Bangkok Auto Salon 2026 อวดโฉมรถสวยส่งตรงจากโตเกียว

“แบงค็อก ออโต ซาลอน 2026” (Bangkok Auto Salon 2026 : BAS 2026) ครั้งที่ 12 เปิดฉากแล้ว ภายใต้แนวคิด “Celebrate Bangkok Destination”
Bangkok Auto Salon 2026 ปีนี้ จัดเต็มทั้ง Indoor และ Outdoor เริ่มจาก BANGKOK AUTO SALON’S SELECTION รวมสุดยอดรถคัสตอมระดับตำนานจากเวที Tokyo Auto Salon ประเทศญี่ปุ่น มาประชันกับผลงานรถแต่งฝีมือคนไทยที่โดดเด่นทั้งด้าน Performance, Styling และ Detail งานคราฟต์ พร้อม AUTOMAKERS’ SPECIAL CUSTOM CARS ที่ค่ายรถยนต์ชั้นนำ อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า และมาสด้า นำรถยนต์รุ่นพิเศษผ่านการโมดิฟายด์เฉพาะมาจัดแสดง ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบและสมรรถนะในสไตล์ของแต่ละแบรนด์
ขณะที่ RENOWNED TUNING GARAGES รวมผลงานจากสำนักแต่งรถชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ให้สาวกสายซิ่งได้สัมผัสตั้งแต่รถ Performance ที่เน้นสมรรถนะ ไปจนถึงรถ Custom ที่โดดเด่นด้านดีไซน์และความประณีตในการตกแต่ง
อีกหนึ่งโซนสำคัญคือ ACCESSORIES ZONE ศูนย์รวมเทรนด์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์กว่า 200 แบรนด์ จากหลายประเทศทั่วโลก ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับการเพิ่มสมรรถนะ การปรับแต่งช่วงล่าง เครื่องยนต์ ระบบเบรก อุปกรณ์ภายนอก–ภายใน ไปจนถึงไอเทมเสริมสไตล์ และอุปกรณ์ดูแลรักษารถ เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เลือกชมสินค้า เทคโนโลยี และเทรนด์ใหม่ ๆ พร้อมสัมผัสศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aftermarket อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังเปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกับ LEGEND MEET “พบเจ้าสำนักแต่งระดับตำนานจากญี่ปุ่น” ทั้งBLIZ, CREWCH และ RE Amemiya ที่จะมาปรากฎตัวในงาน พร้อมลุ้นผลการประกวด BANGKOK AUTO SALON’S BEST CAR AWARDS การประชันความสร้างสรรค์ของรถแต่งหลากหลายสไตล์ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากไทยและญี่ปุ่น
ขณะที่พื้นที่ Outdoor ยกระดับความมันส์ด้วย BAS DRIFT ARENA สังเวียนดริฟต์ที่รวมการแข่งขันของเหล่า ROOKIE DRIFT และนักดริฟต์มืออาชีพ มาสร้างความเร้าใจแบบใกล้ชิดกับผู้ชม ต่อยอดด้วย CLUB RACE สนามแข่งจำลอง Pocket Arena ที่เปิดโอกาสให้ทั้งมือใหม่และสาย Pro ได้ท้าทายความเร็ว ชิงตำแหน่ง Best Lap Time of The Day รวมถึง CAR CLUB PARTY การรวมตัวของคาร์คลับหลากหลายสไตล์, BAS CAR PARADE ขบวนพาเหรดรถแต่งสุดอลังการ
BANGKOK AUTO SALON จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–30 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ฮอลล์ 100 บัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท เปิดให้เข้าชมเวลา 12.00–21.00 น. วันพุธ–ศุกร์ และ 11.00–21.00 น. วันเสาร์–อาทิตย์