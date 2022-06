KTBS รุกธุรกิจประกัน เปิดตัว WE DIGITAL INSURANCE

นางญาณี โพธิบัวทอง ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด หรือ WE DIGITAL INSURANCE เปิดเผยว่า ความผันผวนของจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้การลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากประสบการณ์ของตนเองที่ดูแลลูกค้ากลุ่มความมั่งคั่งสูงมากว่า 20 ปี และเคยร่วมงานกับบริษัทประกันชั้นนำ ทำให้เข้าใจว่าการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบด้านไม่ควรจำกัดเพียงแค่การลงทุนในสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทน แต่ควรวางแผนป้องกันความเสี่ยงจากภัยด้านสุขภาพและทรัพย์สินร่วมด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและคุ้มครองความมั่งคั่งของทรัพย์สินบริษัท WE DIGITAL INSURANCE จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยปัจจุบันได้ลงนามเป็นพันธมิตรการค้ากับบริษัทประกันชั้นนำภายในประเทศ 20 ราย อีกทั้งได้ร่วมมือกับบริษัท แอพแมน จำกัด บริษัท Insure Tech ชั้นนำของประเทศ เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของตัวแทนนายหน้าประกันที่ชื่อว่า “We Care” เพื่อความสะดวกในการจัดการเอกสาร ประเมินสุขภาพทางการเงินและสำรวจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำเสนอแผนประกันที่สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างรวดเร็วนายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST SEC กล่าวว่า จุดเด่นของ KTBST SEC คือ มีผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดทุนที่หลากหลายครอบคลุมทั้ง หุ้น TFEX กองทุนรวม ตราสารหนี้ การลงทุนต่างประเทศ Structured Note และ งานบริการด้านวาณิชนกิจ สามารถเลือกเสนอได้ ตามความต้องการของลูกค้าผมจึงมองว่า ความร่วมมือกับ WE DIGITAL INSURANCE จะช่วยเติมเต็มขอบเขตงานบริการของ KTBST SEC ให้มากกว่าการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง แต่ครอบคลุมไปถึงการป้องกันความเสี่ยง ในคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้า หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับลูกค้า เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ผ่านการนำเสนอแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันวินาศภัย ที่ช่วย คุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต สุขภาพ ของลูกค้าเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งสู่คนรุ่นหลังต่อไป“ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้ KTBST SEC ต้องหันกลับมามองว่าเราจะช่วยลูกค้าลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร เราเชื่อว่ากระบวนการให้บริการธุรกิจประกันบนพื้นฐานการเงินการลงทุนของ WE DIGITAL INSURANCE จะสามารถเสริมความมั่นคงในชีวิตและสร้างความมั่งคั่งในทรัพย์สินแก่ลูกค้า” คุณณัฐพงศ์ กล่าวนายภัค รัตติธรรม กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพแมน จำกัด (AppMan) กล่าวว่า การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเอกสาร และการประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบรายละเอียดแบบประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ด้วยเทคโนโลยี บริษัท แอพแมน จำกัด จึงร่วมมือกับ WE DIGITAL INSURANCE ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม “We Care” เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับตัวแทนนายหน้าประกันในการค้นหารายละเอียดแบบประกัน วิเคราะห์สุขภาพการเงิน และวางแผนความคุ้มครองตามเงื่อนไขลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา"เราเชื่อว่าตัวแทนนายหน้าประกันที่มีความรู้ความสามารถ จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เกินความคาดหมาย หากมีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบริการที่ทันสมัย เรา AppMan จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม We Care เพื่อสนับสนุนความเชื่อดังกล่าว" นายภัค กล่าว