KBANK“รวมใจสู้ภัยโควิด”ชวนบริจาคช่วยรพ.ผ่าน K PLUS

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงและบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าดูแลและรักษาผู้ป่วย ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” ร่วมบริจาคผ่านช่องทาง K PLUS หรือ QR e-Donation ที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้พี่น้องชาวไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยผู้สนใจคือโดยผู้บริจาคเลือกโรงพยาบาลหรือมูลนิธิ 19 แห่ง ที่ต้องการบริจาค ประกอบด้วย 1.สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3.ศิริราชมูลนิธิ 4.โรงพยาบาลราชวิถี 5.โรงพยาบาลชลบุรี 6.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด 8.โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ9.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป) 10.โรงพยาบาลอุทัย 11.โรงพยาบาลลาดยาว 12.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13.โรงพยาบาลบ้านนา 14.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา) 15.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 16.มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล-กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-1917.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณาสุขของมูลนิธิฯ) 18.มูลนิธิชัยพัฒนา และ 19.มูลนิธิดวงประทีป จากนั้นสแกน QR e-Donation เพื่อดำเนินการบริจาค ข้อมูลบริจาคจะส่งตรงไปยังกรมสรรพกรเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี โดยไม่จำเป็นต้องขอใบเสร็จบริจาคด้วยเงินในบัญชี K PLUS หรือใช้คะแนน K Point ผ่านแพลตฟอร์ม K+ market บน K PLUS โดยผู้บริจาคเลือกโรงพยาบาลหรือมูลนิธิ 9 แห่ง ที่ต้องการบริจาค ซึ่งประกอบด้วย 1.สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3.ศิริราชมูลนิธิ 4.มูลนิธิรามาธิบดี 5.มูลนิธิโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า 6.โรงพยาบาลราชวิถี 7.โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ 8.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ 9.มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/3fcpqa6 หน่วยรับบริจาค e-Donation: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0 หรือผู้บริจาคที่ใช้ K PLUS: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-8888888