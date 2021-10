ธนชาตประกันภัยย้ำเงินกองทุนสูงอันดับ 1 หวังเบี้ยปีนี้ทะลุเป้า 8.8 พันล้าน

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนชาตประกันภัยให้ความสำคัญต่อฐานความมั่นคงและแข็งแกร่งทางการเงิน โดยปัจจุบันมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ เดือนมิถุนายน 2564 สูงถึง 1,318% สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้ที่ 140% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าประกันภัยในทุกเซกเมนต์ โดยในปีนี้ได้ยกระดับการให้บริการสู่ระดับพรีเมียม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ลูกค้าต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ด้วยการปรับแผนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ง่ายขึ้น การต่ออายุประกันภัยและการชำระเบี้ยประกันภัยที่สะดวกมากขึ้น จนถึงการให้บริการหลังการขายที่เน้นความใส่ใจลูกค้าเป็นหลักภายใต้การยกระดับบริการที่เป็นหัวใจสำคัญของธนชาตประกันภัยยุคใหม่ครั้งนี้ ลูกค้าธนชาตประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองดูแลเสมือนหนึ่งเป็นคนพิเศษ ที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกว่าใคร ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ดังนี้“LINE Service - เคลียร์จบครบในแอปเดียว” บริการ Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” ครอบคลุมทั้งการเช็กข้อมูลความคุ้มครองในกรมธรรม์ บริการแจ้งเคลมออนไลน์ ลูกค้าสามารถแชร์โลเกชันแจ้งพิกัดที่เกิดอุบัติเหตุได้ทันที พร้อมติดตามสถานะการเดินทางของพนักงานสำรวจภัย ลดเวลาของการรอคอยสายโทรศัพท์ในการติดต่อพนักงานเพื่อแจ้งเคลม และสามารถส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์นี้ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าต่ออายุประกันภัยสามารถต่ออายุกรมธรรม์ด้วยตนเอง และชำระเบี้ยประกันผ่านออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ E-policy ได้ทันที พร้อมยังสามารถรับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ ได้“Meet and Care - จุดบริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อม” บริการผู้ช่วยส่วนตัวดูแลซ่อมรถแทนลูกค้า บริการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในเมืองที่ต้องการนำรถยนต์เข้าซ่อม และมองหาผู้ช่วยหรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษาในรายละเอียดการนำรถเข้าซ่อมต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก “Meet and Care” จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการตรวจสอบและประสานงานในจุดบริการรับ-ส่งรถเพื่อซ่อม ลูกค้าสามารถไว้วางใจให้ดูแลตั้งแต่รับรถยนต์ ติดตามและแจ้งสถานการณ์ซ่อมทุกระยะ มีเจ้าหน้าที่ Call Center ช่วยประสานงานเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ และเมื่อรถยนต์ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ผู้เชี่ยวชาญของ “Meet and Care” ซึ่งได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญจะช่วยตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบรถคืนลูกค้าอย่างมั่นใจ“อู่สีส้ม - มาตรฐานงานซ่อมมืออาชีพ ซ่อมทันที ไม่ต้องรอคิว” โครงการอู่สีส้มของธนชาตประกันภัยเติบโตขึ้นจากแนวคิดที่มุ่งเน้นความพึงพอใจในคุณภาพงานซ่อมรถของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ การคัดเลือกอู่ซ่อมเพื่อให้ได้มาตรฐานเข้าเป็น “อู่สีส้ม” ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและเฟ้นหาอย่างดีที่สุด “อู่สีส้ม” จึงเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพและงานบริการ ลูกค้าที่ได้รับบริการจากอู่สีส้มจะได้รับความพิเศษด้วยการซ่อมทันทีไม่ต้องรอคิว พร้อมกันนี้ รถยนต์ที่นำเข้าซ่อมอู่สีส้มจะได้รับการการันตีคุณภาพงานซ่อมเป็นเวลา 1 ปี และหากลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ “Meet and Care” ควบคู่ไปกับ “อู่สีส้ม” ทีมงานจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้ทุกจุดบริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อมทันทีนายพีระพัฒน์กล่าวว่า บริการทั้ง 3 รูปแบบนี้เป็นการคิดแบบครบวงจร โดยยึดถือความสะดวกที่ลูกค้าควรได้รับเป็นหลัก และช่วยตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ การเปลี่ยนประสบการณ์เคลมประกันที่เคยมีความยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย สะดวกสบายใจ ให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าทีมงานธนชาต ประกันภัยพร้อมคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษ และด้วยการยกระดับบริการที่กล่าวมา ธนชาตประกันภัยคาดว่าจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีการบอกต่อ ส่งผลให้การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมที่บริษัทตั้งไว้ในปีนี้จำนวน 8,800 ล้านบาทบรรลุเป้าหมายในที่สุด