เต็มแล้ว ! 8 พันล้าน ธอส.My Hero : ช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

โครงการ ธอส. My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากปัจจุบันเหลือเพียง 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2564) หรือ เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม เปิดลงทะเบียนวันนี้( 9 ส.ค.64) เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ปรากฏว่า ณ เวลา 14.30 น. มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าโครงการ “เต็ม” กรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทแล้ว เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้ง 16 สิงหาคมนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2564) หรือ เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิมโดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ผลปรากฏว่า ณ เวลา 14.30 น. มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ “เต็ม” กรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทแล้วธนาคาร จึงขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการโดยเร็วที่สุด และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.สำหรับ “โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ธอส. ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีสถานะบัญชีปกติ โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน หรือ เงินงวดที่ต้องชำระลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม ซึ่งเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนดส่วนที่เกิน ธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้าและเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระกับธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL