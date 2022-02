เมืองไทยประกันชีวิต ชวนลูกค้าแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อความสะดวก

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner) และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติ พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตร และผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มตัวบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้กับลูกค้าที่มีประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส กับบริษัทฯ และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับกรมสรรพากรอีกต่อไป เพียงลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าให้กับกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติทุกปี เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องแนบหนังสือรับรองหรือต้องขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่แจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัย รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร และบริษัทฯ ขอยกเลิกการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบกระดาษตั้งแต่ปีภาษี 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์เมืองไทยประกันชีวิต หรือ MTL Mini Click (ผ่าน Line @muangthailife) ในขณะเดียวกันหากลูกค้าต้องการตรวจสอบจำนวนเบี้ยประกันภัยที่สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี หรือต้องการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยก็สามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