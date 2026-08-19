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XPENG L03 เปิด 3 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 899,000–1,2xx,xxx บาท ตัวท็อปได้ชิป AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



XPENG L03 ทำตลาดประเทศไทยโดย นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย ภายใต้ MGC-ASIA หรือ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ซึ่งเป็น SUV จัดในกลุ่ม BC-SUV ดีไซน์ท้ายลาดแบบ Coupe โดยวางตำแหน่งตลาดต่ำกว่า XPENG G6
จุดเด่นคือขนาดตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน โดยคู่แข่งที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ ZEEKR X , Deepal S05, GEELY EX5 , GAC AION V และ LEPAS L6




มิติตัวถัง


  • ยาว4,650 มม.


  • กว้าง1,920 มม.


  • สูง1,600 มม.


  • ฐานล้อ2,850 มม.


  • พื้นที่เก็บสัมภาระท้าย539–1,640 ลิตร


  • Frunk102 ลิตร

  • ช่องเก็บของใต้เบาะหลัง10 ลิตร


  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานCd 0.228




Standard Range PLUS RWD

  • มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว


  • กำลังสูงสุด 222 แรงม้า (PS)


  • แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร


  • แบตเตอรี่ LFP 58.3 kWh


  • ระบบไฟฟ้า 400V


  • ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD


  • 0–100 กม./ชม. 7.5 วินาที


  • ระยะทาง 530 กม. (NEDC)


Long Range PLUS RWD


  • มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว


  • กำลังสูงสุด249 แรงม้า (PS)


  • แรงบิดสูงสุด280 นิวตันเมตร


  • แบตเตอรี่ LFP71.2 kWh


  • ระบบไฟฟ้า 400V


  • ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD


  • 0–100 กม./ชม.6.6 วินาที


  • ระยะทาง600 กม. (NEDC)



Long Range ULTRA RWD


  • มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว


  • กำลังสูงสุด249 แรงม้า (PS)


  • แรงบิดสูงสุด280 นิวตันเมตร


  • แบตเตอรี่ LFP71.2 kWh


  • ระบบไฟฟ้า 400V


  • ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD


  • 0–100 กม./ชม.6.6 วินาที


  • ระยะทาง560 กม. (NEDC)




ระบบชาร์จไฟ


  • AC รองรับสูงสุด6.6 kW


  • Standard Range รองรับ DC Fast Charge สูงสุด193 kW


  • Long Range รองรับ DC Fast Charge สูงสุด236 kW


  • DC Fast Charging 10–80% ประมาณ20 นาที


  • รองรับระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกV2L


ตัวเลขการชาร์จ 193 kW และ 20 นาทีสำหรับ 10–80% สอดคล้องกับข้อมูลสเปก L03 ของ XPENG ในตลาดต่างประเทศด้วย


อุปกรณ์ภายนอก Standard Range PLUS


  • ไฟหน้า Starship


  • ไฟท้าย Full Width StarRing


  • ล้ออัลลอย18 นิ้ว


  • ยาง225/60 R18


  • Active Grille Shutters


  • กระจกมองข้างแบบไร้กรอบ


  • ประตูแบบไร้กรอบ Frameless Doors


  • มือเปิดประตูแบบ Semi-Flush


  • กระจกหลัง Privacy Glass


  • ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า


อุปกรณ์ภายใน


  • ห้องโดยสาร 5 ที่นั่ง


  • วัสดุ Soft Touch มากกว่า 70%


  • จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบเกลียวและแม่เหล็ก MagSafe


