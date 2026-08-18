วิธีอ่านขนาดยางรถยนต์บนแก้มยาง เลือกสเปกให้เป๊ะกับรถคุณ

เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ชุดใหม่ เจ้าของรถหลายคนอาจเกิดความสับสนกับกลุ่มตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เรียงรายอยู่บนแก้มยาง ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่รหัสลับที่เข้าใจยาก แต่คือข้อมูลสำคัญที่ระบุสเปกและขีดความสามารถทั้งหมดของยางเส้นนั้น การทำความเข้าใจวิธีอ่านขนาดยางอย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณเลือกซื้อยางชุดใหม่ได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด
ทำความรู้จักความหมายของตัวเลขขนาดยางรถยนต์บนแก้มยาง
สมมติว่ายางรถยนต์ของคุณมีรหัสระบุไว้ว่า 225/45R18 ตัวเลขและตัวอักษรที่เรียงต่อกันในลักษณะนี้ สามารถถอดรหัสออกมาเป็นสเปกของยางทีละส่วนได้อย่างง่าย ๆ ดังนี้
ถอดรหัสตัวเลขชุดแรกที่บอกความกว้างของหน้ายางรถยนต์
จากตัวอย่างตัวเลข 225 ย่อหน้าแรกสุดนี้จะบอกถึงความกว้างของหน้ายาง มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร โดยวัดจากแก้มยางฝั่งหนึ่งไปถึงแก้มยางอีกฝั่งหนึ่ง ตัวเลขยิ่งมากแสดงว่าหน้ายางยิ่งมีความกว้างและมีพื้นที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนและการทรงตัวที่ดีขึ้นในขณะขับขี่
ทำความเข้าใจตัวเลขชุดสองที่บอกซีรีส์ความสูงของแก้มยาง
ตัวเลขชุดถัดมาหลังเครื่องหมายสแลชคือ 45 ซึ่งตัวเลขนี้จะบอกถึง "ซีรีส์" หรือความสูงของแก้มยาง โดยคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหน้ายาง ในกรณีนี้ความสูงของแก้มยางจะเท่ากับ 45% ของ 225 มิลลิเมตร (ประมาณ 101.25 มิลลิเมตร) ยางที่มีตัวเลขซีรีส์ต่ำแก้มยางจะบางและให้ความรู้สึกสปอร์ต ส่วนซีรีส์สูงแก้มยางจะหนาและช่วยซับแรงกระแทกได้นุ่มนวลกว่า
วิธีดูสัญลักษณ์ตัวอักษรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อ
ถัดมาคือตัวอักษร R ย่อมาจาก Radial หมายถึงโครงสร้างยางแบบเรเดียล ซึ่งเป็นมาตรฐานของรถยนต์ในปัจจุบัน และตัวเลข 18 ตัวสุดท้าย คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อหรือขอบล้อแม็ก มีหน่วยวัดเป็นนิ้ว หมายความว่ายางเส้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใส่ได้อย่างพอดีกับล้อแม็กขอบ 18 นิ้วเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใส่กับล้อขนาดอื่นได้
เจาะลึกความหมายของดัชนีรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว
นอกจากรหัสขนาดยางหลักแล้ว หากสังเกตถัดไปมักจะมีตัวเลขและตัวอักษรต่อท้ายเพิ่มเติม เช่น 95W ซึ่งเป็นรหัสสำคัญด้านความปลอดภัยที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน
ตัวเลขท้ายสุดบนแก้มยางที่ระบุดัชนีการรับน้ำหนักสูงสุด
รหัสตัวเลขสองหลักอย่าง 95 คือดัชนีการรับน้ำหนักสูงสุด (Load Index) เป็นค่าสากลที่ระบุว่ายางแต่ละเส้นสามารถแบกรับน้ำหนักได้สูงสุดกี่กิโลกรัมเมื่อเติมลมยางเต็มสเปก โดยต้องนำไปเทียบกับตารางค่าดัชนี ซึ่งรหัส 95 จะหมายถึงความสามารถในการรับน้ำหนักได้สูงสุด 690 กิโลกรัมต่อยางหนึ่งเส้น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายที่บอกขีดจำกัดความเร็วสูงสุด
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายอย่าง W คือสัญลักษณ์ระบุขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (Speed Rating) ที่ยางเส้นนั้นจะสามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยในระยะเวลาที่กำหนด โดยรหัสตัวอักษรแต่ละตัวจะมีความเร็วจำกัดที่ต่างกัน เช่น ตัวอักษร H รองรับความเร็วสูงสุด 210 กม./ชม. ตัวอักษร V รองรับ 240 กม./ชม. และตัวอักษร W รองรับได้สูงสุดถึง 270 กม./ชม.
