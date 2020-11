รมว.คลัง เร่งดัน“คนละครึ่ง” เฟส 2 เริ่ม 1 ม.ค.64

เศรษฐกิจไทย ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไตรมาส 2 ที่ติดลบ 12.2% นับจากนั้น ทยอยฟื้นตัว สะท้อนจากจีดีพีไตรมาส 3 ที่ติดลบลดลงมาอยู่ที่ 6% ขณะที่เสถียรภาพทางการคลัง ยังแข็งแกร่ง ,หนี้สาธารณะต่อจีดีพี อยู่ที่ 49.4% อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง ที่ไม่เกิน 60% ต่อจีดีพี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกในงานสัมมนา Bangkok Post International Forum 2020 หัวข้อ Beyond Post Pandemic : A Decade of Challenges from 2021 ว่านายอาคม ชี้แจงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายหลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จะเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคน ผ่านการลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควบคู่กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และกระตุ้นการบริโภคในประเทศ โดยคาดว่า จะเริ่ม“คนละครึ่ง” เฟส 2 ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวเป็นบวก 3.5 ถึง 4.5%นายอาคม กล่าวด้วยว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทย ยังต้องใช้เวลากว่าจะฟื้น โดย ประเทศไทย จะค่อยๆ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่จะเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวัง หลังจากที่หลายประเทศ เกิดปัญหาการระบาดระลอกใหม่ โดยจะเน้นเปิดรับต่างชาติ ที่มีกำลังซื้อ มีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูง เป็นอันดับแรก