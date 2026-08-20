BYD Fang Cheng Bao เปิดจอง Formula S และ Formula S GT ซีดานรุ่นแรกของแบรนด์ เริ่มราว 1.03 ล้านบาท

Fang Cheng Bao แบรนด์ในเครือ BYD เปิดรับจอง Formula S และ Formula S GT ในประเทศจีนแล้ว โดยทั้งสองรุ่นถือเป็นรถซีดานกลุ่มแรกของแบรนด์ หลังจากก่อนหน้านี้ Fang Cheng Bao ทำตลาดด้วยรถ SUV เป็นหลัก
ราคาพรีเซลอยู่ระหว่าง 230,000–280,000 หยวน หรือประมาณ 1.03–1.26 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงราคาที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 250,000–300,000 หยวน โดยรถทั้งสองรุ่นจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ Chengdu Auto Show 2026 วันที่ 21 สิงหาคม และจะมีการเปิดเผยสเปกเพิ่มเติมภายในงาน
Formula S คือซีดานรุ่นแรกของ Fang Cheng Bao
ก่อนหน้านี้ Fang Cheng Bao แบ่งรถออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ Bao Series ที่เน้นรถ SUV แนวออฟโรด และ Tai Series ที่เน้นการใช้งานในเมือง
Formula S จึงเป็นการขยายไลน์อัปเข้าสู่ตลาดรถนั่ง โดยเบื้องต้นบริษัทเปิดตัวรถในตระกูลใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ Formula S แบบซีดาน, Formula S GT แบบ Shooting Brake และ Formula SL แบบ Coupe แต่การเปิดรับจองครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะ Formula S และ Formula S GT
Fang Cheng Bao อธิบายตระกูล Formula S ว่าเป็นรถซีดานที่เน้นบุคลิกและรองรับการใช้งานหลายรูปแบบ
ตัวถังยาวกว่า 5 เมตร ฐานล้อ 2,960 มม.
- Formula S มีความยาวตัวถัง 5,060 มม. กว้าง 1,967 มม. และสูง 1,483 มม.
- Formula S GT มีความยาว 5,025 มม. หรือ 5,095 มม. หากติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงเพิ่มเติม
ทั้งสองรุ่นใช้ฐานล้อ 2,960 มม. และถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถขนาดกลางถึงใหญ่
มีทั้งขับหลังและขับเคลื่อน 4 ล้อ
Formula S และ Formula S GT มีทั้งรุ่น ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) และ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD)
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังมีมอเตอร์ให้เลือกกำลังสูงสุด 245 kW หรือ 300 kW หรือประมาณ 329 และ 402 แรงม้า
ส่วนรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อใช้มอเตอร์หน้า 190 kW และมอเตอร์หลัง 300 kW รวมกำลังสูงสุด 490 kW หรือประมาณ 657 แรงม้า
แบตเตอรี่สูงสุด 92.1 kWh วิ่งไกลสุด 900 กม.
รถทั้งสองรุ่นมีแบตเตอรี่ให้เลือก 2 ขนาด คือ 76.744 kWh และ 92.093 kWh
จากข้อมูลเบื้องต้น ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน CLTC อยู่ระหว่าง 730–900 กม. ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อน
คาดว่ารถในตระกูล Formula S จะใช้ Blade Battery รุ่นที่ 2 ของ BYD และรองรับระบบชาร์จเร็ว แต่รายละเอียดด้านกำลังชาร์จและเวลาในการชาร์จยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ และจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหลังงาน Chengdu Auto Show
มี 4 สีภายนอกในช่วงแรก
Fang Cheng Bao เปิดเผยสีตัวถังเบื้องต้น 4 สี ได้แก่ เงิน เขียว เหลือง และแดง
ภายในรถจากภาพที่เปิดเผยออกมา มีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัล หน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ คอนโซลกลาง และหลังคากระจกแบบ Panoramic แต่รายละเอียดอุปกรณ์ภายในแบบเต็มยังต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เปิดจองประมาณ 1.03–1.26 ล้านบาท
Formula S และ Formula S GT เปิดพรีเซลที่ราคา 230,000–280,000 หยวน หรือประมาณ 1.03–1.26 ล้านบาท
ช่วงราคานี้ต่ำกว่าที่เคยมีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ในอุตสาหกรรมที่ 250,000–300,000 หยวน และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดรุ่นย่อยกับราคาจำหน่ายจริงเพิ่มเติมหลังการเปิดตัว
ราคาเงินบาทเป็นการแปลงจากราคาจีนโดยประมาณ ยังไม่ใช่ราคาจำหน่ายในประเทศไทย
Fang Cheng Bao โตต่อเนื่องในปี 2026
การเปิดตัวรถตระกูล Formula S เกิดขึ้นในช่วงที่ยอดขายของ Fang Cheng Bao กำลังเติบโต โดยเดือนกรกฎาคม 2026 แบรนด์ส่งมอบรถ 41,213 คัน เพิ่มขึ้น 190.6% จากปีก่อน
ยอดส่งมอบสะสมในช่วง 7 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 200,687 คัน และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม Fang Cheng Bao ระบุว่ายอดขายสะสมของแบรนด์ทะลุ 500,000 คันภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี โดยมีราคาขายเฉลี่ยต่อคันมากกว่า 223,000 หยวน
การมาของ Formula S และ Formula S GT จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกจาก SUV ไปสู่รถนั่งและ Shooting Brake ขณะที่รายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม เช่น สมรรถนะ อัตราเร่ง เทคโนโลยีชาร์จ และอุปกรณ์ภายใน จะถูกเปิดเผยในงาน Chengdu Auto Show วันที่ 21 สิงหาคม 2026
ที่มา: CnEVPost
เครดิตภาพ: Fang Cheng Bao