KTB เปิดบริการแลกเงินดอลลาร์รายวัน ช่วย SMEบริหารความเสี่ยง

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากปัจจัยภายนอกต่างๆ คือ สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศต้องรับมือ แม้จะมีเครื่องมือทางการเงินและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่หลายประเภท แต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กกว่า 70% ของประเทศ ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมมือกับ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX พัฒนาบริการแลกเงินดอลล่าร์รายวันสำหรับผู้มีสถานะ USD Futures ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินที่ผันผวนอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนต่ำ ส่งเสริมให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน สะดวกสบายใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาดแม้ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร เพียงเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD) ธนาคารกรุงไทย และติดต่อผ่านโบรกเกอร์พันธมิตร ก็เริ่มต้นใช้บริการได้ทันทีนอกจากนี้ ยังใช้งานง่าย ไม่ต้องแสดงหลักฐานให้ยุ่งยาก สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนไปต่างประเทศได้ ผ่านเว็บไซต์ https://jedi.krungthai.com ได้ทุกที่ทุกเวลา คุ้มค่า เรทดี พร้อมอัตราแลกเงินพิเศษจากธนาคารกรุงไทย ทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง โดยวางหลักประกันเพียง 2-3% ของมูลค่าสัญญา สัญญาละ USD 1,000 มั่นใจในความปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการเชื่อมต่อระบบของ TFEX และกรุงไทยด้านนายธีรวุฒิ ชินวงศ์วิศาล ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทำเล็บครบวงจร CHABA Nails and Spa กล่าวถึงบริการ USD Futures on Blockchain ว่า ปัจจุบัน SME มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ แต่บริการ USD Futures เพียงแค่มีเงินก้อนจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการล็อควงเงินเท่านั้น เหมาะสำหรับ SME ที่ต้องการควบคุมต้นทุน อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนายเขมชาติ วรรณประภา Financial Director บริษัท Metal Mate จำกัด ผู้ผลิตถังแก๊สส่งออก เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทต้องทำเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนจากหลายธนาคาร ซึ่งเสียเวลาและยุ่งยาก และหากไม่บริหารความเสี่ยงด้านค่าเงินอย่างเหมาะสม ก็จะไม่สามารถประเมินการขาดทุนหรือกำไรในอนาคตได้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับ SME โดยเฉพาะผู้สนใจใช้บริการแลกเงินดอลล่าร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures (USD Futures on Blockchain)สอบถามรายละเอียดได้ที่ Krungthai Corporate FX Sales โทร. 0-2208-4646 Email: jedi@krungthai.com และศึกษาข้อมูลการซื้อขาย USD Futures เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) www.TFEX.co.th หรือ โทร. 0-2009-9999