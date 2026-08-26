Mazda CX-6e รุ่นใหม่เปิดพรีเซลในจีน เพิ่ม LiDAR ช่วยขับทั้งในเมืองและทางหลวง คาดเริ่ม 7.2 แสนบาท

Mazda เปิดรับจอง CX-6e รุ่นปรับโฉมใหม่ ในประเทศจีน หรือชื่อ EZ-60 ในตลาดจีน โดยความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเพิ่ม LiDAR บนหลังคา เพื่อช่วยให้ระบบช่วยขับทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งบนทางหลวงและถนนในเมือง
รถรุ่นนี้พัฒนาและผลิตโดย Changan-Mazda มีให้เลือกทั้ง รถไฟฟ้า 100% (EV) และ รถไฟฟ้าแบบขยายระยะทาง (EREV) ขณะที่ราคาของรุ่นใหม่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่รุ่นที่ติดตั้ง LiDAR คาดว่าจะเริ่มประมาณ 160,000 หยวน หรือราว 7.2 แสนบาท
เพิ่ม LiDAR ช่วยให้ระบบช่วยขับทำงานได้มากขึ้น
CX-6e รุ่นใหม่ติดตั้ง LiDAR บนหลังคา ทำงานร่วมกับ กล้อง 11 ตัว เรดาร์ mmWave 3 ตัว และเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก 12 ตัว โดย Mazda ระบุว่าระบบช่วยขับระดับ L2 รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่า 200 รูปแบบ
บนทางหลวง รถสามารถช่วย เข้า-ออกทางด่วน เปลี่ยนเลน แซงรถที่ช้ากว่า และเข้าพื้นที่พักรถ โดยระบบทำงานได้ในช่วงความเร็ว 0–130 กม./ชม.
ส่วนการขับในเมือง ระบบสามารถช่วยผ่าน ทางแยก วงเวียน กลับรถ และหลบสิ่งกีดขวางด้วยการเปลี่ยนเลน ทำงานในช่วงความเร็ว 0–80 กม./ชม. รวมถึงรองรับระบบจอดรถอัตโนมัติจากระยะไกลด้วย
อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวยังเป็น ระบบช่วยขับระดับ L2 ไม่ใช่รถยนต์ไร้คนขับเต็มรูปแบบ ผู้ขับยังคงต้องรับผิดชอบและพร้อมควบคุมรถ
มีทั้ง EV และ EREV
รุ่น EV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง กำลัง 255 แรงม้า พร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาด 77.94 kWh วิ่งได้ 585–600 กม. ตามมาตรฐาน CLTC และรองรับชาร์จเร็วจาก 30–80% ภายในประมาณ 15 นาที
ส่วนรุ่น EREV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง 255 แรงม้าเช่นกัน แต่เพิ่มเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรสำหรับช่วยผลิตพลังงานเพื่อเพิ่มระยะทาง ใช้แบตเตอรี่ LFP ขนาด 31.73 kWh และสามารถ วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ 200 กม. ตามมาตรฐาน CLTC
ตัวถังยาว 4.85 เมตร ภายในใช้จอใหญ่ 26.45 นิ้ว
CX-6e มีความยาว 4,850 มม. กว้าง 1,935 มม. สูง 1,620 มม. และฐานล้อ 2,902 มม.
ภายในเปลี่ยนมาใช้แนวทางที่เน้นหน้าจอมากขึ้น โดยมี จอกลางขนาด 26.45 นิ้ว ความละเอียด 5K พาดจากกลางคอนโซลไปทางฝั่งผู้โดยสาร พร้อมจอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า หรือ HUD ขนาด 50 นิ้ว และมีรุ่น 100 นิ้วให้เลือกเป็นออปชัน
รุ่น LiDAR คาดเริ่มประมาณ 7.2 แสนบาท
CX-6e รุ่นปัจจุบันในจีนมีราคา 119,900–166,900 หยวน หรือประมาณ 5.4–7.5 แสนบาท ขณะที่รุ่นใหม่ซึ่งติดตั้ง LiDAR คาดว่าจะเริ่มประมาณ 160,000 หยวน หรือราว 7.2 แสนบาท
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นราคาที่คาดการณ์สำหรับตลาดจีน เพราะ Mazda ยังไม่ได้ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรุ่น LiDAR
ด้านยอดขาย Mazda ส่งมอบ CX-6e หรือ EZ-60 ในจีนได้ 2,929 คันในเดือนกรกฎาคม 2026 และเมื่อรวมกับ Mazda 6e หรือ EZ-6 แล้ว รถพลังงานใหม่มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขาย Mazda ในตลาดจีน
การปรับ CX-6e ครั้งนี้จึงมีจุดสำคัญอยู่ที่ การเพิ่ม LiDAR และขยายความสามารถของระบบช่วยขับ ขณะที่ตัวรถยังคงมีทางเลือกทั้ง EV และ EREV เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน
ที่มา: CarNewsChina / Changan Mazda, Weibo – Er Shi Xiong Wan Che