LUKAS เปิดตัว EV Bike K-Series มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ราคา 69,900-88,000บาท ชูเทคโนโลยีระดับสากล

บริษัท เพลินจิตพาณิชย์ จำกัด มองว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต และมีศักยภาพขยายตัวอีกมาก จากจำนวนรถจักรยานยนต์ในประเทศที่มีอยู่กว่า 23 ล้านคัน ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ในปี 2569 คิดเป็นประมาณ 1.3% ของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งหมด หรือราว 25,000 คันต่อปี โดยกลุ่มผู้ใช้งานในเมืองและกลุ่มเดลิเวอรีถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่มีโอกาสเติบโต
โดยตั้งเป้ายอดขาย LUKAS ประมาณ 300–500 คันต่อเดือน พร้อมทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภคที่สนใจ
LUKAS เกิดจากความร่วมมือของบริษัท เพลินจิตพาณิชย์ จำกัด และ Shanghai Launch Design ประเทศจีน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดสรรชิ้นส่วน การนำเข้าและประกอบ รวมถึงการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัท เพลินจิตพาณิชย์ จำกัด ทำหน้าที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเป็นผู้จำหน่าย LUKAS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงรับผิดชอบด้านการกระจายสินค้า การวางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ในประเทศไทยและตลาดอาเซียน
ด้านการตลาด วางแผนทำการตลาดแบบครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมใช้ KOL ในการสร้างการรับรู้และกระแสความสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรม Roadshow อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริง
นอกจากนี้ยังวางแผนสนับสนุนร้านผู้จำหน่ายผ่านระบบจัดการโซนนิ่ง จุดส่งมอบและบริการหลังการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ระบบสั่งซื้อและบริหารสต๊อกอะไหล่ออนไลน์ โปรโมชั่น รวมถึงบริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่
ราคาอย่างเป็นทางการ
- LUKAS K1 ราคา 69,900 บาท
- LUKAS K2 ราคา 88,000 บาท
ขนาดตัวรถ
- LUKAS K1
- ขนาดตัวรถ (ยาว × กว้าง × สูง):1,900 × 770 × 1,200 มม.
- ระยะฐานล้อ:1,360 มม.
- ความสูงจากพื้น:140 มม.
- ความสูงเบาะ:780 มม.
- น้ำหนัก:114 กก.
- แบตเตอรี่:LFP 72V 24Ah × 2
- ตำแหน่งแบตเตอรี่:ใต้เบาะ
- ขนาดตัวรถ (ยาว × กว้าง × สูง):1,900 × 770 × 1,200 มม.
- ระยะฐานล้อ:1,360 มม.
- ความสูงจากพื้น:140 มม.
- ความสูงเบาะ:780 มม.
- น้ำหนัก:122 กก.
- แบตเตอรี่:LFP 72V 24Ah × 2
- ตำแหน่งแบตเตอรี่:ใต้เบาะ
การขับเคลื่อน
- LUKAS K1
- มอเตอร์ไฟฟ้าYMMOTOR
- กำลังสูงสุด3,720 วัตต์
- แรงบิดสูงสุด133 นิวตัน-เมตร
- รอบสูงสุด750 รอบ/นาที
- ความเร็วสูงสุด75 กม./ชม.
- โช้กหน้าLiquid
- เบรกหน้าDouble Valve Disc
- เบรกหลังDisc
- มอเตอร์ไฟฟ้าYMMOTOR
- กำลังสูงสุด6,420 วัตต์
- แรงบิดสูงสุด200 นิวตัน-เมตร
- รอบสูงสุด750 รอบ/นาที
- ความเร็วสูงสุด95 กม./ชม.
- โช้กหน้าUSD Charger
- เบรกหน้าDouble Valve Disc
- เบรกหลังDouble Valve Disc
- K1
- ที่ความเร็ว 25 กม./ชม.: สูงสุด220 กม.
- ที่ความเร็ว 35 กม./ชม.: สูงสุด170 กม.
- WMTC:120 กม.
- ที่ความเร็ว 25 กม./ชม.: สูงสุด215 กม.
- ที่ความเร็ว 35 กม./ชม.: สูงสุด165 กม.
- WMTC:110 กม.
อุปกรณ์ภายนอก
- ไฟหน้าแบบLED
- ไฟหน้าทรงกลมคู่ เป็นเอกลักษณ์ของ K-Series
- LED Display Meter
- ล้อหน้า13 นิ้ว
- ยางหน้า130/60-13
- ล้อหลัง12 นิ้ว
- ยางหลัง130/70-12
- Rear Carrier สำหรับบรรทุกสัมภาระด้านท้าย
- K2 มาพร้อมโช้กหน้าแบบUSD
- หน้าจอLED Display Meter
- ระบบNFC Card
- Drive Mode Switch
- Power Regenerate
- Reverse Mode
- Side Sensor
- Rear Carrier
- สามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จได้
- K1: ชาร์จจาก 30–80% ประมาณ 4 ชั่วโมง
- K2: Fast Charging จาก 30–80% ประมาณ 1 ชั่วโมง
- รองรับ Quick Charger3.3 kW
ระบบเสริมความปลอดภัย
- TCS (Traction Control System) ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน
- HSA (Hill Start Assist) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
- Side Sensor
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง
- ไฟหน้า LED
- NFC Card
สี
- Pale Green
- Telegray
- Jet Black