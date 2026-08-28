Honda “EV Outlier Concept” คว้า Red Dot Design Award 2026

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ “EV Outlier Concept” จากฮอนด้า คว้ารางวัล Red Dot ในสาขา “แนวคิดการออกแบบ” (Design Concept) ขณะที่ภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของฮอนด้า เรื่อง “What Is a Motorcycle? / Electric Motorcycles” คว้ารางวัลในสาขา “การออกแบบแบรนด์และการสื่อสาร” (Brand & Communication Design) จากเวที Red Dot Design Award 2026
EV Outlier Concept เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ (Concept Model) ที่นำเสนอดีไซน์ใหม่ของรถจักรยานยนต์สำหรับยุคหลังปี ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นมากกว่าการต่อยอดจากรูปแบบของรถจักรยานยนต์ในปัจจุบัน โดยฮอนด้าได้เผยโฉม EV Outlier Concept เป็นครั้งแรกของโลกในงาน Japan Mobility Show 2025 เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก
จุดเด่นของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคือความอิสระในการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวรถ ทำให้ EV Outlier Concept สามารถติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ภายในล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (In-Wheel Motors) ส่งผลให้ตัวรถมีดีไซน์ที่ต่ำลง พร้อมรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวและคล่องตัว
จุดเด่นด้านการออกแบบ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของฮอนด้าได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการออกแบบร่วมกันที่เรียกว่า “Precision of Intrinsic Design” หรือ ความแม่นยำของการออกแบบจากภายใน โดย EV Outlier Concept ได้ก้าวข้ามกรอบและข้อจำกัดเดิม ๆ ของการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์และประสบการณ์การขับขี่ในรูปแบบใหม่
การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเปิดโอกาสให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวรถสามารถได้รับการออกแบบอย่างอิสระมากยิ่งขึ้น ทำให้ EV Outlier Concept มีตำแหน่งการขับขี่ที่ต่ำ พร้อมท่วงท่าการขับขี่แบบหมอบ ช่วยเปิดมุมมองในการขับขี่ที่ไม่เหมือนใคร และมอบสัมผัสของอัตราเร่งที่โดดเด่น ขณะเดียวกันวัสดุพื้นผิวตัวรถที่เรียบลื่นและตัวถังแบบโปร่งแสงยังช่วยเผยให้เห็นรายละเอียดภายในของรถ พร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังเคลื่อนตัวผ่านอากาศอย่างไหลลื่น
ภาพยนตร์โฆษณา “What Is a Motorcycle? / Electric Motorcycles”
ฮอนด้ามีคำมั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) สำหรับธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าว่า “Expected life. Unexpected discoveries.” ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการร่วมสร้างโลกที่ผสานทั้งความสะดวกสบายและความตื่นเต้นแปลกใหม่ ให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบที่คาดหวัง ขณะเดียวกันก็ยังได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งเป็นคุณค่าที่ฮอนด้าต้องการส่งมอบผ่านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในแบบฉบับของฮอนด้าเอง
ภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่านการสำรวจศักยภาพของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในสองมุมมอง ได้แก่ 1) คุณค่าใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า และ 2) ระบบนิเวศแห่งการเดินทางในอนาคต ที่ผู้คนและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รวมถึงวิถีทางที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในอนาคต
Toshinobu Minami, Managing Director, Chief Operating Officer, Design Center, Honda R&D Co., Ltd. กล่าวว่า “Red Dot Design Award ถือเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รถจักรยานยนต์ EV Outlier Concept ได้รับรางวัล Red Dot ในสาขาแนวคิดการออกแบบ และภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์ ‘What Is a Motorcycle? / Electric Motorcycles’ ได้รับรางวัลในสาขาการออกแบบแบรนด์และการสื่อสาร เราเชื่อว่ารางวัลทั้ง 2 สาขานี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการก้าวไปข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตและสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ฮอนด้าจะยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ที่สร้างทั้งความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้คน พร้อมส่งมอบความสุขจากโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิต”
