เปิดฉาก“มอเตอร์โชว์”ครั้งที่42ฟื้นศก.หลังโควิด

เริ่มต้นขึ้นแล้ว สำหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 โดยวันนี้( 23 มี.ค.) เป็นรอบสื่อมวลชน ด้วยรูปแบบการจัดงานแสดงรถยนต์ New Normal เพื่อป้องกันโควิด-19นายปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่เป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญของบริษัทรถยนต์ชั้นนำระดับโลก แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤติโรคระบาด และการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส ทำให้เศรษฐกิจในประเทศ มีสัญญาณดีขึ้น และจะเป็นอีกครั้งที่ “มอเตอร์โชว์” จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ ใจเป็นสุข” (Shaping the Next Chapter) ต้องการสื่อให้เห็นการดำรงชีวิตประจำวันที่ต้องปรับเปลี่ยน ทำชีวิตให้ปกติบนความไม่ปกติ เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัย ควบคู่กับการทำธุรกิจ และ เศรษฐกิจของประเทศ ที่ยังต้องเดินต่อไปได้ โดยจะเปิดรอบประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 4 เมษายนนี้ ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีบริษัทรถยนต์และบริษัทรถจักรยานยนต์ร่วมงานมากกว่า 34 แบรนด์ ซึ่งปีนี้ไม่ได้เน้นตั้งเป้ายอดจองรถยนต์ แต่ละค่ายต้องการพยุงยอดขายไม่ให้ลดลง และคาดหวังให้มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น เบื้องต้น คาดว่า จะมียอดจองรถใกล้เคียงกับปีก่อน ประมาณ 20,000 คัน และมีเงินสะพัด ตลอดทั้ง 12 วัน ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท