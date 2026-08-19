XPENG L03 เปิด 3 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 899,000–1,2xx,xxx บาท ตัวท็อปได้ชิป AI

XPENG L03 ทำตลาดประเทศไทยโดย นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย ภายใต้ MGC-ASIA หรือ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็น SUV จัดในกลุ่ม BC-SUV ดีไซน์ท้ายลาดแบบ Coupe โดยวางตำแหน่งตลาดต่ำกว่า XPENG G6
จุดเด่นคือขนาดตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน โดยคู่แข่งที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ ZEEKR X , Deepal S05, GEELY EX5 , GAC AION V และ LEPAS L6
มิติตัวถัง
- ยาว4,650 มม.
- กว้าง1,920 มม.
- สูง1,600 มม.
- ฐานล้อ2,850 มม.
- พื้นที่เก็บสัมภาระท้าย539–1,640 ลิตร
- Frunk102 ลิตร
- ช่องเก็บของใต้เบาะหลัง10 ลิตร
- ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานCd 0.228
Standard Range PLUS RWD
- มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว
- กำลังสูงสุด 222 แรงม้า (PS)
- แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ LFP 58.3 kWh
- ระบบไฟฟ้า 400V
- ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
- 0–100 กม./ชม. 7.5 วินาที
- ระยะทาง 530 กม. (NEDC)
Long Range PLUS RWD
- มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว
- กำลังสูงสุด249 แรงม้า (PS)
- แรงบิดสูงสุด280 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ LFP71.2 kWh
- ระบบไฟฟ้า 400V
- ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
- 0–100 กม./ชม.6.6 วินาที
- ระยะทาง600 กม. (NEDC)
Long Range ULTRA RWD
- มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว
- กำลังสูงสุด249 แรงม้า (PS)
- แรงบิดสูงสุด280 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ LFP71.2 kWh
- ระบบไฟฟ้า 400V
- ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
- 0–100 กม./ชม.6.6 วินาที
- ระยะทาง560 กม. (NEDC)
ระบบชาร์จไฟ
- AC รองรับสูงสุด6.6 kW
- Standard Range รองรับ DC Fast Charge สูงสุด193 kW
- Long Range รองรับ DC Fast Charge สูงสุด236 kW
- DC Fast Charging 10–80% ประมาณ20 นาที
- รองรับระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกV2L
ตัวเลขการชาร์จ 193 kW และ 20 นาทีสำหรับ 10–80% สอดคล้องกับข้อมูลสเปก L03 ของ XPENG ในตลาดต่างประเทศด้วย
อุปกรณ์ภายนอก Standard Range PLUS
- ไฟหน้า Starship
- ไฟท้าย Full Width StarRing
- ล้ออัลลอย18 นิ้ว
- ยาง225/60 R18
- Active Grille Shutters
- กระจกมองข้างแบบไร้กรอบ
- ประตูแบบไร้กรอบ Frameless Doors
- มือเปิดประตูแบบ Semi-Flush
- กระจกหลัง Privacy Glass
- ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า
อุปกรณ์ภายใน
- ห้องโดยสาร 5 ที่นั่ง
- วัสดุ Soft Touch มากกว่า 70%
- จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบเกลียวและแม่เหล็ก MagSafe
- Dynamic Ambient Light ปรับได้256 สี
- เบาะคนขับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- เบาะผู้โดยสารไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- Memory Seat
- เบาะคู่หน้าพร้อมระบบนวด
- เบาะคู่หน้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศ
- เบาะหลังพับ40:20:40
- เบาะหลังปรับเอนได้ 2 ระดับ
- เบาะหลังพับราบ
- ที่วางแขนกลางเบาะหลังพร้อมที่วางแก้ว
- ช่องเก็บของใต้เบาะหลัง 10 ลิตร
- พื้นที่เก็บของใต้พื้นห้องสัมภาระ
- แผงบังสัมภาระท้าย
ระบบความบันเทิงและหน้าจอ
- Digital Instrument Cluster8.88 นิ้ว
- Head-up Display26.8 นิ้ว
- หน้าจอกลาง Touchscreen15.6 นิ้ว
- Apple CarPlay แบบไร้สาย
- Android Auto แบบไร้สาย
- ระบบปฏิบัติการXOS 6
- ชิปMediaTek MT8676
- Google Maps แบบ Built-in
- Voice Assistant แบบ 4-Zones
- ลำโพง11 ตำแหน่ง
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ XPILOT
- ACC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
- LCC ระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลน
- ATC ระบบควบคุมรถขณะเข้าโค้ง
- SAS ระบบเตือนและจำกัดความเร็วอัจฉริยะ
- XPILOT Parking
- APA Auto Parking Assist
- RPA Remote Parking Assist
- RVS ระบบเดินหน้า-ถอยหลังในแนวตรงจากระยะไกล
ระบบความปลอดภัย XPILOT Safety
- FCW เตือนการชนด้านหน้า
- AEB เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- BSD เตือนมุมอับสายตา
- RCTA เตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลัง
- RCW เตือนความเสี่ยงจากด้านหลัง
- LDW เตือนออกนอกเลน
- LKA ควบคุมรถให้อยู่ในเลน
- ELK ช่วยดึงรถกลับเข้าเลน
- Door Opening Warning
- ถุงลมนิรภัย7 ตำแหน่ง
Long Range PLUS เพิ่มอะไรจาก Standard Range?
- มอเตอร์เพิ่มเป็น249 แรงม้า
- แบตเตอรี่เพิ่มเป็น71.2 kWh
- 0–100 กม./ชม. เหลือ6.6 วินาที
- ระยะทางเพิ่มเป็น600 กม. NEDC
- DC Fast Charge เพิ่มเป็น236 kW
Long Range ULTRA เพิ่มอะไรจาก Long Range PLUS?
- Turing AI Chip3 ตัว
- ประสิทธิภาพรวม2,250 TOPS
- 1 ชิปสำหรับระบบ Infotainment
- 2 ชิปสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ XPILOT
- ล้ออัลลอย20 นิ้ว
- ยาง245/45 R20
- ระยะทาง 560 กม. NEDC
- ลำโพงXOPERA 20 ตำแหน่ง
- กล้องมองภายในห้องโดยสาร
- เบาะคู่หน้าพร้อมระบบนวดทั้งพนักพิงและเบาะรองนั่ง
- RNC Road Noise Cancellation
- BSV Blind Spot View
- ALC Auto Lane Change
- Customized Auto Parking
เวอร์ชันไทย/Global ต่างจากจีนอย่างไร?
เวอร์ชันไทย/Global
- มีหน้าจอมาตรวัด 8.88 นิ้ว
- เบาะหลัง 40:20:40
เวอร์ชันจีน
- ไม่มีหน้าจอมาตรวัดดังกล่าว
- เบาะหลัง 60:40
- มีเบาะ Zero Gravity
- มีระบบน้ำหอมภายใน
- เวอร์ชันไทย/Global ไม่มีเบาะ Zero Gravity
- เวอร์ชันไทย/Global ไม่มีระบบน้ำหอม
สีตัวถัง
Standard Range PLUS
- Arctic White
- Rock Gray
- Midnight Black
Long Range PLUS / ULTRA
- Arctic White
- Rock Gray
- Midnight Black
- Phantom Purple
สีภายใน
Dark Grey