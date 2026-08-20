วอลโว่ เปิดแคมเปญรับงาน BIG Motor Sale ลดสูงสุด 900,000 บาท

คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย และมาเลเชีย กล่าวว่า ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้าไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบรถ แต่ยังคงดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าของรถของลูกค้า เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถวอลโว่ ผ่านการบริการหลังการขายที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจ ให้การดูแลลูกค้าอย่างครอบคลุม
แคมเปญที่จัดขึ้นในครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ พร้อมตอกย้ำจุดยืนของ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าในประเทศไทย เพื่อมอบความมั่นใจ และความอุ่นใจในทุกช่วงเวลาของการเป็นเจ้าของรถวอลโว่”
ข้อเสนอพิเศษในรถรุ่นที่ร่วมรายการมีดังนี้
Volvo ES90
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo ES90 Ultra Single Motor Extended Range รับฟรี ประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี และ ฟรี Volvo Premium Service Package Pro (VPSP Pro) โดยครอบคลุมถึงบริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
Volvo EX90
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo EX90 รุ่นที่ร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี และฟรี Volvo Extended Warranty โดยครอบคลุมถึงบริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
Volvo EX40 / EC40
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo EX40 หรือ EC40 Single Motor รับฟรีประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี และฟรี Volvo Extended Warranty โดยครอบคลุมถึง บริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
Volvo XC90 / XC60
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo XC90 Ultra T8 Plug-in Hybrid Bright รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 800,000 บาท หรือเมื่อซื้อ Volvo XC60 Ultra T8 Plug-in Hybrid Bright รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 600,000 บาท พร้อมรับฟรี ประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี และรับฟรี Volvo Premium Service Package Plus (VPSP Plus) โดยครอบคลุมถึง บริการรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
สัมผัสประสบการณ์การเป็นเจ้าของวอลโว่ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมพบข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่งาน BIG MOTOR SALE 2026 ระหว่างวันที่ 21 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ณ ไบเทค บางนา หรือรับข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายวอลโว่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2569
แคมเปญที่จัดขึ้นในครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ พร้อมตอกย้ำจุดยืนของ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าในประเทศไทย เพื่อมอบความมั่นใจ และความอุ่นใจในทุกช่วงเวลาของการเป็นเจ้าของรถวอลโว่”
ข้อเสนอพิเศษในรถรุ่นที่ร่วมรายการมีดังนี้
Volvo ES90
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo ES90 Ultra Single Motor Extended Range รับฟรี ประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี และ ฟรี Volvo Premium Service Package Pro (VPSP Pro) โดยครอบคลุมถึงบริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
Volvo EX90
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo EX90 รุ่นที่ร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี และฟรี Volvo Extended Warranty โดยครอบคลุมถึงบริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
Volvo EX40 / EC40
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo EX40 หรือ EC40 Single Motor รับฟรีประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี และฟรี Volvo Extended Warranty โดยครอบคลุมถึง บริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
Volvo XC90 / XC60
*พิเศษเมื่อซื้อ Volvo XC90 Ultra T8 Plug-in Hybrid Bright รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 800,000 บาท หรือเมื่อซื้อ Volvo XC60 Ultra T8 Plug-in Hybrid Bright รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 600,000 บาท พร้อมรับฟรี ประกันภัยรถชั้นหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี และรับฟรี Volvo Premium Service Package Plus (VPSP Plus) โดยครอบคลุมถึง บริการรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน), บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี และบริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
สัมผัสประสบการณ์การเป็นเจ้าของวอลโว่ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมพบข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่งาน BIG MOTOR SALE 2026 ระหว่างวันที่ 21 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ณ ไบเทค บางนา หรือรับข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายวอลโว่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2569