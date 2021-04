ขบ.งดให้บริการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี ในห้างฯ 10-11เม.ย.

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี : Shop Thru for Tax” ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการชำระภาษีรถประจำปีหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้ สำหรับวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 เพื่อให้ประชาชนทุกคน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศกรมการขนส่งทางบก จึงมีความจำเป็นขอแจ้ง งด การออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จำนวน 11 สาขา (สาขาบางบอน บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุวินทวงศ์ รัชดาภิเษก สุขาภิบาล 3 ลาดพร้าว รามอินทรา สำโรง และสมุทรปราการ) ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลเวสต์เกต เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถัดไป สำหรับต่างจังหวัดสามารถสอบถามการให้บริการได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดโดยตรงประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้บริการชำระภาษีรถผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, ตู้ Kiosk, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, โมบายล์แอปพลิเคชัน (mPAY) และ Truemoney Wallet, ธนาคาร (กรุงไทย, ธกส., CIMB THAI, ออมสิน, กรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์, UOB) และห้างสรรพสินค้า (Tesco Lotus) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลาเจ้าของรถที่ต้องการชำระภาษีสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุภายใน 90 วัน โดยใช้เอกสารสำเนาเล่มทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถ และกรมธรรม์ประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำหรับรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี และรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้อง “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ หลังชำระเงิน