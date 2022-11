เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว”สมาร์ท ซิลเวอร์” คุ้มครองโรคร้ายแรง-ค่าใช้จ่ายรับสังคมสูงวัย มั่นใจเบี้ยปีแรกโตตามเป้า10%

เมืองไทยประกันชีวิตมั่นใจเบี้ยปีแรกโตตามเป้า10%หลัง9เดือนโต8.2%กวาดเบี้ย1.9หมื่นล้าน ล่าสุดพัฒนาสินค้าหวังตอบบโจทย์สังคมสูงวัย เพิ่มทางเลือกเข้าถึงหลักประกันทั้งความคุ้มครองโรคร้ายแรงและค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ชูจุดเด่นเจ้าแรกในไทยเลือกความคุ้มครองได้ แถมใช้บริการตรงกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุแบบไร้กังวลหากตรงตามเงื่อนไขโรคที่กำหนดนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยในช่วง9เดือนที่ผ่านมาติดลบประมาณ 2.9% และคาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะสามารถจะกลับมาเป็นบวกได้ที่ประมาณ0-2% โดยในปีหน้าสินค้าที่ได้รับความนิยมน่าจะเป็นสินค้าสุขภาพ และบริษัทประกันจะกลับมาออกแบบประกันสะสมทรัพย์มากขึ้น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อหลังจากในช่วงที่ผ่านมามีการชะลอขายไปเพราะผลตอบแทนอยู่ในระดับต่ำขณะที่เบี้ยใหม่ของบริษัทช่วง9เดือนที่ผ่ามาอยู่ที่1.9หมื่นล้านบาทเติบโตประมาณ8.2%และเชื่อว่าในช่วงเวลาที่เหลือของปีน่าจะเติบโตที่ระดับ10%ตามเป้าที่วางไว้ โดยมีประกันสุขภาพเติบโตอยู่ในระดับสูง ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งเบี้ยประกันสุขภาพมากที่สุดเป็นอันดับสองของอุตสาหกรรมทั้งนี้ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว พร้อมที่จะเดินเคียงข้างในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ล่าสุด ได้เปิดตัวกลยุทธ์ “SILVER Readiness by MTL” (S=Solution I=Integration L=Longevity V=Value Added E=Excellence R=Readiness) มุ่งเน้นการตอบโจทย์ที่หลากหลายรอบด้านเพื่อการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่ (Silver Age) ให้มีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ด้วยการช่วยสร้างความอุ่นใจและเติมเต็มชีวิตสมาร์ทของวัยซิลเวอร์อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม และเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้ชีวิตพร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ ที่สามารถตอบโจทย์และช่วยขจัดความกังวลของผู้สูงวัยขึ้นมาโดยเฉพาะ ได้แก่ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์” และ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส” ซึ่งโดดเด่นด้วยการเลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ กังวลโรคไหนก็เลือกให้อุ่นใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองโรคสมองเสื่อม ชนิดอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน รวมถึงคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 ใน 6 อย่าง ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ประกอบด้วย 1.การเคลื่อนย้าย 2.การเดินหรือเคลื่อนที่ 3.การแต่งกาย 4.การอาบน้ำชำระร่างกาย 5.การรับประทานอาหาร และ 6.การขับถ่าย อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักโดยสามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือน(1) และสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นสถานให้บริการผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือโรงพยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ที่มีรายชื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ(2) ซึ่งมีมาตรฐานตามกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งมาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40-80 ปี พร้อมให้ความคุ้มครองดูแลยาวถึงอายุ 81 ปี นอกจากนี้ หากต้องการวางแผนให้มีเงินใช้สบาย ๆ หลังเกษียณ ด้วยประกันบำนาญที่มีหลายแบบประกันให้เลือกได้ตามใจ การันตีมีบำนาญใช้ทุกปี สามารถเลือกรับบำนาญเป็นรายปี หรือรายเดือน และเลือกจ่ายผลประโยชน์เข้า Nursing Home(2) ได้ ซึ่งจะช่วยคลายความกังวล สร้างความอุ่นใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับวัยซิลเวอร์ได้เป็นอย่างดีปัจจุบันทางบริษัท ฯ ได้จับมือกับ Nursing Home ชั้นนำของประเทศ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น เดอะซีเนียร์ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด เดอะซีเนียร์ รัชโยธิน เดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณเวลเนสเซ็นเตอร์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณแคร์ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เดอะซีนิเซ่นส์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เฌ้อสเซอรี่โฮม พรีเมี่ยมซีเนียร์แคร์ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เฌ้อสเซอรี่โฮม ซีเนียร์แคร์ บางบอนเฮลท์ แอท โฮม แคร์เซ็นเตอร์ และ ViMUT Wellness บางนา-วงแหวน ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเตรียมที่จะขยายความร่วมมือไปยัง Nursing Home Network ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้นนายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่ม Silver Age ได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งความสุขที่ครบวงจรมากขึ้น และได้เข้าถึงบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทางเมืองไทยประกันชีวิต ยังเดินหน้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ (Ecosystem Partners) เพื่อขยายการให้บริการที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการผนึกกำลัง กับบริษัท ฟูเชียเวนเจอร์แคปิทัล จำกัด (Fuchsia VC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเมืองไทยกรุ๊ปโฮลดิ้ง ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของการช่วยแสวงหาและลงทุนในสตาร์ทอัพ ที่มีเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริการสำหรับผู้สูงอายุ และมีขอบข่ายการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนมุ่งเน้น ด้าน Healthtech Biotech และ Livingtech ที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิต ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ทางเมืองไทยประกันชีวิต โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ยังได้มีการจัดแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับ กลุ่ม Silver Age เพียงใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แคมเปญ Smile Healthy Family แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ แคมเปญ Smile Stroke Screening แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ แคมเปญ Good Living with Chivit-D by SCG แลกรับ Code ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนในครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์ และแลกคะแนนสะสมรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ หรือแลกรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Royal Life จาก BDMS Wellness Clinic โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click