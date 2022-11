เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ Shopeeชูแคมเปญ“Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก”

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแบบ Outside Inล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัดแคมเปญพิเศษ ต้อนรับมหกรรม “Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก” พร้อมตอบโจทย์ผู้ที่กำลังวางด้านภาษี รวมถึงการวางแผนด้านการออมผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ส่งโปรโมชันพิเศษ เพียงเลือกซื้อแบบประกันภัยที่ร่วมรายการจากเมืองไทยประกันชีวิตผ่านช่องทาง Shopee รับเงินคืน (Coin Cashback) สูงสุด 6,000 Coins ทุกคำสั่งซื้อ โปรโมชันเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565โดยบริษัทฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อวางแผนลดหย่อนภาษีมานำเสนอ ประกอบด้วย “โครงการเมืองไทย ช้อปปี้ อีซี่ แพลน 11/1” ตอบโจทย์คนยุคใหม่ จ่ายเบี้ยสบายเพียงครั้งเดียว แต่ได้ความคุ้มครองถึง 11 ปี ผลประโยชน์แน่นอน ไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจ รับเงินคืนสูงสุด 4,500 Coins และแบบประกัน “เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5” ที่ช่วยให้การวางแผนภาษีของคุณสมบูรณ์แบบ ออมสั้น 5 ปี คุ้มครอง 11 ปี พร้อมรับเงินจ่ายคืนทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์ รับเงินคืนสูงสุด 6,000 Coinsนอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ยังได้ผนึกกำลังกับ Shopee จัดกิจกรรม “เพิ่มพลังช้อปด้วยคะแนน Smile Point” เพื่อร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขและรอยยิ้มส่งท้ายปี ให้แก่สมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับ เพียงแลกคะแนน Smile Point เป็นส่วนลดแทนเงินสด เพื่อนำไปเลือกซื้อของขวัญที่ถูกใจมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรักในร้านค้าต่าง ๆ ของ Shopee (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) ขั้นตอนการแลกคะแนนเพียงสมาชิกแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click รับรหัสส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 800 บาท/เดือน รวมมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทตลอดโครงการ พิเศษ สำหรับสมาชิกฯ ที่เป็นลูกค้าใหม่ของ Shopee รับส่วนลด 200 บาท สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565