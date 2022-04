จิตตะ เวลธ์เปิดกองทุนใหม่ เฟ้นหาหุ้นสุขภาพสหรัฐฯ รายตัวด้วย AI

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (บลจ.) สตาร์ทอัพรายแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ให้บริการกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth เปิดเผยว่า แนวโน้มกระแสใส่ใจรักษาสุขภาพทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคระบาดใหม่ๆ ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงประชากรกลุ่ม Millenials (กลุ่ม Generation Y เกิดระหว่างปี 2523-2539) มีอัตราการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดตัวกองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking US Healthcare วิเคราะห์คัดเลือกลงทุน ‘หุ้นดี ราคาน่าลงทุน’ รายตัวในกลุ่มสุขภาพ และนวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัล (Healthcare Digitalization) ชั้นนำของโลกที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 5-30 หุ้น ด้วยอัลกอริทึมของ Jitta Ranking เช่น Fulgent Genetics บริษัทผลิตชุดทดสอบ Covid-19 และชุดทดสอบทางพันธุกรรมอื่นๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งในปี 2564 มีรายได้เติบโตกว่า 135% BioNTech ผู้ผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ชนิดภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเทคโนโลยี mRNA สำหรับการรักษาโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อต่างๆ รวมไปถึงวัคซีน Covid-19 ซึ่งมีรายได้ปี 2564 เติบโตกว่า 3,800% และ Exelixis บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านเนื้องอกวิทยา มุ่งเน้นไปที่การค้นคว้า พัฒนา เพื่อรักษาโรคมะเร็งในสหรัฐฯ มีรายได้ปี 2564 เติบโตกว่า 45%โดย Jitta Ranking US Healthcare จะปรับพอร์ตอัตโนมัติทุก 3 เดือน ซึ่งจากผลการพิสูจน์อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (Back Test) ของ Jitta Ranking US Healthcare (จากปี 2012-2021) สามารถทำได้ถึง 22.00% ต่อปี ในขณะที่ S&P Health Care Index TR สามารถทำผลตอบแทนได้ 16.57%“อุตสาหกรรมสุขภาพในสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2563 ที่ 4.12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตจนมีมูลค่าตลาดที่ 6.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2571 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 5.4% ต่อปีในช่วงปี 2563-2571 จึงนับเป็นโอกาสแห่งการสร้างพอร์ตสู่ความมั่งคั่งในอนาคต” นายตราวุทธิ์ กล่าวนายตราวุทธิ์บอกเพิ่มเติมว่า กองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking US Healthcare นับเป็นอีกขั้นของการเดินหน้าสร้างโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงอุตสาหกรรมสุขภาพ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น และน่าจับตามองมากที่สุดในโลก รองรับกระแสเมกะเทรนด์ จากก่อนหน้าที่บริษัทฯ ได้นำเสนอนโยบายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวผ่าน “Global Healthcare” กองทุนส่วนบุคคล Thematic บริการสุขภาพ (Healthcare) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บริษัทยา และผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์ ผ่านกองทุน iShares Global Healthcare ETF (IXJ) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 31 ปี 15.19% (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565) ทั้งนี้ บลจ.จิตตะ เวลธ์ จำกัด คิดค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเพียง 0.5% ต่อปี