  • Dynamic Ambient Light ปรับได้256 สี


  • เบาะคนขับไฟฟ้า 6 ทิศทาง


  • เบาะผู้โดยสารไฟฟ้า 4 ทิศทาง


  • Memory Seat


  • เบาะคู่หน้าพร้อมระบบนวด


  • เบาะคู่หน้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศ


  • เบาะหลังพับ40:20:40


  • เบาะหลังปรับเอนได้ 2 ระดับ


  • เบาะหลังพับราบ


  • ที่วางแขนกลางเบาะหลังพร้อมที่วางแก้ว


  • ช่องเก็บของใต้เบาะหลัง 10 ลิตร


  • พื้นที่เก็บของใต้พื้นห้องสัมภาระ


  • แผงบังสัมภาระท้าย
















ระบบความบันเทิงและหน้าจอ


  • Digital Instrument Cluster8.88 นิ้ว


  • Head-up Display26.8 นิ้ว


  • หน้าจอกลาง Touchscreen15.6 นิ้ว


  • Apple CarPlay แบบไร้สาย


  • Android Auto แบบไร้สาย


  • ระบบปฏิบัติการXOS 6


  • ชิปMediaTek MT8676


  • Google Maps แบบ Built-in


  • Voice Assistant แบบ 4-Zones


  • ลำโพง11 ตำแหน่ง


ระบบช่วยเหลือการขับขี่ XPILOT


  • ACC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน


  • LCC ระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลน


  • ATC ระบบควบคุมรถขณะเข้าโค้ง


  • SAS ระบบเตือนและจำกัดความเร็วอัจฉริยะ


  • XPILOT Parking


  • APA Auto Parking Assist


  • RPA Remote Parking Assist


  • RVS ระบบเดินหน้า-ถอยหลังในแนวตรงจากระยะไกล

ระบบความปลอดภัย XPILOT Safety


  • FCW เตือนการชนด้านหน้า


  • AEB เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ


  • BSD เตือนมุมอับสายตา


  • RCTA เตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลัง


  • RCW เตือนความเสี่ยงจากด้านหลัง


  • LDW เตือนออกนอกเลน


  • LKA ควบคุมรถให้อยู่ในเลน


  • ELK ช่วยดึงรถกลับเข้าเลน


  • Door Opening Warning


  • ถุงลมนิรภัย7 ตำแหน่ง



Long Range PLUS เพิ่มอะไรจาก Standard Range?


  • มอเตอร์เพิ่มเป็น249 แรงม้า


  • แบตเตอรี่เพิ่มเป็น71.2 kWh


  • 0–100 กม./ชม. เหลือ6.6 วินาที


  • ระยะทางเพิ่มเป็น600 กม. NEDC


  • DC Fast Charge เพิ่มเป็น236 kW


Long Range ULTRA เพิ่มอะไรจาก Long Range PLUS?


  • Turing AI Chip3 ตัว


  • ประสิทธิภาพรวม2,250 TOPS


  • 1 ชิปสำหรับระบบ Infotainment


  • 2 ชิปสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ XPILOT


  • ล้ออัลลอย20 นิ้ว


  • ยาง245/45 R20


  • ระยะทาง 560 กม. NEDC


  • ลำโพงXOPERA 20 ตำแหน่ง


  • กล้องมองภายในห้องโดยสาร


  • เบาะคู่หน้าพร้อมระบบนวดทั้งพนักพิงและเบาะรองนั่ง


  • RNC Road Noise Cancellation


  • BSV Blind Spot View


  • ALC Auto Lane Change


  • Customized Auto Parking




เวอร์ชันไทย/Global ต่างจากจีนอย่างไร?

เวอร์ชันไทย/Global

  • มีหน้าจอมาตรวัด 8.88 นิ้ว


  • เบาะหลัง 40:20:40


เวอร์ชันจีน

  • ไม่มีหน้าจอมาตรวัดดังกล่าว


  • เบาะหลัง 60:40


  • มีเบาะ Zero Gravity


  • มีระบบน้ำหอมภายใน


  • เวอร์ชันไทย/Global ไม่มีเบาะ Zero Gravity


  • เวอร์ชันไทย/Global ไม่มีระบบน้ำหอม




สีตัวถัง

Standard Range PLUS


  • Arctic White


  • Rock Gray


  • Midnight Black


Long Range PLUS / ULTRA


  • Arctic White


  • Rock Gray


  • Midnight Black


  • Phantom Purple


สีภายใน

Dark Grey