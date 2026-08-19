Audi กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้ง เมื่อนำ The all-new Audi A5 e-hybrid มาจัดแสดงในงาน Audi on the road at Emquatier ข้อเสนอพิเศษสูงสุด 800,000 บาท

อาวดี้ไทยแลนด์ กลับมาเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้ง เมื่อจัดแคมเปญพิเศษ ภายใต้ชื่องาน Audi on the road at Emquatier ซึ่งจุดเด่นของงานอยู่ที่การจัดแสดง The all-new Audi A5 e-hybrid ใหม่ ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงเมื่อครั้งเปิดตัว โดยตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบทันที
The all-new Audi A5 e-hybrid มากับเส้นสายการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายใน โดยมีให้เลือกทั้งตัวถังแบบ Sportback และ Avant ขุมพลังการขับเคลื่อน เป็นแบบ Plug-in Hybrid เจเนอเรชั่นล่าสุด ระยะทางขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วน 114 กม. (NEDC) / 86 กม. (WLTP) กำลังสูงสุด 367 แรงม้า พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ quattro
สำหรับข้อเสนอพิเศษของงาน Audi on the road at Emquatier มีดังต่อไปนี้
• Audi A7 Sportback 55 TFSI eข้อเสนอพิเศษสูงสุด 800,000 บาท
• Audi Q8 60 TFSI e รับข้อเสนอพิเศษสูงสุด 700,000 บาท
• The all-new Audi A5 ทุกรุ่น รับข้อเสนอพิเศษสูงสุด 300,000 บาท*
• Audi Q7 TFSI e quattro S line edition one รับข้อเสนอพิเศษสูงสุด 300,000 บาท
• Audi RS ทุกรุ่นรับฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 3 ปี*
• The all-new Audi Q3 (Tech Plus) ผ่อนเริ่มต้น 24,750 บาท/เดือน
• The all-new Audi Q3 (Tech pro) ผ่อนเริ่มต้น 29,700 บาท/เดือน
• The all-new Audi Q5 (Tech Plus) ผ่อนเริ่มต้น 39,500 บาท/เดือน
• The all-new Audi Q5 (Tech pro) ผ่อนเริ่มต้น 39,899 บาท/เดือน
**พิเศษ ลูกค้าที่จองภายในงาน Audi on-the-road at Emquartier รับข้อเสนอเพิ่มอีก 10,000 บาท
งาน Audi on-the-road at Emquartier จัดขึ้น ณ บริเวณ Quartier Avenue, ชั้น G ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2569 นี้เท่านั้น