วิธีเลือกสเปกยางรถยนต์ให้ถูกต้องและปลอดภัยแมตช์กับรถคุณ
การเลือกขนาดยางรถยนต์ชุดใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยในทุกสภาพถนน ไม่ใช่เรื่องของการเลือกตามความชอบส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของตัวรถ โดยมีแนวทางและขั้นตอนการเลือกสเปกยางที่ถูกต้อง ดังนี้
1. ตรวจเช็กป้ายสเปกมาตรฐานโรงงานบริเวณเสาประตูด้านคนขับ เปิดประตูด้านคนขับเพื่อดูสติกเกอร์แนะนำขนาดยางและอัตราการเติมลมยางที่เหมาะสมที่สุดจากผู้ผลิตรถยนต์
2. ยึดขนาดสเปกยางเดิมเป็นหลักหากไม่ได้มีการเปลี่ยนขนาดล้อแม็ก เพื่อรักษาสมดุลช่วงล่าง อัตราเร่ง และป้องกันมาตรวัดความเร็วบนหน้าปัดรถยนต์คลาดเคลื่อน
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากต้องการปรับเพิ่มหรือลดขนาดหน้ายางและซีรีส์ เพื่อให้มั่นใจว่าขนาดยางใหม่จะไม่ส่งผลเสียต่อการขับขี่ หรือเกิดปัญหายางติดซุ้มล้อในขณะเลี้ยว
เลือกยางที่ใช่ มั่นใจทุกการเดินทางไปกับ NEXEN TIRE
เมื่อสามารถอ่านสเปกแก้มยางได้อย่างถูกต้องแล้ว สิ่งสำคัญถัดไปคือการเลือกแบรนด์ยางที่ไว้วางใจได้ ยางรถยนต์ NEXEN TIRE แบรนด์พรีเมียมระดับโลกสัญชาติเกาหลีใต้ พร้อมตอบโจทย์ทุกขนาดสเปกยางที่คุณต้องการ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย เนื้อยางสูตรพิเศษเกาะหนึบทุกสภาพถนน และได้รับความไว้วางใจให้เป็นยางมาตรฐาน (OE) ติดรถยนต์ชั้นนำมากมาย
ร่วมสัมผัสความนุ่มเงียบและสมรรถนะที่คุ้มค่าได้แล้ววันนี้ที่ร้านยางชั้นนำทั่วประเทศ ศูนย์บริการ B–Quik และ MMS ทุกสาขา รวมถึงช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee Lazada และ TikTok Shop พร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันยางบาด บวม แตก ภายใน 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร (เมื่อซื้อยาง 4 เส้นและลงทะเบียนภายใน 14 วัน) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก NEXEN TIRE THAILAND
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการอ่านขนาดยาง
ตัวเลขสามหลักแรกสุดบนแก้มยางรถยนต์ระบุถึงค่าอะไรของยาง
ระบุถึงความกว้างของหน้ายาง มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร ตัวเลขยิ่งมากแสดงว่าหน้ายางยิ่งกว้างและมีพื้นที่สัมผัสพื้นผิวถนนมากขึ้น ช่วยให้เกาะถนนดีขึ้น
ตัวเลขซีรีส์ยางที่อยู่หลังเครื่องหมายสแลชบอกข้อมูลอะไร
บอกความสูงของแก้มยาง โดยคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหน้ายาง ซีรีส์ต่ำแก้มยางจะบางและให้ฟีลสปอร์ต ส่วนซีรีส์สูงจะนุ่มนวลกว่า
จะตรวจสอบสเปกขนาดยางมาตรฐานของรถยนต์ได้อย่างไรบ้าง
สามารถเปิดประตูด้านคนขับเพื่อเช็กแผ่นปะสติ๊กเกอร์มาตรฐานโรงงานบริเวณเสาประตู หรือตรวจสอบจากเล่มคู่มือการใช้งานรถยนต์คู่ใจของคุณได้ทันที