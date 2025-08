ทั่วโลกแห่ลงทุนESGจ่อแตะ40ล้านล.us กสิกรไทยสานต่อการลงทุนแบบยั่งยืน

นายวิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บลจ.กสิกรไทย สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดกองทุน ESG Fund และ SRI Fund เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) กว่า 3.20 หมื่นล้านบาท และ 3.09 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 28.8% และ 37.3% ตามลำดับ นำโดยกองทุน K-TNZ-ThaiESG ซึ่งเป็นกองทุนหุ้น ThaiESG ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยมูลค่ากว่า2.98 พันล้านบาท และยังคงเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการไปสู่เป้าหมาย Net Zero กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยขณะที่กองทุน K-ESGSI-ThaiESG เป็นกองทุนตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่ากว่า 6.27 พันล้านบาท นอกจากนี้กองทุน K-CHANGE ยังเป็นกองทุนหุ้น ESG ต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่ากว่า 1.50 หมื่นล้านบาท(ที่มา : AIMC ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68)” นายวินกล่าวันนี้ส่วนแนวโน้มเม็ดเงินการลงทุนในกองทุนESGคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันทั่วโลกมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับESGประมาณ 35 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และจเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯภายในปี 2030 ส่วนในประเทศไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2022 จากเดิมมีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาทมาอยู่เกือบ 1.2 แสนล้านบาทในปัจจุบัน“นอกจากความยั่งยืนแล้วกองทุนนี้ยังถือว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีและมีรายงานด้วยว่าหุ้นที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ESG มากจะมีจากความผันผวนของตลาดน้อยกว่า รวมถึงตราสารหนี้ในหุ้นกลุ่มนี้มักจะได้รับการจัดอันดับสูงกว่าหุ้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ESGอีกด้วย“นายวิน เผื่อเป็นการสานต่อแนวคิดการลงทุนด้าน ESG บลจ.กสิกรไทย ยังคงมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) อันดับ 1 ของไทย ภายใต้แนวคิด “Insight to Impact”มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ ได้แก่1.Trusted Partner for Sustainable Investment Solutions ส่งมอบผลิตภัณฑ์และคำแนะนำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนที่เชื่อถือได้และตอบโจทย์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 2.Strengthening Active Ownership & ESG Integration ยกระดับการมีส่วนร่วมกับกิจการที่ลงทุนและผสาน ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน 3.Leadership in Governance & Transparency ผู้นำด้านธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรฐานสากล และ 4.Net Zero Commitment ความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในระดับการดำเนินงานขององค์กรและพอร์ตลงทุนทั้งนี้ ความสำเร็จด้านความยั่งยืนของบลจ.กสิกรไทย ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในทุกมิติของ ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การลงทุน และการดำเนินงานภายในองค์กรในส่วนการลงทุน บลจ.กสิกรไทย ตั้งเป้าหมาย Net Zero AUM (Asset under Management in Scope) Emission ภายในปี 2065 อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการไปถึงเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาและออกกองทุน K-Target Net Zero ซึ่งเน้นให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทางชัดเจนในการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อพอร์ตลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย ตามแนวทาง Task Force for Climate-Related Financial Disclosure -TCFD) ติดต่อกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3ในส่วนการดำเนินงานภายในองค์กร บลจ.กสิกรไทย ตั้งเป้าหมาย Net Zero Target ในส่วนของ Scope 1 และ 2 ภายในปี 2030 โดยในปี 2024 ได้ลดการใช้น้ำมันดีเซลในองค์กรลงไปกว่า 2,000 ลิตรคิดเป็นสัดส่วน 41% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและตั้งเป้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ทั้งหมดในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมการจัดซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการขยะภายในองค์กร ซึ่งลดปริมาณขยะรวมได้กว่า 20% และ ลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ 52% จากปีก่อนหน้าด้านสังคม บลจ.กสิกรไทย ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านบทความบนสื่อโซเชียลมีเดียและการสัมมนาสาธารณะต่างๆ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม KAsset Investment Boot Camp เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนให้กับเยาวชนด้านธรรมาภิบาล บลจ.กสิกรไทย ยกระดับการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของไทยที่ลงนามในหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ (UNPRI)“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2024 ได้ประกาศความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนกับลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษาที่จะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน(Sustainable Investment) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล”