xs
xsm
sm
md
lg

Honda จัดโปร HR-V e:HEV ส่วนลด 85,000+บัตรน้ำมัน 10,000+ลูกค้าเก่า 20,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมเปญ “Honda THE GRAND QUAKE DEAL โปรสนั่น ดีลสะเทือน” สำหรับลูกค้าที่จอง Honda HR-V e:HEV ใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 และ รับรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2569


สำหรับ แคมเปญ “Honda THE GRAND QUAKE DEAL โปรสนั่น ดีลสะเทือน” มากับ 2 ทางเลือก ได้แก่

  • รับสิทธิพิเศษมูลค่า85,000 บาท* ฟรี ประกันภัย1 ปี* พร้อมรับHonda Ultimate Care** และบัตรน้ำมันมูลค่า10,000 บาท*
  • หรือเลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ0%* ฟรีHonda Exclusive Care 5 ปี มูลค่าสูงสุด154,000 บาท**พร้อมรับเพิ่มบัตรน้ำมันมูลค่า10,000 บาท*



นอกจากนี้ ฮอนด้ายังมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมผ่านแคมเปญ “GEN to GEN #Honda จากรุ่นสู่รุ่น”สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าเดิมโดยสามารถรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามระยะเวลาการถือครองรถ รวมมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท

- ผู้ที่ถือครองรถฮอนด้าเดิม 1–4 ปีรับสิทธิพิเศษ 10,000 บาท
- ผู้ที่ถือครองรถ 5 ปีขึ้นไป รับ 15,000 บาท
และหากมีรถยนต์ฮอนด้ามากกว่า 1 คัน รับเพิ่มอีก 5,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท พร้อมรับ Service e-Coupon 3,000 บาท สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่าง ๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด