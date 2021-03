จัดใหญ่ในรอบปี! ธอส.ประมูลทรัพย์ออนไลน์ ผ่าน App 27 มี.ค.

ส่วนผู้ชนะการประมูลจะได้รับ QR Code สำหรับติดต่อกับธนาคารเพื่อชำระเงินและทำสัญญาตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเลือกใช้โปรโมชั่นผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 24เดือน หรือเทดาวน์แล้วยื่นกู้เลยก็มีสิทธิ์เลือกใช้โปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% (ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการพิเศษที่ธนาคารฯ กำหนด)

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่คุ้มค่า หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงกำหนดจัดงาน “ประมูลขายบ้านมือสอง ลดยิ่งใหญ่ ประจำปี 2564” หรือ งานประมูลบ้านมือสอง(ทรัพย์NPA) ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 โดยนำทรัพย์ทั่วประเทศมาออกประมูลในครั้งนี้ 6,136 รายการ ทุกระดับราคาและหลากหลายประเภททั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด แฟลต อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่าแบ่งเป็นรายการทรัพย์ที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดอยู่ที่เพียง 40,000 บาท ได้แก่ ห้องชุด ชั้นที่ 4 โครงการปลาทอง 47 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 26.25 ตรม. ราคาเริ่มต้นประมูล 40,000 บาท จำนวน 2 รายการมีรายการเช่น ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ โครงการหมู่บ้านพฤกษาไลท์ล็อกซ์ ดอนเมือง ขนาดเนื้อที่ 21.9 ตารางวา เขตบางเขน กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีแดง สถานีดอนเมือง เพียง 10 นาที และไปสนามบินดอนเมืองเพียง 15 นาที เท่านั้น ราคาเริ่มต้นประมูล 2,340,000 บาท และทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว โครงการออคิดวิลล่า เฟส 5 ขนาด เนื้อที่ 53.1 ตารางวา อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็นทรัพย์ที่สามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ABAC สุวรรณภูมิ ห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้อย่างสะดวก ราคาเริ่มต้นประมูล 2,700,000 บาทส่วนร ราคาเริ่มต้นประมูลลดสูงสุดถึง 60% จากราคาปกติ ได้แก่ ที่ดินเปล่า ขนาดเนื้อที่ 308 ตารางวา โครงการแก่งหลวงมารีน่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง 440,000 บาท และรายการทรัพย์ที่มีราคาจำหน่ายต่ำสุด ได้แก่ ที่ดินเปล่า ขนาดเนื้อที่ 100 ตารางวา โครงการคุ้มทอง 1 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราคาเริ่มต้นประมูล 70,000 บาทรายการช่น ทรัพย์ประเภทห้องชุด โครงการ The Next 2 ชั้นที่ 3 ขนาดเนื้อที่ 32.20 ตารางเมตร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นประมูล 1,510,000 บาท โดยเป็นทรัพย์ที่อยู่ใจกลางเมือง ใช้เวลาเดินทางไปยังสถานีขนส่งและสถานีรถไฟเชียงใหม่เพียง 5 นาที และเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง 12 นาทีเท่านั้นทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการภัทรโฮม ขนาดเนื้อที่ 53.10 ตารางวา อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ราคาเริ่มต้นประมูล 3,150,000 บาท เป็นทรัพย์ที่อยู่ในย่านธุรกิจ สามารถเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าเพียง 5 นาที และเดินทางไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลกเพียง 9 นาทีเท่านั้น และทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการไอลีฟ ทาวน์ ขนาดเนื้อที่ 33.80 ตารางวา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ราคาเริ่มต้นประมูล 2,525,000 บาท เป็นทรัพย์ที่อยู่ห่างจากโรงเรียนนานาชาติ เพียง 4.9 กิโลเมตร และห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพียง 9.6 กิโลเมตรนายฉัตรชัย เชื่อว่า การประมูลแบบออนไลน์ในครั้งนี้ จะยังคงได้รับความสนใจจากผู้ที่กำลังเลือกที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งบ้านมือสองถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในขณะนี้สะท้อนได้จาก ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้ถึง 3,510 ล้านบาท และคาดว่าภายในปี 2564 จะขายทรัพย์ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท เพราะตลอดทั้งปีนี้ ธอส.จะเปิดประมูลทรัพย์แบบออนไลน์ประจำทุกเดือน รวมถึงมีการจัดงานขายทรัพย์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ขณะที่ราคาบ้านมือสองของธนาคาร นอกจากจะมีราคาคุ้มค่าแล้ว ลูกค้ายังได้รับส่วนลด On Top (กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด) ด้วยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Application : G H Bank Smart NPA และลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล แบบออนไลน์ (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)ซึ่งการประมูล จะแบ่งออกเป็น 6 รอบ รอบละ 30 นาที สามารถดูรายละเอียดรอบการประมูล ได้บนเว็บไซต์ www.ghbhomecenter.comพิเศษ !!หากโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 ลดเพิ่มอีก 10% จากราคาที่ประมูลซื้อได้ ติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่www.ghbhomecenter.com และ www.ghbank.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหาร NPA โทร. 0-2202-1582-3 และ 0-2202-1016 และฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค โทร.0-2202-1170 และ 0-2202-2036