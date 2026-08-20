Chevrolet เตรียมถอยในจีน หลังยอดขายจาก 7 แสนคัน เหลือเพียง 9,000 คัน

Chevrolet เตรียมหยุดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจีน หลังทำตลาดมานานกว่า 20 ปี ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้ผลิตรถยนต์จีน โดยเฉพาะในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของยอดขายรถใหม่ในประเทศ
InsideEVs รายงานว่า Chevrolet เคยมียอดขายในจีนสูงสุดประมาณ 700,000 คันต่อปีในปี 2014 แต่ในปี 2025 ยอดขายลดลงเหลือเพียงประมาณ 9,000 คัน สะท้อนให้เห็นว่าตำแหน่งของแบรนด์ในตลาดจีนเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา
ทำตลาดในจีนมา 21 ปี
Chevrolet เริ่มจำหน่ายรถในจีนตั้งแต่ปี 2005 และตลอดช่วงเวลาที่ทำตลาดมาประมาณ 21 ปี มีลูกค้าสะสมมากกว่า 7 ล้านราย
ข่าวการถอนตัวเริ่มมีออกมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เมื่อมีข่าวลือว่า General Motors เตรียมลดบทบาท Chevrolet ในจีน แต่ในเวลานั้น GM และ Chevrolet China ยังออกมาปฏิเสธ และยืนยันว่าไม่มีแผนถอนแบรนด์ออกจากตลาด
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยอดขายในช่วงหลังลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจุดสูงสุดประมาณ 700,000 คันในปี 2014 เหลือเพียงราว 9,000 คันตลอดปี 2025
หนึ่งในปัญหาคือไลน์อัปรถที่ตามตลาดไม่ทัน
หนึ่งในจุดอ่อนสำคัญของ Chevrolet ในจีนคือ รถส่วนใหญ่ยังเป็นรุ่นเครื่องยนต์สันดาป และหลายรุ่นไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่มากนัก ขณะที่ตลาดจีนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ซึ่งรวมทั้ง EV และ PHEV มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายรถใหม่แล้ว
ปัจจุบัน Chevrolet มีรถ NEV ในจีนเพียงไม่กี่รุ่น หนึ่งในนั้นคือ Equinox PHEV ที่พัฒนาต่อยอดจากรุ่นเครื่องยนต์สันดาป และ Chevrolet Menlo EV ซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2020 และไม่ได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่ในช่วงหลัง
และเมื่อเทียบกับรถจีนในระดับราคาใกล้เคียงกัน Menlo และ Buick Velite 6 ที่ใช้โครงสร้างใกล้เคียงกันไม่ได้โดดเด่นมากนักในเรื่องคุณภาพการขับหรือความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์
Equinox EV เคยมีข่าวจะเข้า แต่สุดท้ายไม่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่า Chevrolet Equinox EV อาจถูกนำมาจำหน่ายในจีน หลังรถปรากฏในเอกสารรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน หรือ MIIT
แต่สุดท้ายรถรุ่นดังกล่าวไม่ได้เข้าสู่ตลาดจริง
เป็นไปได้ว่าการตัดสินใจนี้อาจเกี่ยวข้องกับผลงานของรถที่ใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกันอย่าง Buick Electra E4 และ E5 ซึ่งไม่ได้ทำยอดขายได้ดีนักในจีน
Chevrolet หยุดขาย แต่ GM ยังไม่ถอนตัวจากจีน
ประเด็นสำคัญคือ การหยุดขาย Chevrolet ไม่ได้หมายความว่า General Motors จะถอนตัวจากตลาดจีนทั้งหมด
ต้นเดือนสิงหาคม GM เพิ่งประกาศขยายความร่วมมือกับ SAIC ออกไปอีก 20 ปี และยังมีแผนเดินหน้าธุรกิจในจีนต่อ โดยจะเน้นแบรนด์ Buick และ Cadillac มากขึ้น พร้อมวางแผนเปิดตัวรถ NEV ใหม่รวม 30 รุ่นภายในปี 2030
ดังนั้น สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการปรับโครงสร้างแบรนด์ของ GM ในจีน มากกว่าการออกจากตลาดทั้งหมด
รถ Chevrolet ที่ผลิตในจีนอาจยังไปขายประเทศอื่น
แม้ Chevrolet จะหยุดจำหน่ายในจีน แต่รถที่ยังผลิตอยู่ภายในประเทศอาจยังถูกส่งออกไปจำหน่ายในตลาดอื่น
โฆษกของบริษัทให้ข้อมูลกับ National Business Daily ว่า รถบางรุ่นอาจถูกส่งออกไปยัง ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และตลาดอื่นในเอเชีย แต่จะไม่ถูกส่งไปขายในสหรัฐฯ
ตัวอย่างเช่น Chevrolet Spark EV และ Captiva EV ที่จำหน่ายในเม็กซิโก ปัจจุบันเป็นรถที่นำพื้นฐานมาจาก Baojun และ Wuling ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ความร่วมมือ SAIC-GM
Chevrolet ในสหรัฐฯ ยังขายเกือบ 9 แสนคันในครึ่งปีแรก 2026
สถานการณ์ของ Chevrolet ในจีนแตกต่างจากตลาดบ้านเกิดอย่างสหรัฐฯ โดยในช่วง ครึ่งแรกของปี 2026 Chevrolet ขายรถในสหรัฐฯ ได้ 867,425 คัน ลดลง 5.9% จาก 921,886 คันในช่วงเดียวกันของปี 2025 ส่วนไตรมาส 2 มียอดขาย 459,678 คัน ลดลง 3.9% จากปีก่อน
ขณะที่ GM มียอดขายรวมทุกแบรนด์ในสหรัฐฯ 714,896 คันในไตรมาส 2 และ Chevrolet ทำสถิติ ยอดขายรถ SUV ในไตรมาส 2 สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของแบรนด์ ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของ Chevrolet ในสหรัฐฯ ยังคงแตกต่างจากจีนอย่างมาก
คาด Chevrolet ลดบทบาทในจีน แต่ GM ยังเดินหน้าต่อ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงสะท้อนถึง การลดบทบาทของ Chevrolet ในตลาดจีนโดยเฉพาะ หลังยอดขายลดจากประมาณ 700,000 คันในปี 2014 เหลือเพียงราว 9,000 คันในปี 2025 ขณะที่ในสหรัฐฯ Chevrolet ยังมียอดขายในระดับสูง ส่วน GM ก็ยังคงทำตลาดจีนต่อผ่าน Buick และ Cadillac พร้อมแผนเปิดตัวรถ NEV รุ่นใหม่ในช่วงหลายปีข้างหน้า
ที่มา: InsideEVs