Honda จัดโปร HR-V e:HEV ส่วนลด 85,000+บัตรน้ำมัน 10,000+ลูกค้าเก่า 20,000 บาท

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมเปญ “Honda THE GRAND QUAKE DEAL โปรสนั่น ดีลสะเทือน” สำหรับลูกค้าที่จอง Honda HR-V e:HEV ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 และ รับรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2569
สำหรับ แคมเปญ “Honda THE GRAND QUAKE DEAL โปรสนั่น ดีลสะเทือน” มากับ 2 ทางเลือก ได้แก่
- รับสิทธิพิเศษมูลค่า85,000 บาท* ฟรี ประกันภัย1 ปี* พร้อมรับHonda Ultimate Care** และบัตรน้ำมันมูลค่า10,000 บาท*
- หรือเลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ0%* ฟรีHonda Exclusive Care 5 ปี มูลค่าสูงสุด154,000 บาท**พร้อมรับเพิ่มบัตรน้ำมันมูลค่า10,000 บาท*
นอกจากนี้ ฮอนด้ายังมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมผ่านแคมเปญ “GEN to GEN #Honda จากรุ่นสู่รุ่น”สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าเดิมโดยสามารถรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามระยะเวลาการถือครองรถ รวมมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท
- ผู้ที่ถือครองรถฮอนด้าเดิม 1–4 ปีรับสิทธิพิเศษ 10,000 บาท
- ผู้ที่ถือครองรถ 5 ปีขึ้นไป รับ 15,000 บาท
และหากมีรถยนต์ฮอนด้ามากกว่า 1 คัน รับเพิ่มอีก 5,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท พร้อมรับ Service e-Coupon 3,000 บาท สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่าง ๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด