Xpeng เร่งเกมปลายปี เปิด G9L–Mona L05 ตั้งเป้าดันยอดขายทะลุ 60,000 คันต่อเดือน

Xpeng เตรียมเร่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในช่วงปลายปี 2026 เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดจีน โดย G9L รถ SUV เรือธง 5 ที่นั่ง จะเปิดตัวและเริ่มส่งมอบในเดือนกันยายน ก่อนตามด้วย Mona L05 ในไตรมาส 4 ขณะที่บริษัทตั้งเป้าดันยอดขายขึ้นไปมากกว่า 60,000 คันต่อเดือน จากระดับ 38,027 คันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
G9L เรือธง 5 ที่นั่ง เปิดตัวเดือนกันยายน
เหอ เสี่ยวเผิง ประธานและซีอีโอของ Xpeng เปิดเผยระหว่างการรายงานผลประกอบการว่า Xpeng G9L จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเริ่มส่งมอบในประเทศจีนเดือนกันยายน 2026
G9L เป็น SUV ขนาดใหญ่แบบ 5 ที่นั่ง และจะทำตลาดในฐานะหนึ่งในรถเรือธงของ Xpeng ควบคู่กับ GX ซึ่งเป็น SUV แบบ 6 ที่นั่ง โดยคู่แข่งที่ถูกระบุถึง ได้แก่ Li Auto L7 และ Aito M7 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Huawei
G9L เปิดพรีเซลในจีนไปแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ราคาเริ่มต้น 259,800 หยวน หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท มีให้เลือกทั้งรถไฟฟ้า 100% BEV และรถไฟฟ้าแบบมีเครื่องยนต์ช่วยผลิตไฟฟ้า EREV
ทั้ง 6 รุ่นย่อยใช้ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 800V รองรับการชาร์จเร็ว โดยรุ่น BEV วิ่งได้สูงสุด 755 กม. ตามมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่น EREV มีระยะทางวิ่งรวมสูงสุด 1,602 กม. ตามมาตรฐาน CLTC
Mona L05 เตรียมตามมาในไตรมาส 4
หลังจาก G9L แล้ว Xpeng เตรียมเปิดตัว Mona L05 ในประเทศจีนช่วงไตรมาส 4 ปี 2026 โดยเป็น SUV ขนาดกลางที่วางตำแหน่งสูงกว่า Mona L03 ซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้
Mona L05 มีความยาว 4,870 มม. ฐานล้อ 2,940 มม. และจะมีให้เลือกทั้ง BEV และ EREV เช่นเดียวกัน ส่วนราคาและรายละเอียดสเปกเพิ่มเติมยังไม่ได้ประกาศในขณะนี้
เมื่อรวม G9L และ Mona L05 เข้ากับ GX และ Mona L03 จะทำให้ Xpeng มีรถ SUV ครอบคลุมตลาดหลายระดับมากขึ้น ตั้งแต่รถในตระกูล Mona ไปจนถึง SUV เรือธงขนาดใหญ่
ตั้งเป้าขายมากกว่า 60,000 คันต่อเดือน
การเปิดตัวรถรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ Xpeng ต้องการผลักดันยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยบริษัทตั้งเป้า ยอดขายมากกว่า 60,000 คันต่อเดือน
หากทำได้ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 58% เมื่อเทียบกับยอดส่งมอบ 38,027 คันในเดือนกรกฎาคม 2026 ขณะที่ไตรมาส 2 บริษัทส่งมอบรถทั้งหมด 103,295 คัน เพิ่มขึ้น 64.8% จากไตรมาสก่อนหน้า
สำหรับไตรมาส 3 Xpeng คาดว่าจะส่งมอบรถได้ 115,000–121,000 คัน และบริษัทระบุว่าคำสั่งซื้อใหม่ที่ยืนยันแล้วในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากไตรมาสก่อนหน้า ทำสถิติสูงสุดใหม่
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกำลังผลิตยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ทำให้การผลิตรถรุ่นใหม่และการส่งมอบบางส่วนล่าช้า
เร่งผลิต Mona L03 พร้อมบุกตลาดต่างประเทศ
Xpeng ได้เริ่มเดินสายการผลิต Mona L03 แบบสองระบบ และกำลังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยเหอ เสี่ยวเผิงคาดว่ายอดส่งมอบรุ่นนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
บริษัทเตรียมเริ่มส่งมอบ Mona L03 ไปยังตลาดต่างประเทศในไตรมาส 4 และคาดว่าจะช่วยผลักดันยอดขายต่างประเทศของ Xpeng ให้สูงกว่า 40,000 คันต่อไตรมาส
ตลาดต่างประเทศกำลังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 2 Xpeng มียอดขายนอกจีนมากกว่า 20,000 คันเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้น 81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และธุรกิจต่างประเทศสร้างรายได้มากกว่า 25% ของรายได้บริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี
Xpeng ระบุด้วยว่า รถที่จำหน่ายในต่างประเทศมีราคาขายเฉลี่ยมากกว่า 40,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อคัน และมีแผนนำรถ EREV หลายรุ่นออกทำตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมในปี 2027
เตรียมอัปเกรดระบบช่วยขับ VLA รุ่นที่ 2
นอกจากรถรุ่นใหม่ Xpeng ยังเตรียมปล่อยการอัปเกรดครั้งใหญ่ให้กับ Vision-Language-Action หรือ VLA รุ่นที่ 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 6.3.0 จะเพิ่มขนาดโมเดลที่ประมวลผลภายในรถเป็น 3.5 เท่าจากเดิม ขณะที่ Xpeng ระบุว่าความไวในการรับรู้เพิ่มขึ้น 300% พร้อมเพิ่มความสามารถในการประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า
บริษัทมีแผนขยายระบบ VLA รุ่นที่ 2 ไปยังตลาดต่างประเทศ และตั้งเป้าขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปภายใน ครึ่งแรกของปี 2027
สำหรับ Xpeng ช่วงปลายปี 2026 จึงมีทั้งการ เปิดตัว G9L และ Mona L05 เร่งกำลังผลิต Mona L03 และขยายการส่งมอบไปต่างประเทศ โดยเป้าหมายสำคัญคือการขยับยอดขายจากระดับประมาณ 38,000–40,000 คันต่อเดือน ไปสู่มากกว่า 60,000 คันต่อเดือนในไตรมาส 4
ที่มา: CnEVPost