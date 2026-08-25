MAXUS Commercial ยกทัพ EV เชิงพาณิชย์บุก BIG MOTOR SALE 2026 “มิตรแท้ธุรกิจ” ลดต้นทุนขนส่ง พร้อมเปิดรับจอง 4 รุ่น

MAXUS Commercial จัดจำหน่ายโดย บริษัท อีแวนเต้ จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Distributor รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบรนด์ MAXUS อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทแม่ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP โดยมองว่าตลาดรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมีความต้องการไม่น้อยกว่า 16,000 คันต่อปี ครอบคลุมทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ ขนส่งพัสดุและสินค้า รถรับส่งเชิงพาณิชย์ รถพยาบาล รถดัดแปลง รถเฉพาะทาง และรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
สำหรับไฮไลท์ภายในบูธ MAXUS Commercial นอกจากรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 4 รุ่น ยังมีรถ Passenger Van ที่นำ eDeliver 5 และ eDeliver 7 มาดัดแปลงเพื่อรองรับการโดยสาร รวมถึง Ambulance Concept ที่สะท้อนศักยภาพในการต่อยอดรถเชิงพาณิชย์ไปสู่การใช้งานเฉพาะทาง โดยรถ Ambulance Concept ที่จัดแสดงเป็นการตกแต่งภายนอกในรูปแบบรถพยาบาลเท่านั้น ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือระบบสำหรับใช้งานเป็นรถพยาบาลเต็มรูปแบบ
MAXUS eDeliver 5
รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับงานขนส่งในเมือง
- แบตเตอรี่ CATL ความจุ 64 kWh
- รองรับการชาร์จ DC จาก 20–80% ภายใน 36 นาที
- กำลังชาร์จสูงสุด 70 kW
- กำลังสูงสุด 120 kW
- มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย
- ระยะทางตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม 321–454 กิโลเมตร
- ปริมาตรบรรทุกสูงสุด 7.5 ลูกบาศก์เมตร
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,265 กิโลกรัม
- ราคาในงาน 990,000 บาท
- ระยะทางตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม 301–436 กิโลเมตร
- ปริมาตรบรรทุกสูงสุด 8.7 ลูกบาศก์เมตร
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,265 กิโลกรัม
- ราคาในงาน 1,100,000 บาท
รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อเนกประสงค์ รองรับทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
- แบตเตอรี่ CATL ความจุ 88 kWh
- รองรับการชาร์จ DC จาก 20–80% ภายใน 43 นาที
- กำลังชาร์จสูงสุด 90 kW
- กำลังสูงสุด 150 kW
- ระยะทางตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม 328–469 กิโลเมตร
- ปริมาตรบรรทุกสูงสุด 8.7 ลูกบาศก์เมตร
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,200 กิโลกรัม
- ราคาในงาน 1,250,000 บาท
รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับงานหนัก สามารถปรับใช้งานได้หลากหลาย
- แบตเตอรี่ CATL ความจุ 100 kWh
- รองรับการชาร์จ DC จาก 20–80% ภายใน 47 นาที
- กำลังชาร์จสูงสุด 100 kW
- กำลังสูงสุด 170 kW
- ปริมาตรบรรทุกสูงสุด 11 ลูกบาศก์เมตร
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,490 กิโลกรัม
- เปิดจองภายในงาน BIG MOTOR SALE 2026
- ราคา 1,300,000 บาท
รถกระบะไฟฟ้าสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
- แบตเตอรี่ CATL ความจุ 102.2 kWh
- รองรับการชาร์จ DC จาก 20–80% ภายใน 42 นาที
- กำลังชาร์จสูงสุด 115 kW
- กำลังสูงสุด 325 kW
- ระยะทางตามมาตรฐาน WLTP แบบรวมสูงสุด 430 กิโลเมตร
- รองรับน้ำหนักลากจูงสูงสุด 3,500 กิโลกรัม
- อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน 5.8 วินาที
- เปิดจองภายในงาน
- ราคา 1,690,000 บาท
นอกจากนี้ MAXUS Commercial ยังนำ eDeliver 5, eDeliver 7 และ eDeliver 9 มาตกแต่งเป็น Passenger Van เพื่อรองรับการใช้งานส่วนบุคคลและการเดินทาง โดย eDeliver 5 มีค่าปรับแต่งกระจก 35,000 บาท eDeliver 7 มีค่าปรับแต่งกระจก 40,000 บาท และ eDeliver 9 มีค่าปรับแต่งกระจก 48,000 บาท
สำหรับ Ambulance Concept เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นำเสนอแนวทางการต่อยอดรถ MAXUS Commercial ให้รองรับธุรกิจและงานเฉพาะทาง โดยเฉพาะการขยายตัวของบริการสาธารณสุขและสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรถที่จัดแสดงเป็นการตกแต่งเฉพาะภายนอกในรูปแบบรถพยาบาล และยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือระบบสำหรับการใช้งานเป็นรถพยาบาลเต็มรูปแบบ
ข้อเสนอพิเศษภายในงาน
ลูกค้าที่จองและออกรถ MAXUS Commercial ภายในงาน BIG MOTOR SALE 2026 รับ
- Wall Charger ขนาด 7 kW
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance
นาน 3 ปี
- ผ้ายาง
- กรอบป้ายทะเบียน
ขณะที่ผู้จอง MAXUS eTerron 9 รับ
- เพิ่มประกันภัยชั้น 1
- พ.ร.บ. ฟรี
ปัจจุบันโชว์รูมและศูนย์บริการ MAXUS Commercial แห่งแรกอยู่บริเวณถนนรามอินทรา และมีแผนเปิดเพิ่มอีก 2 แห่งที่บางนาและจังหวัดชลบุรีภายในปี 2569 ก่อนขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศรวม 12 แห่งในปี 2570
ผู้สนใจสามารถสัมผัสรถ MAXUS Commercial ได้ที่บูธภายในงาน BIG MOTOR SALE 2026 ณ ไบเทค บางนา พร้อมชมรถรุ่นต่าง ๆ และรถดัดแปลงพิเศษ