TQM - BKI ชวนมนุษย์เงินเดือนใช้ชีวิตไม่สะดุดผ่านแคมเปญ ‘Let’s Move On’

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า ขณะที่อีกไม่นานประเทศไทยกำลังจะปรับให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น ผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าโอกาสติดเชื้อจะลดลง ประชาชนต้องใช้ชีวิตกับโควิดให้ได้ เมื่อติดเชื้อก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา ดังนั้นท่ามกลางความกังวลใจที่ยังมีอยู่ ทั้งเรื่องการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิดหรือโรคอื่นๆ กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมาหลังต้องเข้ารักษาตัว รวมถึงการบริหารรายได้และรายจ่ายที่ต้องเคร่งครัดและรัดกุมมากขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจยังติดขัดและค่อนข้างสับสนว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ด้วยความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยทำงานเป็นอย่างดี TQM และกรุงเทพประกันภัย จึงได้ร่วมกันออกแบบแคมเปญพิเศษ ‘Let’s Move On’ เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์เงินเดือนเห็นความสำคัญของการใช้ประกันภัยมาบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิต ให้สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างราบรื่นแม้ต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันด้านดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับแคมเปญพิเศษประกันภัยมนุษย์เงินเดือน ‘Let’s Move On’ นี้ บริษัทฯ ได้คัดสรรโปรดักส์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเน้นไปทางด้านสุขภาพและการชดเชยรายได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนวัยทำงานในปัจจุบัน โดยได้จัดหมวดประกันภัยออกเป็น 3 หมวดหลักตามแนวคิด ‘Let’s Move On’ ประกอบด้วยหมวดสุขภาพ ‘Let’s Healthy’ ที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนที่ออกมาทำงานและใช้ชีวิตได้อย่าง ไร้กังวลในเรื่องการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาล ด้วยประกันภัยสุขภาพ Health On top ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันหลักที่มีอยู่ เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม ฯลฯ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 3,730 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท และประกันภัยสุขภาพ Health เบา เบา ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,940 บาท/ปีหมวดชดเชยรายได้ ‘Let’s it Be’ ตอบโจทย์คนทำงานที่กังวลเรื่องรายได้ในยามเจ็บป่วย กับประกันภัยชดเชยรายได้ เมื่อเจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งอาจกระทบกับรายได้และเงินเก็บ โดยประกันภัยชดเชยรายได้จะให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคและอุบัติเหตุทำให้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในให้คุ้มครองสูงสุด 2,000 บาท/วัน ตลอดจนหากต้องพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักICU ชดเชยสูงสุดถึง 6,000 บาท/วัน เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,340 บาท/ปีหมวดทำงานสบายใจ ‘Let’s Chilling’ ทุกอาชีพย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ จะทำให้คลายความกังวลใจได้ในระหว่างการทำงาน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 999/ปี คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปในขณะทำงาน คุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุขณะเข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า TQM ร่วมจัดแคมเปญในวันแรงงานแห่งชาติกับทางกรุงเทพประกันภัยมา 7 ปีแล้ว เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของชีวิตมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะด้านความเสี่ยงในการทำงานและการเจ็บป่วย หรือเมื่อออกเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะไม่ได้ออกท่องเที่ยวกันมากว่า 2 ปีแล้ว โดยเฉพาะต่างประเทศที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวกันแล้ว ปีนี้จึงได้ออกแคมเปญมนุษย์เงินเดือน ‘Let’s Move On’ เพราะอยากจะส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังบวกให้แก่คนวัยทำงานทิ้งความติดขัดในชีวิตมาเดินหน้ากันต่อไป โดยให้ประกันภัยเป็นตัวช่วยที่มนุษย์เงินเดือนหรือคนทำงานทุกอาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสำหรับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ ซื้อประกันภัยในแคมเปญมนุษย์เงินเดือน ‘Let’s Move On’ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 31 พฤษภาคม นี้ TQM และกรุงเทพประกันภัยมอบของสมนาคุณพิเศษ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท พร้อมแก้วน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น มูลค่า 499 บาท และยังสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ 0% นาน 10 เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ โดยสามารถเลือกซื้อได้แล้ววันนี้ที่คลิก https://bit.ly/3vjhTQf หรือช่องทาง www.tqm.co.th Line Official และ Facebook ‘TQM Insurance Broker’ ดร.นภัสนันท์ กล่าวทิ้งท้าย