กรุงเทพประกันชีวิตโชว์ผลงาน Q1 กำไรเกือบพันล้าน

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกประจำปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากไตรมาสแรกปี 63 โดยการเติบโตของบริษัทเป็นผลมาจากเบี้ยในช่องทางธนาคารที่มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน จากการปรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขาย สำหรับเบี้ยประกันภัยรับรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจำนวน 9,990 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากผลิตภัณฑ์ที่ชำระเบี้ยครบในช่องทางต่างๆบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 344,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 1 โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 94 ในไตรมาสนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ 990 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อความผันผวน (PAD : Provision for Adverse Deviation) เพิ่มขึ้นทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio-CAR) ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่ระดับร้อยละ 284ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นี้บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยในช่องทางธนาคาร บริษัทยังคงทำการตลาดผ่านแคมเปญ “เลือกประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้” ที่มี นายณภัทร เสียงสมบุญ แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของกรุงเทพประกันชีวิต เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบบประกันเกนเฟิสต์ (Gain 1st) ในส่วนของช่องทางตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้ทำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่แบบมีเงินปันผล และแบบประกันสุขภาพต่างๆ โดยได้เปิดตัวแบบประกันสุขภาพใหม่ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบประกันสุขภาพที่ทำให้หมดความกังวลทั้งค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินค่าห้อง ครอบคลุมค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุกโรงพยาบาลแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม หมดกังวลเมื่อเข้ารักษาตัวด้วยโควิด-19 พร้อมเพิ่มความคุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวจาก 3 โรคร้าย ตอบโจทย์คนทุกเพศ ทุกวัย อาชีพไหนๆ ก็ครอบคลุม ทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงเจ้าของกิจการบริษัทยังได้เสริมบริการด้านสุขภาพเพื่อครอบคลุมความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ทำประกันสุขภาพ โดยร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดตัว “บริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง BLA Medevac Hotline 0-2777-8900” เพื่อพัฒนาบริการเสริมด้านสุขภาพภายใต้โครงการ BLA Every Care ของกรุงเทพประกันชีวิตให้แข็งแกร่งครบวงจร รองรับความต้องการและดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และเปิดบริการแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ “BLA Health Partner เพื่อนซี้สุขภาพ” ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ในยุควิถีใหม่ ให้ลูกค้าได้รับความอุ่นใจกับข้อมูลคำตอบและแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ คลายกังวลกับข้อมูลด้านค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษา รวมถึงการสอบถามการบริการด้านการดูแลหลังจากออกจากโรงพยาบาลเพิ่มเติมนอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน และร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ด้านแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่มในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล "THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2021" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงานประกาศรางวัล 15TH EMPLOYER BRANDING AWARDS จัดโดยสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress) แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน