพยาบาลต่างๆ กิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งโครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆรฟม. เชื่อมั่นว่า ภารกิจทั้งหมดนี้จะขับเคลื่อนให้ รฟม. และสังคมเติบโตควบคู่ไปพร้อมกัน และต่อยอดไปสู่ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044