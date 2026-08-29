CUB House by Honda จัดแคมเปญดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.69%* ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,800 บาท/เดือน

CUB House by Honda จัดแคมเปญในงาน BIG MOTOR SALE 2026 นำโดย New Honda Monkey EX Custom Edition ตามด้วย C125, DAX, Monkey และ CT125 มาให้สัมผัสคันจริง พร้อมดีลพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.69%* ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,800 บาท/เดือน* ฟรีค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ.* พร้อมรับฟรี หมวกกันน็อกหรือ CUB House Premium Jacket*
สำหรับรถที่ร่วมแคมเปญ มีดังนี้
New Honda Monkey EX Custom Edition คัสตอมลายใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในงาน BIG MOTOR SALE 2026 ผ่อนเริ่มต้น 2,827 บาท/เดือน* พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับ 150 ท่านแรกที่จองภายในงาน รับฟรีกระเป๋า CUB House มูลค่า 790 บาท และ New Honda C125 “The Crafted Calm” Custom Edition ผ่อนเริ่มต้น 2,208 บาท/เดือน*
ส่วนรุ่นอื่นๆ มีรายละเอียดแคมเปญ ดังนี้
C125 ผ่อนเริ่มต้น 2,069 บาท/เดือน*
CT125 ผ่อนเริ่มต้น 1,911 บาท/เดือน*
Monkey 125 Standard ผ่อนเริ่มต้น 2,397 บาท/เดือน*
Monkey Bobby Banana Edition ผ่อนเริ่มต้น 2,580 บาท/เดือน*
Monkey Sammy Sand Edition ผ่อนเริ่มต้น 2,632 บาท/เดือน*
DAX ผ่อนเริ่มต้น 1,800 บาท/เดือน*
DAX KITACO Special Set ผ่อนเริ่มต้น 1,992 บาท/เดือน*
ผู้สนใจสามารถสัมผัสรถ CUB House คันจริงและเลือกเป็นเจ้าของพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่ บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ภายในงาน BIG MOTOR SALE 2026 ณ ไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที่ 21–30 สิงหาคม 2569
สำหรับรถที่ร่วมแคมเปญ มีดังนี้
New Honda Monkey EX Custom Edition คัสตอมลายใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในงาน BIG MOTOR SALE 2026 ผ่อนเริ่มต้น 2,827 บาท/เดือน* พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับ 150 ท่านแรกที่จองภายในงาน รับฟรีกระเป๋า CUB House มูลค่า 790 บาท และ New Honda C125 “The Crafted Calm” Custom Edition ผ่อนเริ่มต้น 2,208 บาท/เดือน*
ส่วนรุ่นอื่นๆ มีรายละเอียดแคมเปญ ดังนี้
C125 ผ่อนเริ่มต้น 2,069 บาท/เดือน*
CT125 ผ่อนเริ่มต้น 1,911 บาท/เดือน*
Monkey 125 Standard ผ่อนเริ่มต้น 2,397 บาท/เดือน*
Monkey Bobby Banana Edition ผ่อนเริ่มต้น 2,580 บาท/เดือน*
Monkey Sammy Sand Edition ผ่อนเริ่มต้น 2,632 บาท/เดือน*
DAX ผ่อนเริ่มต้น 1,800 บาท/เดือน*
DAX KITACO Special Set ผ่อนเริ่มต้น 1,992 บาท/เดือน*
ผู้สนใจสามารถสัมผัสรถ CUB House คันจริงและเลือกเป็นเจ้าของพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่ บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ภายในงาน BIG MOTOR SALE 2026 ณ ไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที่ 21–30 สิงหาคม 2569