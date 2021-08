The Letter Park ศูนย์พักคอยครูติดเชื้อ

รมว.ศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง ” ประสานรพ.จุฬารัตน์ ใช้พื้นที่ The Letter Park เมืองเอก จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์พักคอย สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนเองได้ลงพื้นที่พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ รวมถึงนางวรินภร จันทรโรจน์วานิชกรรมการบริหารกลุ่มเลตเตอร์พาร์ค จำกัด หมู่บ้านเมืองเอก โครงการ 4 เอก จังหวัดปทุมธานี เพื่อไปตรวจสอบอาคาร สถานที่ ห้องพัก และการบริหารจัดการของ The Letter Park เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี ที่ยินดีให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักคอยก่อนส่งต่อรักษาตัวสำหรับ The Letter Park เป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ห้องพักอาศัยขนาด 36 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครัน ซึ่งจะทำให้การพักคอยไม่อึดอัด และมีการดูแลตลอดจนส่งถึงมือแพทย์ ทั้งนี้ หากครู และบุคลากร ศธ.ต้องการติดต่อขอรับบริการ สามารถประสานผ่าน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) สายด่วนการศึกษา โทร.1579นางสาวตรีนุช ยังกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ได้มีการตรวจสอบอาคาร สถานที่หอพัก สกสค. ภายในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดูความพร้อมในการเป็นสถานที่ดูแล ช่วยเหลือ กักตัว เพื่อดูอาการของครู บุคลากร และครอบครัวที่ติดเชื้อโรคโควิด- 19 แต่พบว่า หอพัก สกสค. ยังไม่สามารถใช้เป็นศูนย์พักคอย เพื่อดูอาการของบุคลากรที่ติดเชื้อ โควิด-19 ได้ แต่สามารถใช้เป็นสถานที่กักตัวของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่ต้องการพักอยู่กับครอบครัว หรือ บุคคลใกล้ชิดได้ จึงได้ประสานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในการหาสถานที่พักคอยฯ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ห้องพักของ The Letter Park ที่ได้เข้าร่วมโครงการฮอสพิเทล (Hospital) หรือ‘หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจ ดังกล่าว