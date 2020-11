พณ.จับมือLazada จัดช้อปผ่านไลฟ์ ต้อนรับเทศกาลจับจ่าย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า DITP ดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์Thailand Trust Mark หรือ T Mark (ทีมาร์ค) มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้บริโภคในต่างประเทศรับรู้ถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นอย่างดี จึงเห็นว่าผู้บริโภคในประเท ศควรได้รับทราบถึงคุณภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Markเช่นกันจึงเกิดเแคมเปญ "T MARK GOES LIVE สินค้าพรีเมี่ยม คุณภาพส่งออก" ขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคชาวไทย ได้รู้จักและเข้าใจคุณค่าของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ผ่านการไลฟ์สตรีมมิ่งบนอีมาร์เก็ตเพลส ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันแคมเปญครั้งนี้ DITP ร่วมมือกับ Lazada เพื่อรุกและเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งกลุ่มคนรุ่นนี้จะเป็นกระบอกเสียงที่ดี ในการช่วยประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ต้องผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 4 เกณฑ์ คือ1) Global Quality Certification ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ2) Green Industry ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 140013) Fair Labour ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2020) ระดับพื้นฐานเป็นอย่างน้อย4) Corporate Social Responsibility มีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ได้รับมาตรฐาน CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW)นายสมเด็จ ยังชี้แจงแผนงานปี 2564 มีแผนส่งเสริมผู้ประกอบการสมาชิกตราสัญลักษณ์ T Mark ผ่านทุกช่องทางของDITP ทั้งแคมเปญประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ไปทั่วทุกมุมโลก เรียกว่าเป็น Global Campaign ที่จะใช้ #IFoundTMark เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภคในต่างประเทศได้รู้จักตราสัญลักษณ์และรู้พิกัดการซื้อขายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ในประเทศของตน ซึ่งจะมีทูตพาณิชย์ช่วยเฟ้นหาและปักหมุดสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์T Mark ในเขตที่รับผิดชอบในช่วงวิกฤติการระบาดของโควิด-19 DITP ได้ปรับกลยุทธ์ในการทำการตลาดและส่งเสริมการขายในรูปแบบการจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านออนไลน์กับผู้นำเข้าในต่างประเทศ (Online Business Matching) การเจรจาการค้าระบบออนไลน์ที่สัมผัสสินค้าได้จริง (Mirror-Mirror) สำหรับผู้นำเข้าที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ด้วยสำหรับมหกรรมไลฟ์สตรีมมิ่ง T Mark Goes Live จะจัดขึ้นเวลา 11.00-12.00 น. ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มLazada โดยจะไลฟ์ทั้งหมด 4 ครั้งครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น.ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.