Voyah Passion S วิ่งตีลังกา 360° ในอุโมงค์ ย้อนรอยสตันต์ Mercedes-Benz SLS AMG เมื่อ 16 ปีก่อน

Voyah แบรนด์รถระดับพรีเมียมในเครือ Dongfeng ประกาศว่า Voyah Passion S สามารถทำสตันต์วิ่งวน 360 องศาภายในอุโมงค์ปิดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนได้สำเร็จ โดยบริษัทระบุว่ารถที่ใช้เป็นรถรุ่นผลิตจริงแบบมาตรฐาน ไม่มีการลดน้ำหนักหรือดัดแปลงพิเศษเพื่อการแสดงครั้งนี้
การทดสอบนี้ถูกทำขึ้นเพื่อคารวะโฆษณา Mercedes-Benz SLS AMG เมื่อ 16 ปีก่อน ซึ่งมีภาพรถวิ่งวนรอบผนังอุโมงค์พร้อม Michael Schumacher นักแข่งระดับตำนาน อย่างไรก็ตาม โฆษณาชิ้นนั้นเคยถูกตั้งคำถามว่าฉากดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ และมีข้อถกเถียงว่าผู้ที่ขับรถจริงอาจเป็นสตันต์แมนมืออาชีพแทน Schumacher
ใช้รถรุ่นผลิตจริง ไม่มีการลดน้ำหนัก
Voyah ระบุว่า Passion S ที่ใช้ในการทดสอบยังคง แบตเตอรี่เต็มชุดและฮาร์ดแวร์ระบบช่วยขับทั้งหมด ไม่มีการถอดอุปกรณ์ออกเพื่อลดน้ำหนัก
จุดนี้ทำให้การทดสอบมีความท้าทายมากขึ้น เพราะ Passion S เป็นรถประเภท FUV ขนาดกลางถึงใหญ่ ตัวรถมีขนาดและน้ำหนักมากกว่ารถสปอร์ตอย่าง Mercedes-Benz SLS AMG อย่างชัดเจน
ต้องเข้าอุโมงค์ที่ประมาณ 130 กม./ชม.
เพื่อให้รถสามารถวิ่งวนครบ 360 องศาได้ Voyah ระบุว่า Passion S ต้องเร่งความเร็วขึ้นไปที่ประมาณ 130 กม./ชม. และเข้าสู่ผนังโค้งของอุโมงค์ด้วยมุมพวงมาลัยประมาณ 16 องศา
หลักการสำคัญคือการใช้แรงเหวี่ยงช่วยต้านแรงโน้มถ่วงในช่วงที่รถอยู่บนผนังและกลับหัว หากความเร็วลดลงต่ำกว่าค่าที่ต้องการเพียงประมาณ 3–5 กม./ชม. รถอาจสูญเสียแรงยึดเกาะและตกลงจากเพดานอุโมงค์ได้
มอเตอร์คู่ 637 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เบื้องหลังสตันต์ครั้งนี้คือระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้กำลังรวมสูงสุด 475 kW หรือประมาณ 637 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 765 นิวตันเมตร ช่วยให้รถสามารถเร่งขึ้นถึงความเร็วที่ต้องใช้ในการเข้าสู่อุโมงค์ได้อย่างรวดเร็ว
Passion S ยังใช้แพลตฟอร์มแรงดันสูง 800V พร้อมเทคโนโลยี Silicon Carbide โดย Voyah ระบุว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ามีประสิทธิภาพรวม 93.8%
รถยังมีระบบ Active Grille สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งบริษัทระบุว่าช่วยให้กำลังขับไม่ลดลงระหว่างช่วงเข้าโค้ง ไต่ผนัง และช่วงที่รถกลับหัวภายในอุโมงค์
เปิดพรีเซลแล้ว รุ่นท็อป 1.4 ล้านบาท
Voyah Passion S เปิดพรีเซลในจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยรุ่นสูงสุดตั้งราคาไว้ที่ 309,900 หยวน หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท และมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 15 สิงหาคม 2026 ซึ่งจะมีการประกาศราคาจำหน่ายจริงอีกครั้ง
การทำสตันต์ครั้งนี้จึงไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์ภาพหวือหวาเพียงอย่างเดียว แต่ Voyah ใช้เป็นการสาธิต กำลังของระบบมอเตอร์ ความสามารถในการจ่ายกำลังต่อเนื่อง และเสถียรภาพของรถรุ่นผลิตจริง ก่อนที่ Passion S จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในจีน
ที่มา: CarNewsChina