*รางวัล Red Dot ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1955 และได้กลายมาเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วโลก รางวัลนี้บริหารจัดการโดยศูนย์การออกแบบแห่งรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (Design Zentrum Nordrhein Westfalen) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเอสเซน (Essen) ประเทศเยอรมนี
EV Outlier Concept เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ (Concept Model) ที่นำเสนอดีไซน์ใหม่ของรถจักรยานยนต์สำหรับยุคหลังปี ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นมากกว่าการต่อยอดจากรูปแบบของรถจักรยานยนต์ในปัจจุบัน โดยฮอนด้าได้เผยโฉม EV Outlier Concept เป็นครั้งแรกของโลกในงาน Japan Mobility Show 2025 เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก
จุดเด่นของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคือความอิสระในการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวรถ ทำให้ EV Outlier Concept สามารถติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ภายในล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (In-Wheel Motors) ส่งผลให้ตัวรถมีดีไซน์ที่ต่ำลง พร้อมรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวและคล่องตัว
จุดเด่นด้านการออกแบบ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของฮอนด้าได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการออกแบบร่วมกันที่เรียกว่า “Precision of Intrinsic Design” หรือ ความแม่นยำของการออกแบบจากภายใน โดย EV Outlier Concept ได้ก้าวข้ามกรอบและข้อจำกัดเดิม ๆ ของการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์และประสบการณ์การขับขี่ในรูปแบบใหม่
การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเปิดโอกาสให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวรถสามารถได้รับการออกแบบอย่างอิสระมากยิ่งขึ้น ทำให้ EV Outlier Concept มีตำแหน่งการขับขี่ที่ต่ำ พร้อมท่วงท่าการขับขี่แบบหมอบ ช่วยเปิดมุมมองในการขับขี่ที่ไม่เหมือนใคร และมอบสัมผัสของอัตราเร่งที่โดดเด่น ขณะเดียวกันวัสดุพื้นผิวตัวรถที่เรียบลื่นและตัวถังแบบโปร่งแสงยังช่วยเผยให้เห็นรายละเอียดภายในของรถ พร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังเคลื่อนตัวผ่านอากาศอย่างไหลลื่น
ภาพยนตร์โฆษณา “What Is a Motorcycle? / Electric Motorcycles”
ฮอนด้ามีคำมั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) สำหรับธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าว่า “Expected life. Unexpected discoveries.” ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการร่วมสร้างโลกที่ผสานทั้งความสะดวกสบายและความตื่นเต้นแปลกใหม่ ให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบที่คาดหวัง ขณะเดียวกันก็ยังได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งเป็นคุณค่าที่ฮอนด้าต้องการส่งมอบผ่านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในแบบฉบับของฮอนด้าเอง
ภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่านการสำรวจศักยภาพของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในสองมุมมอง ได้แก่ 1) คุณค่าใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า และ 2) ระบบนิเวศแห่งการเดินทางในอนาคต ที่ผู้คนและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รวมถึงวิถีทางที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในอนาคต
Toshinobu Minami, Managing Director, Chief Operating Officer, Design Center, Honda R&D Co., Ltd. กล่าวว่า “Red Dot Design Award ถือเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รถจักรยานยนต์ EV Outlier Concept ได้รับรางวัล Red Dot ในสาขาแนวคิดการออกแบบ และภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์ ‘What Is a Motorcycle? / Electric Motorcycles’ ได้รับรางวัลในสาขาการออกแบบแบรนด์และการสื่อสาร เราเชื่อว่ารางวัลทั้ง 2 สาขานี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการก้าวไปข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตและสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ฮอนด้าจะยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ที่สร้างทั้งความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้คน พร้อมส่งมอบความสุขจากโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิต”
*รางวัล Red Dot ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1955 และได้กลายมาเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วโลก รางวัลนี้บริหารจัดการโดยศูนย์การออกแบบแห่งรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (Design Zentrum Nordrhein Westfalen) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเอสเซน (Essen) ประเทศเยอรมนี