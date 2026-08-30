Chery เปิดตัว Fulwin T7 รถ SUV ไฟฟ้า วิ่งไกล 600 กม. เริ่มต้น 4.2 แสนบาท

Chery เปิดตัว Fulwin T7 รถ SUV ไฟฟ้าขนาดคอมแพกต์ อย่างเป็นทางการในจีน โดยมีให้เลือก 3 รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้นตามราคาปกติที่ 97,900 หยวน และมีราคาโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวเริ่มที่ 94,900 หยวน หรือประมาณ 4.2 แสนบาท เจาะตลาดรถ EV ราคาจับต้องง่ายที่กำลังแข่งขันกันสูงในจีน
จุดเด่นของ Fulwin T7 คือ ทุกรุ่นใช้แบตเตอรี่ขนาด 65.05 kWh และให้ระยะทางวิ่ง 600 กม. ตามมาตรฐาน CLTC ขณะที่รุ่นท็อปเพิ่มระบบช่วยขับ Falcon 500 พร้อมเซ็นเซอร์รวม 22 จุด
ตัวถังขนาดคอมแพกต์ ฐานล้อ 2.7 เมตร
Fulwin T7 มีตัวถังยาว 4,570 มม. กว้าง 1,852 มม. สูง 1,694 มม. และฐานล้อ 2,700 มม. น้ำหนักตัวรถ 1,780 กก. พร้อมค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.286 Cd
ขนาดดังกล่าวทำให้ T7 อยู่ในกลุ่ม SUV ขนาดคอมแพกต์ และถูกวางให้แข่งขันกับรถอย่าง BYD Yuan Plus ในตลาดจีน
มอเตอร์ 239 แรงม้า วิ่งไกล 600 กม.
Fulwin T7 ทุกรุ่นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ให้กำลังสูงสุด 178 kW หรือประมาณ 239 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 275 นิวตันเมตร ทำความเร็วสูงสุด 180 กม./ชม.
แบตเตอรี่เป็นแบบ LFP ที่ Chery เรียกว่า Rhino Battery ขนาด 65.05 kWh ให้ระยะทางวิ่ง 600 กม. ตามมาตรฐาน CLTC และมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 12.9 kWh/100 กม.
การชาร์จจาก 30–80% ใช้เวลาประมาณ 20 นาที และรถยังรองรับการจ่ายไฟออกภายนอกสูงสุด 6.6 kW สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วย
ภายในมีจอ 15.6 นิ้ว พร้อม AI
ภายในติดตั้งหน้าจอมาตรวัดขนาด 8.8 นิ้ว และหน้าจอกลางขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 2.5K ใช้ระบบ Lingxi Smart Cockpit 2.0 และรองรับโมเดล AI Doubao ของ ByteDance
สองรุ่นล่างใช้ชิป Qualcomm 8155 ส่วนรุ่นท็อปอัปเกรดเป็น Qualcomm 8775 ซึ่งรวมการประมวลผลทั้งระบบห้องโดยสารและระบบช่วยขับ พร้อมรองรับ 5G
รุ่นท็อปเพิ่ม Falcon 500 และเซ็นเซอร์ 22 จุด
Fulwin T7 รุ่นท็อปมาพร้อมระบบช่วยขับ Falcon 500 ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด 22 จุด ประกอบด้วยเรดาร์ mmWave 3 ตัว กล้อง 7 ตัว และเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก 12 ตัว
ระบบรองรับการช่วยขับบนทางหลวง และฟังก์ชันช่วยจอดมากกว่า 300 สถานการณ์ ตามข้อมูลของ Chery
ด้านความปลอดภัย Chery ระบุว่า โครงสร้างตัวถังใช้เหล็กความแข็งแรงสูงในสัดส่วน 80% พร้อมโครงสร้างแบบ Cage Body และติดตั้งถุงลมนิรภัย 9 จุด
ราคาเริ่มประมาณ 4.2 แสนบาท
ราคาจำหน่ายปกติในจีนมี 3 ระดับ ได้แก่
- 97,900 หยวน หรือประมาณ 4.4 แสนบาท
- 108,900 หยวน หรือประมาณ 4.9 แสนบาท
- 118,900 หยวน หรือประมาณ 5.4 แสนบาท
ขณะที่ราคาโปรโมชั่นแบบ Early-bird Trade-in หลังหักเงินสนับสนุนอยู่ที่
- 94,900 หยวน หรือประมาณ 4.2 แสนบาท
- 105,900 หยวน หรือประมาณ 4.8 แสนบาท
- 115,900 หยวน หรือประมาณ 5.2 แสนบาท
* ราคาเงินบาทเป็นการแปลงจากราคาจีนโดยประมาณ ไม่ใช่ราคาจำหน่ายในประเทศไทย
Fulwin เป็นแบรนด์ย่อยหลักของ Chery สำหรับตลาดรถพลังงานใหม่ โดยมีทั้งรถซีดานและ SUV รวมถึงขุมพลังไฟฟ้าและ Plug-in Hybrid การเพิ่ม Fulwin T7 เข้ามาจึงช่วยเสริมไลน์อัปในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าราคาจับต้องได้ โดยชูจุดขายหลักที่ ระยะทาง 600 กม. แบตเตอรี่ 65.05 kWh และราคาเริ่มต่ำกว่า 1 แสนหยวนในช่วงโปรโมชั่น
ที่มา: CnEVPost