ธนชาตประกันภัย ยิ้มรับความสำเร็จ Happy PA for Child นวัตกรรมใหม่ คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและ4 โรคยอดฮิตในเด็ก

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุเพื่อลูกรัก Happy PA for Child ได้รับคะแนนโหวตจากผู้บริโภคและได้ขึ้นรับรางวัล Product Innovation Awards 2022 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประกันภัยนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาออกมาในรูปแบบไฮบริด ผสมผสานระหว่างประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ นอกจากจะให้ความคุ้มครองพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้เอาประกันแล้ว ยังขยายความคุ้มครองไปยังบุตรหลานหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ อายุตั้งแต่ 1-20 ปี ให้ความคุ้มค่าในด้านราคา เพราะจ่ายซื้อเพียงแค่เบี้ยประภัยอุบัติเหตุแต่ได้ความคุ้มครองสุขภาพด้วย โดยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมเพื่อรับค่ารักษาพยาบาลโรคเด็ก (ไข้เลือดออก,ไข้หวัดใหญ่,มือเท้าปากและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV) ในวงเงินที่เลือกเองตามเหมาะสมและความต้องการของแต่ละครอบครัว“Happy PA for Child ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า เป็นประกันภัยที่ช่วยให้ทุกครอบครัวอุ่นใจกับแผนและวงเงินที่เลือกซื้อ จากเงินที่จ่ายเบี้ยประกันเพียง 1 คน แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 2 คน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ลุงป้าน้าอา ที่เลือกซื้อประกันภัยตัวนี้ เท่ากับได้ซื้อประกันภัยให้กับลูกหลานไปพร้อมกันด้วย โดยความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกัน จะมีเงินก้อนกรณีเสียชีวิต สูงสุด 1 ล้านบาท และยังมีเงินช่วยเหลือเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อเนื่องไปอีก 5 ปี สูงสุดอีก 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับ 2 ล้านบาท ส่วนความคุ้มครองสำหรับบุตรหลาน มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดครั้งละ 5 หมื่นบาท และมีความพิเศษตรงที่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคยอดฮิตที่มักพบในเด็กได้เพิ่มในราคาเบี้ยประกันที่ไม่แพง เพราะถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดรับกับค่าครองชีพของทุกครัวเรือนและยิ่งช่วงนี้กลับมาเรียนกันแบบ On Site แล้ว ก็จะช่วยให้พ่อแม่ได้คลายความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานวัยเรียนอีกด้วย”ทั้งนี้ การเลือกซื้อความคุ้มครอง IPD โรคเด็ก สามารถตอบโจทย์ทุกความกังวลเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล โดยจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/การพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และได้ค่าห้องแบบจัดเต็มสูงสุด 5,000 บาท/วัน ส่วนการเลือกซื้อ OPD เพิ่มเติม เบิกได้สูงสุด 2,000 บาท จาการเจ็บป่วยเฉพาะโรค (1 ครั้งต่อวัน / 30 ครั้งต่อปี) ผู้สนใจสามารถซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ทุกสาขา....../