เบนซ์ อัดแคมเปญฉลอง 140 ปี เลขไมล์เกิน 140,000 กม. รับส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับอะไหล่แท้

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย เปิดแคมเปญบริการหลังการขายในโอกาสเฉลิมฉลอง 140 ปี แห่งนวัตกรรมยานยนต์ (140 Years of Innovation) ชวนลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และมีเลขไมล์ตั้งแต่ 140,000 กิโลเมตร ขึ้นไป รับสิทธิพิเศษในแคมเปญ “Celebrate 140,000 km of Your Mercedes-Benz” โดยลูกค้าที่เลือกดูแลรถยนต์ภายใต้โปรแกรม Service Select ที่ให้บริการสำหรับรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 40% สำหรับอะไหล่ Genuine Parts กว่า 14 กลุ่มรายการ* และส่วนลดพิเศษในกลุ่มบริการอื่นๆ ที่ร่วมรายการ พร้อมรับของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างพวงกุญแจ Mercedes-Benz* เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 14,000 บาท ขึ้นไป ที่ศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
สำหรับแคมเปญ “Celebrate 140,000 km of Your Mercedes-Benz” จะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ลูกค้ากลุ่มทั่วไป (Non-Service Select)
สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่มีระยะทางใช้งานสะสมตั้งแต่ 140,000 กิโลเมตร ขึ้นไป
เมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการฯ ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
รับฟรี! พวงกุญแจ Mercedes-Benz* สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสุทธิหลังหักส่วนลดทุกประเภทตั้งแต่ 14,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับอะไหล่ Genuine Parts จำนวน 14 กลุ่มรายการ*
2. ลูกค้ากลุ่ม Service Select
สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่มีระยะทางใช้งานสะสมตั้งแต่ 140,000 กิโลเมตร ขึ้นไป เมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการฯ ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
รับฟรี! พวงกุญแจ Mercedes-Benz* สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสุทธิหลังหักส่วนลดทุกประเภทตั้งแต่ 14,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม! สำหรับลูกค้ารถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ Service Select** โดยไม่จำกัดระยะทางใช้งานสะสม 140,000 กิโลเมตร เมื่อเข้ารับบริการ Service A หรือ Service B (ตามระยะการบำรุงรักษาที่กำหนด) และมีการใช้อะไหล่ StarParts อย่างน้อย 1 รายการ ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์** ดังนี้
ส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับอะไหล่ Genuine Parts จำนวน 14 กลุ่มรายการ*
ส่วนลด 10% สำหรับอะไหล่ StarParts**
ส่วนลด 20% สำหรับค่าแรง**
**กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร Service Select กับศูนย์บริการฯ
รายการอะไหล่ Genuine Parts จำนวน 14 กลุ่มรายการ ที่เข้าร่วมแคมเปญ*
ผ้าเบรก
จานเบรก
แบตเตอรี่สตาร์ท 12V / แบตเตอรี่เสริม / คาปาซิเตอร์
แท่นเครื่อง / แท่นเกียร์
ใบปัดน้ำฝน
หัวเทียน
สายพานเครื่องยนต์
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
น้ำยา AdBlue
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ไส้กรองน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ / อ่างน้ำมันเกียร์
ระบบรองรับหน้า/ ปีกนก / แขนสปริง / แขนค้ำยัน
โช้คอัพ
ระบบรองรับ/ กันสะเทือนแบบถุงลม
*เงื่อนไข, ข้อกำหนด และรายละเอียดเพิ่มเติม:
ลูกค้าเข้ารับบริการรายการอะไหล่ที่กำหนด และออกใบแจ้งหนี้ผ่าน Department W เท่านั้น
(ไม่รวมงานซ่อมสีและตัวถังและงานซื้ออะไหล่หน้าร้าน)
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะงานที่ลูกค้าชำระเงินเองเท่านั้น (ไม่รวมลูกค้างานวารันตี, งาน MBSP, งาน Internal,งานบริการหรืองานซ่อม,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์, งานประกันภัย และงานซ่อมสีตัวถัง)
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
ส่วนลดและสิทธิพิเศษดังกล่าว จะมอบให้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงแคมเปญเท่านั้น
(เปิด WIP และออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในช่วงแคมเปญเท่านั้น)
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดแคมเปญได้ ณ ศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
สำหรับแคมเปญ “Celebrate 140,000 km of Your Mercedes-Benz” จะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ลูกค้ากลุ่มทั่วไป (Non-Service Select)
สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่มีระยะทางใช้งานสะสมตั้งแต่ 140,000 กิโลเมตร ขึ้นไป
เมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการฯ ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
รับฟรี! พวงกุญแจ Mercedes-Benz* สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสุทธิหลังหักส่วนลดทุกประเภทตั้งแต่ 14,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับอะไหล่ Genuine Parts จำนวน 14 กลุ่มรายการ*
2. ลูกค้ากลุ่ม Service Select
สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่มีระยะทางใช้งานสะสมตั้งแต่ 140,000 กิโลเมตร ขึ้นไป เมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการฯ ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
รับฟรี! พวงกุญแจ Mercedes-Benz* สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสุทธิหลังหักส่วนลดทุกประเภทตั้งแต่ 14,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม! สำหรับลูกค้ารถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ Service Select** โดยไม่จำกัดระยะทางใช้งานสะสม 140,000 กิโลเมตร เมื่อเข้ารับบริการ Service A หรือ Service B (ตามระยะการบำรุงรักษาที่กำหนด) และมีการใช้อะไหล่ StarParts อย่างน้อย 1 รายการ ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์** ดังนี้
ส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับอะไหล่ Genuine Parts จำนวน 14 กลุ่มรายการ*
ส่วนลด 10% สำหรับอะไหล่ StarParts**
ส่วนลด 20% สำหรับค่าแรง**
**กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร Service Select กับศูนย์บริการฯ
รายการอะไหล่ Genuine Parts จำนวน 14 กลุ่มรายการ ที่เข้าร่วมแคมเปญ*
ผ้าเบรก
จานเบรก
แบตเตอรี่สตาร์ท 12V / แบตเตอรี่เสริม / คาปาซิเตอร์
แท่นเครื่อง / แท่นเกียร์
ใบปัดน้ำฝน
หัวเทียน
สายพานเครื่องยนต์
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
น้ำยา AdBlue
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ไส้กรองน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ / อ่างน้ำมันเกียร์
ระบบรองรับหน้า/ ปีกนก / แขนสปริง / แขนค้ำยัน
โช้คอัพ
ระบบรองรับ/ กันสะเทือนแบบถุงลม
*เงื่อนไข, ข้อกำหนด และรายละเอียดเพิ่มเติม:
ลูกค้าเข้ารับบริการรายการอะไหล่ที่กำหนด และออกใบแจ้งหนี้ผ่าน Department W เท่านั้น
(ไม่รวมงานซ่อมสีและตัวถังและงานซื้ออะไหล่หน้าร้าน)
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะงานที่ลูกค้าชำระเงินเองเท่านั้น (ไม่รวมลูกค้างานวารันตี, งาน MBSP, งาน Internal,งานบริการหรืองานซ่อม,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์, งานประกันภัย และงานซ่อมสีตัวถัง)
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
ส่วนลดและสิทธิพิเศษดังกล่าว จะมอบให้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงแคมเปญเท่านั้น
(เปิด WIP และออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในช่วงแคมเปญเท่านั้น)
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดแคมเปญได้ ณ ศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