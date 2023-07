เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Zyndromes x MTL Station” เปิดประสบการณ์ความคุ้มครองสุขภาพที่ใครก็เข้าถึงได้

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 72 ปีเมืองไทยประกันชีวิต เรายังคงเดินหน้าเปิดประสบการณ์แห่งความสุขและรอยยิ้ม เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำกลยุทธ์ “Happiness Reinvented” เพราะความสุขคือทุกอย่าง...ร่วมสร้างความสุขสไตล์คุณไปกับเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมเคียงข้างในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ (No.1 Most Trusted Life & Health Partner) ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของผู้บริโภคล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมงาน “ZYndromes x MTL Station สเตชันสุขภาพคนเจนใหม่” ชวนคนรักสุขภาพ เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่ใช่จากเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมชิงสิทธิ์ร่วมกระทบไหล่ "บิวกิ้น" พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ "พีพี" กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ตัวแทนคนเจนใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ เพราะอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ ก็อาจกลายเป็นโรคร้ายแรงได้ จึงต้องเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพ ของคนเจนใหม่ไว้ พร้อมเตรียมพบกับกิจกรรมสุดฟิน และโมเม้นท์สุดประทับใจ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมแคมเปญเพื่อชิงสิทธิ์เข้าร่วมงาน เพียงซื้อแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบใดก็ได้ หรือจะเลือกความคุ้มครองสุขภาพมาแรงเหมาะสำหรับคนเจนใหม่ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองเหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ครอบคลุมตั้งแต่โรคเล็กโรคแรง ๆ โรคทั่วไป อุบัติเหตุ เบี้ยไม่แพง แอดมิตก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ปรับเปลี่ยนแผนได้ ถ้ามีสวัสดิการเลือกแผนมีความรับผิดส่วนแรก เบี้ยถูกลงอีก และอัปเกรดได้เมื่อถึงวัยเกษียณ ซื้อง่ายได้ทุกช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต ช่องทางออนไลน์ ช่องทางธนาคารกสิกรไทย ช่องทางธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) หรือ สาขาเมืองไทยประกันชีวิต เป็นต้น ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2566และนำเลขกรมธรรม์ลงทะเบียนผ่าน Google Form ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะแชร์ลิงค์ทาง Line Open Chat : MTLxBKPP ZYndromes Facebook Twitter Official Account ของ Muang Thai Life โดยผู้โชคดี 190 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วน ตามกติกาจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง Line Open Chat : MTLxBKPP ZYndromes หรือ Facebook Muang Thai Life และ www.muangthai.co.th เท่านั้น“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องตอกย้ำว่าเมืองไทยประกันชีวิตเราตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี และเราพร้อมสนับสนุนให้คนเจนใหม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครองสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และความคุ้มครองสุขภาพ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนเจนใหม่ รวมทั้งคนทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกบทบาทของชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ ได้อย่างเหมาะสมและเข้าถึงได้จริง” นายสาระ กล่าว