กรุงศรี ผสานพลังพร้อมเปิดตัว กรุงศรี The One ทางเลือกที่ตอบทุกเป้าหมายผลตอบแทน

กรุงศรี นำโดย วิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้า ไฮเน็ตเวิร์ธ ธ.กรุงศรีอยุธยา (มหาชน) พร้อมด้วย สุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี ร่วมงานสัมมนาเปิดตัว กรุงศรี The One โดดเด่นด้วยการผสานจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรีและพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลก ในการคัดสรรกองทุนเด่นที่มีผลงานดีอันดับต้นๆ ในเมืองไทยเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนของกรุงศรี The One โดยมี 3 กองทุนให้เลือกลงทุนตามเป้าหมายผลตอบแทนที่ต้องการและระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ มีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง ได้แก่ KF1MILD ที่มีเป้าหมายผลตอบแทนในการชนะเงินเฟ้อ KF1MEAN เน้นรักษาสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง และ KF1MAX ที่เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น กรุงศรี The One เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 13 – 20 ก.พ. เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท