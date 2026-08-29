Mazda ยืนยัน CX-3 เจเนอเรชันใหม่ เตรียมเปิดตัวปี 2027

ข้อมูลเดียวที่มีในขณะนี้คือ Mazda CX-3 เจเนอเรชันใหม่มีกำหนดเข้าสู่ตลาดในปี 2027 ข้อมูลนับจากนี้เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ มาสด้า CX-3 เจเนอเรชันใหม่
แม้ มาสด้า CX-3 เจเนอเรชันใหม่ จะยังไม่มีการเปิดเผยภาพอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับการคาดหมายว่า จะหยิบแนวคิดจาก Vision X-Compact รถต้นแบบที่เผยโฉมเมื่องาน Japan Mobility Show 2025 มาใช้ โดยจะเป็นรูปทรงแบบ Hatchback Crossover/SUV ที่ครอบคลุมทั้งตลาดเดิมของ CX-3 และ Mazda2
ทั้งนี้ CX-3 ใหม่มีแผนผลิตในประเทศไทย เพื่อรองรับตลาดในประเทศ และเป็นฐานส่งออกไปญี่ปุ่นและประเทศอื่นในอาเซียน ทำให้ไทยยังมีบทบาทสำคัญกับรถกลุ่ม Entry Model ของมาสด้า
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ส่วนขุมพลังมีหลายแนวทาง โดยคาดว่า มาสด้า จะเลือก เครื่องยนต์เบนซิน SKYACTIV-G ขนาด 1.5 ลิตร แบบ Mild Hybrid ซึ่งเป็นแนวทางที่ Mazda มีพื้นฐานเทคโนโลยีอยู่แล้ว มาใช้ ซึ่งเหมาะกับรถขนาดเล็กที่ต้องควบคุมทั้งต้นทุน อัตราสิ้นเปลือง และมาตรฐานมลพิษ
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ขณะที่อีกหนึ่งทางเลือก คือ ระบบ Plug-in Hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์ Rotary ทำหน้าที่เป็น Generator สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในลักษณะใกล้เคียง MX-30 e-SKYACTIV R-EV แต่ต้นทุนของระบบสูงกว่า จึงอาจเหมาะกับการทำเป็นรุ่นบนสำหรับบางตลาด มากกว่าจะเป็นขุมพลังหลักในตลาดอาเซียน
แม้ มาสด้า CX-3 เจเนอเรชันใหม่ จะยังไม่มีการเปิดเผยภาพอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับการคาดหมายว่า จะหยิบแนวคิดจาก Vision X-Compact รถต้นแบบที่เผยโฉมเมื่องาน Japan Mobility Show 2025 มาใช้ โดยจะเป็นรูปทรงแบบ Hatchback Crossover/SUV ที่ครอบคลุมทั้งตลาดเดิมของ CX-3 และ Mazda2
ทั้งนี้ CX-3 ใหม่มีแผนผลิตในประเทศไทย เพื่อรองรับตลาดในประเทศ และเป็นฐานส่งออกไปญี่ปุ่นและประเทศอื่นในอาเซียน ทำให้ไทยยังมีบทบาทสำคัญกับรถกลุ่ม Entry Model ของมาสด้า
.
.
ส่วนขุมพลังมีหลายแนวทาง โดยคาดว่า มาสด้า จะเลือก เครื่องยนต์เบนซิน SKYACTIV-G ขนาด 1.5 ลิตร แบบ Mild Hybrid ซึ่งเป็นแนวทางที่ Mazda มีพื้นฐานเทคโนโลยีอยู่แล้ว มาใช้ ซึ่งเหมาะกับรถขนาดเล็กที่ต้องควบคุมทั้งต้นทุน อัตราสิ้นเปลือง และมาตรฐานมลพิษ
.
ขณะที่อีกหนึ่งทางเลือก คือ ระบบ Plug-in Hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์ Rotary ทำหน้าที่เป็น Generator สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในลักษณะใกล้เคียง MX-30 e-SKYACTIV R-EV แต่ต้นทุนของระบบสูงกว่า จึงอาจเหมาะกับการทำเป็นรุ่นบนสำหรับบางตลาด มากกว่าจะเป็นขุมพลังหลักในตลาดอาเซียน