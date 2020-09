กฟผ.โชว์ยานยนต์ไฟฟ้า 4 E ในงาน ASE 2020

วันนี้ (23 ก.ย.63) นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับ บริษัท Informa Markets จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE2020) ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เป็นงานที่จัดแสดงเทคโนโลยีและจัดประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการยานยนต์ไฟฟ้า ณ บูธ กฟผ.

นายสาธิต กล่าวว่า กฟผ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ.ภายใต้แนวคิด “EGAT’s E-mobility” เพราะเล็งเห็นความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต จึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ (EV) หลากหลายรูปแบบ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า 4 E ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง กฟผ.-สวทช. (รถ i-EV กฟผ.) รถบัสโดยสารดัดแปลง (E-Bus) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (E-Bike) เรือไฟฟ้า (E-Boat) รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าจาก EVไฮไลท์ที่บูธ กฟผ. ปีนี้ ได้นำรถ i-EV กฟผ. และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับประสบการณ์จริงจากการทดลองนั่ง ทั้งนี้ กฟผ. หวังว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวและหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วยภายในงาน กฟผ. ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “The Role of EGAT in Building Thailand’s SmartEnergy Future” เพื่อแสดงถึงทิศทางและบทบาทของ กฟผ. ในอนาคตที่จะนำ EV มาใช้ในทุกภาคส่วนของ กฟผ.ผ่านแผนแม่บทการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศต่อไป และหัวข้อ “Policy of Bioenergy Power Plant in Thailand and Case Study” โดยแสดงให้เห็นถึง กฟผ. ขานรับนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบโมเดล “โคก หนอง นา” ด้วย