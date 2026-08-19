PTT จัดโปรมอบส่วนลดน้ำมันทันที 1 บาท/ลิตร 19-20 สิงหาคมนี้

พีทีที สเตชั่น เดินหน้าส่งต่อความคุ้มค่าและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ผู้บริโภค ด้วยโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิกบลูพลัส เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับส่วนลดน้ำมันทันที 1 บาท/ลิตร ณ พีทีที สเตชั่น สาขาที่ร่วมรายการ
สิทธิพิเศษครั้งนี้ ให้ส่วนลดทุกชนิดน้ำมัน ครอบคลุมน้ำมันเกรดมาตรฐาน ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ E85, เบนซิน, ดีเซล และดีเซล B20 รวมถึงน้ำมันเกรดพรีเมียม ได้แก่ Super PowerX 99, Super PowerX Diesel และ Super Power Gasohol 95 พร้อมรับความคุ้มได้ตลอด 2 วัน พีทีที สเตชั่น พร้อมเติมความคุ้มให้ทุกการเดินทาง ลดจริง 1 บาท/ลิตร ครบทุกชนิดน้ำมัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ พีทีที สเตชั่น สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 19–20 สิงหาคม 2569 เท่านั้น
สมาชิกบลูพลัส สมัครฟรีได้ที่ PTT Station ทั่วประเทศ หรือผ่าน blueplus+ Plus Together
ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: PTT Station หรือ Contact Center โทร. 1365
เงื่อนไขกิจกรรม :
• ให้ส่วนลดเฉพาะสมาชิกบลูพลัส ที่แจ้งสะสมคะแนนเมื่อเติมน้ำมันเท่านั้น (แจ้งเบอร์โทร/รูดบัตรสมาชิก)
• ให้ส่วนลดเมื่อเติมน้ำมัน โดยจำกัดยอดเติมขั้นต่ำ 500 บาท/ใบเสร็จ
• หากลูกค้าไม่ได้เป็นสมาชิกบลูพลัส สามารถสมัครใหม่ที่สถานี และรับส่วนลดได้ทันที (สมัครเสร็จก่อนเติมน้ำมัน)
• ไม่เข้าร่วมกับการใช้คูปองส่วนลดน้ำมัน blueplus+ และคูปองส่วนลดน้ำมันอื่นๆ (หากมี)
• ไม่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ยกเว้น โปรโมชั่นเติมน้ำมันพรีเมียม รับฟรีร่มกอล์ฟ
• ไม่เข้าร่วมกับส่วนลดสถานีบริการเติมเอง (Self-serve)
• ไม่เข้าร่วมกับลูกค้า Fleet Card, Fill&Go+, Top up Card และ บัตร บจน. นอกจากนั้นเข้าร่วมทุกประเภทการชำระเงิน
• ไม่รองรับการให้ส่วนลดกรณีที่มีการรวบชำระ
• รองรับการให้ส่วนลดกรณีที่มีการแบ่งชำระ เช่น แบ่งชำระเป็นเงินสด ร่วมกับบัตรเครดิต แบ่งชำระเป็นเงินสด ร่วมกับการแลกคะแนนบลูพลัสเป็นส่วนลดน้ำมัน แต่หากแบ่งชำระร่วมกับการชำระเงินที่ไม่เข้าร่วมจะไม่ได้รับส่วนลด
• สมาชิกที่ได้รับส่วนลด จะสามารถสะสมคะแนนบลูพลัสได้ตามปกติ (ยอดสะสมหลังหักส่วนลด)
• ไม่จำกัดการให้โควตาการให้ส่วนลด สูงสุดต่อสมาชิก/คน/สถานี
สิทธิพิเศษครั้งนี้ ให้ส่วนลดทุกชนิดน้ำมัน ครอบคลุมน้ำมันเกรดมาตรฐาน ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ E85, เบนซิน, ดีเซล และดีเซล B20 รวมถึงน้ำมันเกรดพรีเมียม ได้แก่ Super PowerX 99, Super PowerX Diesel และ Super Power Gasohol 95 พร้อมรับความคุ้มได้ตลอด 2 วัน พีทีที สเตชั่น พร้อมเติมความคุ้มให้ทุกการเดินทาง ลดจริง 1 บาท/ลิตร ครบทุกชนิดน้ำมัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ พีทีที สเตชั่น สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 19–20 สิงหาคม 2569 เท่านั้น
สมาชิกบลูพลัส สมัครฟรีได้ที่ PTT Station ทั่วประเทศ หรือผ่าน blueplus+ Plus Together
ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: PTT Station หรือ Contact Center โทร. 1365
เงื่อนไขกิจกรรม :
• ให้ส่วนลดเฉพาะสมาชิกบลูพลัส ที่แจ้งสะสมคะแนนเมื่อเติมน้ำมันเท่านั้น (แจ้งเบอร์โทร/รูดบัตรสมาชิก)
• ให้ส่วนลดเมื่อเติมน้ำมัน โดยจำกัดยอดเติมขั้นต่ำ 500 บาท/ใบเสร็จ
• หากลูกค้าไม่ได้เป็นสมาชิกบลูพลัส สามารถสมัครใหม่ที่สถานี และรับส่วนลดได้ทันที (สมัครเสร็จก่อนเติมน้ำมัน)
• ไม่เข้าร่วมกับการใช้คูปองส่วนลดน้ำมัน blueplus+ และคูปองส่วนลดน้ำมันอื่นๆ (หากมี)
• ไม่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ยกเว้น โปรโมชั่นเติมน้ำมันพรีเมียม รับฟรีร่มกอล์ฟ
• ไม่เข้าร่วมกับส่วนลดสถานีบริการเติมเอง (Self-serve)
• ไม่เข้าร่วมกับลูกค้า Fleet Card, Fill&Go+, Top up Card และ บัตร บจน. นอกจากนั้นเข้าร่วมทุกประเภทการชำระเงิน
• ไม่รองรับการให้ส่วนลดกรณีที่มีการรวบชำระ
• รองรับการให้ส่วนลดกรณีที่มีการแบ่งชำระ เช่น แบ่งชำระเป็นเงินสด ร่วมกับบัตรเครดิต แบ่งชำระเป็นเงินสด ร่วมกับการแลกคะแนนบลูพลัสเป็นส่วนลดน้ำมัน แต่หากแบ่งชำระร่วมกับการชำระเงินที่ไม่เข้าร่วมจะไม่ได้รับส่วนลด
• สมาชิกที่ได้รับส่วนลด จะสามารถสะสมคะแนนบลูพลัสได้ตามปกติ (ยอดสะสมหลังหักส่วนลด)
• ไม่จำกัดการให้โควตาการให้ส่วนลด สูงสุดต่อสมาชิก/คน/สถานี