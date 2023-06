อาคเนย์ปรับโฉมสู่SE Life เร่งยกระดับ3ด้าน-ตั้งเป้าเบี้ยโต19-20%

อาคเนย์ประกันชีวิต ปรับจุดยืนทางการตลาดใหม่ใช้ชื่อ "SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต" พร้อมปรับ 3 ด้านหลัก "ลูกค้า-ตัวแทน-พันธมิตร" นำนวัตกรรม-ดิจิทัลเข้าพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับโลกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ตั้งเป้าหมายเบี้ยปีนี้เติบโต 19-20%นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ปรับจุดยืนทางการตลาดใหม่ โดยใช้ชื่อ “SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต” ที่มีความทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากขึ้น พร้อมคำมั่นสัญญา แบรนด์ที่มาพร้อมบทพิสูจน์ (Brand proof)3ด้านคือ ลูกค้า SE Life ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ลูกค้าสามารถออกแบบความคุ้มครองเองได้ ในราคาที่เหมาะสมตามงบประมาณ และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ My Health My Choice (มายเฮลธ์ มาย ช้อยส์) “สุขภาพเลือกได้ ชีวิตก็ง่ายขึ้น” โดย My Health My Choice เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมให้บริการผ่านตัวแทนฝ่ายขายทั่วประเทศไทย รวมถึงยกระดับผ่านแอพพลิเคชั่น Line @THAIGROUP และบริการเคลมออนไลน์ (e-Claim)ที่ลูกค้าสามารถยื่นเคลมและส่งเอกสารผ่านไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับตัวแทนฝ่ายขาย SE Life ได้ปฏิรูปกระบวนการขายผ่านระบบดิจิทัล 100% โดยการเปิดตัว D-Life ที่ช่วยให้ชีวิตของตัวแทนประกันและพันธมิตร สามารถนำเสนอแผนประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานพร้อมด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างสูงสุด โดยปัจจุบันได้ทยอยนำผลิตภัณฑของบริษัทเข้าวางใน D-Life แล้วและจะครบทุกผลิตภัณฑ์ในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะขยายสำนักงานตัวแทนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และเปลี่ยนสาขาย่อยให้เป็นสำนักงานตัวแทน และใช้ระบบดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ผ่านออนไลน์ในรูปแบบ (Branch Automation)และสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากพันธมิตรเดิมแล้ว SE Life ได้จัดตั้งทีม Health and Wellness โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น BDMS มาเสริมประสิทธิภาพของการบริการ โดยมีเป้าหมายในการสร้าง Wellness-as-a-service ecosystem เพื่อสร้างความสุขในทุกวันธรรมดาของชีวิตลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งเรามีแผนเชื่อมต่อพันธมิตรที่พร้อมเชื่อมต่อผ่าน Open APIs เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของพันธมิตรได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการประกันชีวิต (Insurance accessibility) ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น"5 ปีทึ่ผ่านมาถือเป็นช่วงของการปีทึ่ผ่านมาถือเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยน ปฎิรูป ไม่ว่าจะเป็นการปรับแบรนด์มาเป็น "SE Life" ก็เพื่อให้มีความทันสมัยเข้าถึงง่าย แต่จุดเด่นของความอาคเนย์เดิมก็ยังคงอยู่ รวมถึงได้ปรับช่องทางการขาย การบริการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่ความแปลกใหม่ต้องมา เรื่องราวต้องเข้าใจง่าย แล้วก็เข้าถึงง่าย ซึ่ง SE Life ได้ทำผ่านบทพิสูจน์ใน 3 ด้านดังกล่าว โดยเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี และได้รับผลตอบรับที่ดี อย่างกลุ่มลูกค้า ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้ลูกค้าเลือกได้เองตามความเหมาะสมของแต่ละคน ทำให้มีลูกค้ากลุ่มยังเจนเพิ่มมาประมาณ 10% ส่วนกลุ่มตัวแทนก็มีก็นำระบบดิจิทัลมาช่วยผ่าน D-Life ทำกระบวนการ-ขั้นตอนต่างๆง่ายและเร็ว และด้านพันธมิตรที่ยังมั่นคงกับพันธมิตรเดิมและจะมีพันธมิตรใหม่เพิ่มเติมด้วย โดยในส่วนของแบงก์แอสชัวรันช์ก็อยู่ระหว่างการหารืออยู่อีก 2 แห่ง"ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงสร้างช่องทางการขายของ Se Life แบ่งเป็นกลุ่มตัวแทน 32% ,กลุ่ม Wealth 18% ,แบงก์แอสชัวรันส์ 33%จากพันธมิตรที่เป็นธนาคาร3-4 แห่ง และที่เหลือเป็นส่วนอื่นๆ โดยมีสัดส่วนพอร์ตผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเชื่อ 30% ,ประกันชีวิต 30,ประกันกลุ่ม 29-30%,ประกันสะสมทรัพย์ 10% โดยเป็นประกันระยะยาว 70% และประกันสะสมทรัพย์ 30% มีบริษัทมีฐานตัวแทนที่ 3,000 ราย มีจำนวนแอคทีฟ 1,600-1,700 คน ,เจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่ม Wealth 100คน มีฐานลูกค้าบุคคล 750,000 คน ,ฐานลูกค้าประกันกลุ่ม 1-1.2 ล้านคน และมีเบี้ยประกันเฉลี่ย 30,000-35,000 บาท และกลุ่ม Wealth 300,000 บาท โดยเป้าหมายทางธุรกิจในปีนี้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันรวมเติบโต 19-20%"เป้าหมายของ SE Life เราต้องการให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในทุกวันธรรมดาเหมือนที่เคย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตาม เราจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจ เคียงข้าง ให้คำปรึกษา พร้อมร่วมออกแบบวางแผนชีวิตที่ดีให้ลูกค้าทุกคนของ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง”"