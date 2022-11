ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญ “80 ปี The Original Sadvertising”

ไทยประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญ “80 ปี The Original Sadvertising” ในวาระดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี ย้ำความเป็นต้นแบบภาพยนตร์โฆษณารักเรียกน้ำตา รวมโฆษณาที่เคยสร้างความประทับใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลับมาให้รับชมอีกครั้ง ผ่านยูทูปเพลย์ลิสต์ The Original Sadvertisingนายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life & Value of Love & Value of People) ตามเจตนารมณ์ของแบรนด์ (Brand Purpose) ในการเป็นแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชม ความไว้วางใจ และมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” เพื่อจุดประกายความคิดให้กับคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่บริษัทฯ สร้างแบรนด์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาโดยคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นในแง่อารมณ์ เเละความรู้สึกของผู้ชม (Emotional) และยังเป็นผู้บุกเบิกการทำภาพยนตร์โฆษณาเรื่องยาวที่บอกเล่าเรื่องราวความรัก เพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของความรักในหลากหลาย จนกลายเป็นต้นแบบในการสร้างแบรนด์ผ่านความรัก ส่งผลให้ “ฟิลิป คอตเลอร์” นักการตลาดระดับโลกนิยามคำว่า “Sadvertising” ให้กับภาพยนตร์โฆษณาของไทยประกันชีวิตในวาระครบรอบ 80 ปี ไทยประกันชีวิต บริษัทฯ จึงเปิดตัวแคมเปญ “80 ปี The Original Sadvertising” โดยรวบรวมภาพยนตร์โฆษณารักที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ ที่เคยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม และหลายเรื่องกลายเป็น Talk of the Town นำกลับมาให้รับชมอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ที่เคยรับชม รวมถึงผู้ที่อาจไม่เคยได้ชมภาพยนต์โฆษณาของไทยประกันชีวิต ได้ร่วมซาบซึ้งกับเรื่องราวความรักที่ไม่มีวันหมดอายุ และร่วมสัมผัสคุณค่าแห่งความรักในหลากหลายรูปแบบ“เสน่ห์ของหนังโฆษณาไทยประกันชีวิต มาจากรูปแบบการนำเสนอในลักษณะที่สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาที่มีประเด็นให้ถกเถียง (Controversial Issue) หรือเป็นประเด็นให้ผู้ชมได้ตระหนักคิด จนทำให้โฆษณาไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เห็นได้จากการได้รับรางวัลการันตีมากมาย ล่าสุดโฆษณาชุด “จนกว่าเราจะพบกัน Until We Meet Again” ได้รับรางวัลจาก London International Awards 2022 (LIA) ซึ่งถือเป็นเวทีการประกวดโฆษณาและความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ” นายไชยกล่าวสำหรับภาพยนตร์โฆษณาที่นำกลับมาให้ชมอีกครั้งในแคมเปญ “80 ปี The Original Sadvertising” มีจำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ Peace of mind (2003), Everlasting love (2004), My son (2005), My Girl (2006), Melody of Life (2008), Silence of Love (2011), Forget me not (2012), Unsung Hero (2014), Que Sera Sera (2014), Mother knows best (2018) และ Until we meet again (2021) โดยสามารถรับชมได้ที่ http://bit.ly/3UOi5kw