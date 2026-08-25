เช็คโปรYamahaในงาน BIG MOTOR SALE 2026 สิทธิพิเศษสูงสุดกว่า 100,000 บาท

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขนทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครบทุกเซ็กเมนต์ และข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่ เข้าร่วมงาน (BIG MOTOR SALE 2026)
ไฮไลท์สำคัญคือโปรโมชันที่มอบสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 100,000 บาท ทั้ง Gift Voucher บัตรเติมน้ำมัน ของสมนาคุณ และประกันภัยชั้น 1
สำหรับรถจักรยานยนต์รุ่น
- XMAX รับ Gift Voucher 10,000 บาท
- NMAX Tech MAX รับ 5,000 บาท,
- NMAX และ AEROX รับ 3,000 และ 5,000 บาทตามลำดับ
- FAZZIO, GRAND FILANO HYBRID, FINN และ PG-1 รับบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาท
- PG-1 SPECIAL EDITION OUTDOOR FASHION รับหมวกกันน็อก PG-1 มูลค่า 2,000 บาท โดยสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- BIG BIKE XSR900 และ MT-09 รับ Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1
- MT-09 Y-AMT รับ 80,000 บาท
- MT-09 SP รับ 20,000 บาท
- MT-07 รับ 10,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1
- MT-07 Y-AMT รับประกันภัยชั้น 1
- R9 และ R9 70 ปี ANNIVERSARY รับ Gift Voucher 10,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1 ส่วน
- NEW YAMAHA R7 และ R7 70 ปี ANNIVERSARY, TRACER9 GT, TRACER9 GT+, TENERE 700, TMAX TECH MAX, TMAX560 และ TMAX560 25TH รับประกันภัยชั้น 1
ภายในบูทยังจัดแสดงรถรุ่นไฮไลต์ อาทิ NEW Yamaha R7 ซูเปอร์สปอร์ตคลาสกลาง, Yamaha NMAX ที่มาพร้อมเทคโนโลยี YECVT และ Yamaha PG-1 รถจักรยานยนต์ไลฟ์สไตล์สำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทาง
นอกจากนี้ยังมี Yamaha Genuine Accessories, อะไหล่ตกแต่งแท้ และ Yamaha Apparel Collection โดยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายลดสูงสุด 50% ขณะที่อุปกรณ์ตกแต่งและหมวกกันน็อกลดสูงสุด 30% พร้อมโปรโมชัน Yamaha Performance Damper ซื้อภายในงาน รับฟรี Racing Bear 1 ชุดต่อ 1 ออเดอร์ จำนวนจำกัด
สำหรับสมาชิก Yamaha Smart Rewards สามารถแลกคะแนนผ่านแอป รับโค้ดส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 400 บาทขึ้นไป ใช้สิทธิ์ได้ทั้งที่บูทยามาฮ่าในงาน BIG MOTOR SALE และ Yamaha Online
สำหรับผู้ที่จองหรือออกรถจักรยานยนต์ Yamaha ภายในงาน รับทันทีคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้า Yamaha Apparel และ Yamaha Genuine Accessories ภายในบูท
ผู้สนใจสามารถพบกับ YAMAHA UNIQUE ME แตกต่างอย่างมีสไตล์ในแบบที่เป็นคุณ ได้ที่บูท Yamaha A22 ภายในงาน BIG MOTOR SALE 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH100-104 ระหว่างวันที่ 21–30 สิงหาคม 2569